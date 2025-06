Edward Iordanescu krok od Legii!

Dziennikarze podają także szczegóły kontraktu szkoleniowca i jego zarobki w Legii. 46-letni trener, który pozostaje bez pracy od zakończenia Euro 2024, na którym prowadził reprezentację Rumunii, ma podpisać z Legią dwuletnią umowę . Miesięcznie będzie zarabiał 40 000 euro , czyli 480 000 euro rocznie. Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy Legia złożyła mu ofertę - w przeszłości proponowała mu pensję wynoszącą 30 000 euro miesięcznie. Iordanescu ma w kontrakcie zapisanych kilka bardzo dużych bonusów za europejskie puchary. Przed trenerem postawiono główny cel - zdobycie mistrzostwa Polski. * * * Edward Iordănescu urodził się 16 czerwca 1978 w Bukareszcie. W przeszłości był piłkarzem, głównie w Rumunii, ale grał także na Cyprze i w Grecji. Jako zawodnik nie osiągnął większych sukcesów. Od 2010 roku pracuje jako trener piłkarski. Jego kariera trenerska jest związana przede wszystkim z Rumunią. Tylko raz pracował poza swoją ojczyzną - w 2016 roku prowadził CSKA Sofia. Na początku był asystentem trenera w drużynie Steaua Bukareszt, potem przeniósł się do FC Vaslui, gdzie również był asystentem. W przeszłości prowadził również Astrę Giurgiu, Steauę FCSB czy CFR Cluj, z którym osiągał największe sukcesy. Ma na swoim koncie dwa mistrzostwa i dwa Puchary Rumunii z CFR Cluj. W latach 2022-24 pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Rumunii. Iordanescu prowadził reprezentację Rumunii od stycznia 2022 do lipca 2024. Zanotował 10 zwycięstw, 10 remisów i 8 porażek - awansował na mistrzostwa Europy w Niemczech. W turnieju Rumunia pokonała Ukrainę 3-0, przegrała z Belgią 0-2 i zremisowała ze Słowacją 1-1. W 1/8 finału uległa Holandii 0-3. Pracę zakończył po EURO 2024 i od tamtej pory pozostaje bez zatrudnienia. Warto wspomnieć, że po raz ostatni pracował jako trener klubowy w 2021 roku. Kariera trenerska: 2010 - marzec 2012 Steaua Bukareszt (asystent trenera, trener tymczasowy) 2012 - wrzesień 2012 FC Vaslui (asystent trenera, trener tymczasowy) styczeń 2013 - czerwiec 2013 AFC Fortuna Poiana Câmpina czerwiec 2013 - październik 2013 FCM Targu Mures - 6 meczów, 1,33 pkt. na mecz grudzień 2014 - czerwiec 2016 Pandurii Targu Jiu - 59, 1,66 sierpień 2016 - listopad 2016 CSKA Sofia (Bułgaria) - 12, 1,50 czerwiec 2017 - kwiecień 2018 Astra Giurgiu - 35, 1,57 czerwiec 2018 - lipiec 2018 CFR Cluj - 3, 1,33 styczeń 2019 - czerwiec 2020 Gaz Metan Medias - 48, 1,65 grudzień 2020 - czerwiec 2021 CFR Cluj - 31, 2,19 sierpień 2021 - listopad 2021 FCSB - 12, 2,17 styczeń 2022 - lipiec 2024 Rumunia - 28, 1,43

floyd - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Szczerze mówiąc, to pomijając oczywisty chaos i brak przewidywania sytuacji, jeżeli to wypali to będzie naprawdę dobry ruch. Nikogo ( w teorii oczywiscie ) lepszego w tej chwili byśmy nie zakontraktowali. odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl z trzech kandydatow na tej stronie czyli bialorusin vuko i teraz iordanescu to zdecydowanie najgorszy kandydat

To ma być młody trener z zapałem szpileski sie nadawał idealnie po za tym od razu miał ze sobą swoich trenerów bramkarzy a nie jakiegoś malarza i dowhania na emeryturze odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com W sumie nic o gosciu nie wiem. Z repry Rumunii tez go nie pamietam, ale to raczej bo ich nigdy nie sledze czy ogladam. Ale repre prowadzil, kilka ciekawych klubow no i w dwoch ostatnich mial niezla srednia punktowa. Moze cos z tego bedzie? Moze gosciu te klocki pouklada?

Dla dobra wszystkich zycze mu najlepszego. A po kilku meczach juz bedziemy wiedzeli czy warsztat czy fabryka.

Niech ta saga sie tylko nie ciagnie w nieskonczonosc. Sezon tuz tuz wiec albo w te albo we wte 😁😉 odpowiedz

InPost - 1 godzinę temu, *.play.pl Bida straszna, trzeba było brać tego z Ludogorca. odpowiedz

Amarula - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Podobno jedyny trener który nie potrzebuje wzmocnień . Chce grać tym co ma +jeszcze jeden transfer za Kapuadiego na środek obrony i jeden napastnik odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.myvzw.com Nie będzie lepiej to na pewno. Za to może śmieszniej. Kabaretu ciąg dalszy. To ja już wolę Vuko przynajmniej spadek nam nie będzie groził.

Przecież wiadomo z góry że ten “projekt” to porażka. No chyba że gościu w pakiecie przywiezie nowego Maradonę Karpat. Rok bez pracy? A kiedy ostatnio prowadził drużynę klubową ? Rozumiem że jak prowadził to też była lepsza od Legii. Nikt z nas piszących tu na forum nie jest ekspertem ja też nie. Po prostu czasem chodzi o trochę logiki… odpowiedz

Iiyy - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Kozak czy lebiega? odpowiedz

narzekacze won - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl i bardzo dobry ruch, żadne autobusy vuko i inne turbany. :) odpowiedz

TomTomTom - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Alec Baldwin trenerem Legii.....😜😉 odpowiedz

Krzeszczu - 1 godzinę temu, *.bredband2.com @TomTomTom: Dokladnie to samo pomyslalem, ale byles pierwszy! 😁😎👍 odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.play.pl Za rok go zwolnią więc drugi rok kontraktu będzie na wakacjach a kasa i tak będzie wpływać. Z perspektywy trenera to bardzo dobry kontakt.

Gdy już go zatrudnią to będą mieli rok czasu by na spokojnie wybrać nowego trenera. Myślę, że powinni się wyrobić. odpowiedz

Hmm - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Przestańcie w końcu pie…internetowe łajzy,wiecznie wam nic nie pasuje! odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.68.238 @Hmm: wreszcie ktoś mądrze coś napisal🙂 odpowiedz

Maverick - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Hahaha,,Spokojnie to tylko awaria"strony internetowej legioniści.com.Na dniach pojawi się zapewne tytuł:Jordanescu nie dla Legii 😁 😁 A do tego 160 tys zł.miesiecznie.

Mamy w zespole Legii kopaczy którzy umią tylko przyjąc piłkę i oddać do najbliższego kolegi z drużyny za 130 tys zł.To teraz zatrudniaja jakiegoś łacha za jeszcze większe pieniądze który umie tylko czytać i pisać???To już może lepiej vuko zatrudnic.Chłop zna lige i legię odpowiedz

Chris - 1 godzinę temu, *.play.pl z twarzy podobny trochę do Dana Petrescu odpowiedz

Sitter - 1 godzinę temu, *.play.pl ale już chyba lepszy niż ten Białorusin

kiedyś w Legii był już Rumun Virgil Popescu (lata 60-te) odpowiedz

Sen o - 1 godzinę temu, *.play.pl Niech podpiszą umowę i do roboty bo to śmiech na Polskę i Europe, co się dzieje w tym klubie. W niedzielę ruszają przygotowania do nowego sezonu a my bez trenera i transferów. odpowiedz

Dość Już tego 😡 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Jak przyjdzie Rumun to Żewłak może wracać nazat na Konwitorską odpowiedz

Sobo(L)ew - 1 godzinę temu, *.play.pl Wieczne narzekaniem. Przychodził Feio źle, później każdy stał za nim murem, był pomysł ściągnięcia Luqihnasa też źle bo po co,za stary, niczego nie zyskał w Brazylii. Teraz ten może być trenerem też źle. Czemu do qur........ nędzy nie kupicie Legii od mioduskiego i nie pokażecie jak należy prowadzić. Tylko za klawiatura telefonu czy laptopa to ujadanie na wszystko 😡😡😡 odpowiedz

Wiktor - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl I to jest ten wyczekiwany napastnik!? odpowiedz

Szantosz - 1 godzinę temu, *.play.pl No takiego wybrzydzajło wzięli co rok siedział bezczynnie a ma etos pracy krzewić. Już widzę jak się Nsame bierze do biegania przy nim. odpowiedz

głos ulicy - 1 godzinę temu, *.play.pl Rumuński Ancelotti😁😉 odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl Jakby się nazywał Lordanescic to byłbym bardzo podekscytowany, a tak nie wiem co o tym myśleć... 🧐🤔🧐🤔🧐🤔 odpowiedz

Syn księdza - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Masakra mógł być mlody doświadczony na dorobku Szpilewski z sukcesami to się nie podobało że chce swój większy sztab a forumowiczom że z Białorusi jest....ze Łukaszenko...jak on całe życie za granicą. To teraz mamy rumunskiego Nawalke no name co rok bez pracy był.... serio ...stop odpowiedz

FWK - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Już nie mogę się doczekać tekstu.

MOURINHO BLISKO LEGII!!! 😂 odpowiedz

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl Niezbyt imponujące CV...czyżbyśmy aż tak mało atrakcyjni byli??? odpowiedz

wwwojtecky (L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jprdl… 🤬 odpowiedz

Haha - 2 godziny temu, *.plus.pl Ale syf ! Chłop 4 lata nie trenował drużyny klubowej odpowiedz

Roman - 2 godziny temu, *.netfala.pl Kto to k...a jest???!!! 🤬 odpowiedz

Mambo Bambo - 2 godziny temu, *.223.42 @Roman: A kogo się baranie spodziewałeś, Guardoli? odpowiedz

Janek - 1 godzinę temu, *.play.pl @Mambo Bambo: No kurcze kogoś kto pracował przez ostatnie 4 lata.... a nie siedział i nic nie robił.

A przedtem - Rumunia - 28 spotkań (10-10-8) to raczej nie "sukcesy"... Lechici się cieszą.

Następny rok Legii bez mistrzostwa. odpowiedz

