Mecz z Koroną 27 lipca

Środa, 18 czerwca 2025 r. 15:10 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Poznaliśmy dokładny termin pierwszego wyjazdowego meczu Legii Warszawa w sezonie 2025/26. Spotkanie z Koroną w Kielcach odbędzie się w niedzielę, 27 lipca o godz 20:15.









Terminy najbliższych meczów Legii:

10.07. (CZ) LE: Legia Warszawa - FK Aktobe

13.07. (ND) g. 18:00 SP: Lech Poznań - Legia Warszawa

17.07. (CZ) LE: FK Aktobe - Legia Warszawa

20.07. (ND) 20:15 Legia Warszawa - Piast Gliwice

24.07. (CZ) 2. runda el. LE/LK

27.07. (ND) 20:15 Korona Kielce - Legia Warszawa

31.07. (CZ) 2. runda el. LE/LK

03.08. (ND) Legia Warszawa - Arka Gdynia



