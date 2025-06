Godson Kyeremeh w poprzednim sezonie zanotował 33 występy we francuskim drugoligowcu – SM Caen. Strzelił 4 gole i miał 3 asysty. Łącznie w Ligue 2 zagrał 103 razy, strzelił 11 bramek. Wraz z końcem czerwca wygasa mu kontrakt z Caen.

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Obcy - 27 minut temu, *.t-mobile.pl Te transfery z drugiej ligi francuskiej to są super. Jednego kozaka już mamy. Dawać następnych. Potem się ich gdzieś wypożyczy. odpowiedz

Kamil - 41 minut temu, *.mrsn.at Trenerowi się podoba jego styl gry ? odpowiedz

Znawca - 46 minut temu, *.orange.pl Jestem na nie, bo nie pochodzi z Bałkanów. Powinniśmy zatrudniać samych Serbów bo pasują do naszej mentalności. Proponuję Luka Doncić z Radnicki Mavericks na jego pozycję!💪 odpowiedz

Maras - 48 minut temu, *.t-mobile.pl Dawać wszystkich, którzy są do wzięcia za darmo i heja na podbój 2 ligi!

Ja wtedy mogę zostać trenerem 😁 odpowiedz

a gdyby tak? - 56 minut temu, *.play.pl Ondrej Duda chyba jest bez kontraktu? Ma 30 lat, jeszcze ze 2-3 lata mógłby na dobrym poziomie pograć. Jak na naszą ligę i puchary to kocur. odpowiedz

Poeta - 1 godzinę temu, *.com.pl Ale kozak, a tak na serio to wyjście jest tylko jedno PUDEL WON!!! Mam przyśpiewkę na 1 mecz (o ile ktoś będzie na stadionie) "PUDLU przebrzydły wsadzimy ci w d....e widły" odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl Yaya Banana jest wolny, a z trenerów Ricardo Sa Pinto! odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: 😂😂😂 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.