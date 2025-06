Będzie nowy sponsor główny? Legia rozmawia z Plus500

Według naszych informacji w tej chwili trwają jeszcze rozmowy między stronami i temat wyjaśni się przed końcem czerwca. Nie można wykluczyć, że do gry o główne miejsce na koszulce Legii wejdą także inne podmioty.

Znawca - 56 minut temu, *.101.219 Powinien być jakiś poważny sponsor w stylu Tarczyński, Lidl, T-Mobile, Durex czy McDonalds. Takie 500 plus ośmiesza Legię. odpowiedz

Geo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Miejcie honor i nie podpisujcie żadnej umowy

z izraelska firma. odpowiedz

Stop occupancy - 45 minut temu, *.02.net @Geo: 100% odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Teraz będzie Plus800 odpowiedz

Cupix - 3 godziny temu, *.kompex.pl Bakoma albo Tele-Fonika odpowiedz

Koszykarze chociaż na to zasługują - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Już lepiej by zostali Głównym Sponsorem Koszykarzy Legii odpowiedz

Avatar - 3 godziny temu, *.centertel.pl Polskie Linie Lotnicze

LOT odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.180.86 Dobrze, że czekają na dobrą ofertę na nazwę stadionu i nie przyjmują byłe czego odpowiedz

Ble ble ble ble - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Ding: Ty jesteś normalny czy takiego udajesz. Stadion ma nazwę i to jest Wojska Polskiego im marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zawsze. odpowiedz

