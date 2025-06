Oficjalnie

Edward Iordanescu trenerem Legii!

Czwartek, 12 czerwca 2025 r. 17:18 Filip Lewandowski, źródło: Legionisci.com / Legia Warszawa

Rumun Edward Iordanescu został trenerem Legii Warszawa. Prezentacja nowego trenera odbędzie się na konferencji prasowej w poniedziałek o godz. 11:00. "Wybór odpowiedniego trenera dla Legii Warszawa jest wymagającym zadaniem. Ostatnie tygodnie były bardzo intensywne dla dyrektora sportowego Michała Żewłakowa. Po procesie selekcji i wielu spotkaniach z potencjalnymi kandydatami wybór padł na 46-letniego rumuńskiego szkoleniowca" - poinformował klub.











Edward Iordănescu urodził się 16 czerwca 1978 w Bukareszcie. W przeszłości był piłkarzem, głównie w Rumunii, ale grał także na Cyprze i w Grecji. Jako zawodnik nie osiągnął większych sukcesów. Od 2010 roku pracuje jako trener piłkarski. Jego kariera trenerska jest związana przede wszystkim z Rumunią. Tylko raz pracował poza swoją ojczyzną - w 2016 roku prowadził CSKA Sofia.



Na początku był asystentem trenera w drużynie Steaua Bukareszt, potem przeniósł się do FC Vaslui, gdzie również był asystentem. W przeszłości prowadził również Astrę Giurgiu, Steauę FCSB czy CFR Cluj, z którym osiągał największe sukcesy. Ma na swoim koncie dwa mistrzostwa i dwa Puchary Rumunii z CFR Cluj. W latach 2022-24 pełnił funkcję selekcjonera reprezentacji Rumunii. Iordanescu prowadził reprezentację Rumunii od stycznia 2022 do lipca 2024. Zanotował 10 zwycięstw, 10 remisów i 8 porażek - awansował na mistrzostwa Europy w Niemczech. W turnieju Rumunia pokonała Ukrainę 3-0, przegrała z Belgią 0-2 i zremisowała ze Słowacją 1-1. W 1/8 finału uległa Holandii 0-3. Wynik, jaki osiągnął Iordanescu z reprezentacją Rumunii był drugim najlepszym rezultatem drużyny narodowej w XXI wieku, a przebrnięcie przez fazę grupową na wielkim turnieju było dla Rumunów przeszkodą nie do przejścia przez 24 lata. Świetne wyniki trenera Iordanescu nie przeszły bez echa - największy rumuński dziennik sportowy Sporturilor dwukrotnie nagrodził rumuńskiego szkoleniowca nagrodą Trenera Roku w latach 2023-2024. Pracę zakończył po EURO 2024 i od tamtej pory pozostaje bez zatrudnienia. Warto wspomnieć, że po raz ostatni pracował jako trener klubowy w 2021 roku.



Edward Iordânescu zaczyna budowanie swojego zespołu od defensywy. CFR pod jego wodzą w sezonie mistrzowskim zanotował aż 19 czystych kont w fazie zasadniczej i mistrzowskiej rumuńskiej Ligi 1. Z kolei reprezentacja Rumunii w eliminacjach do Euro 2024 straciła zaledwie 5(!) bramek. Drużyny grające pod jego batutą cechuje żelazna dyscyplina i pragmatyczne podejście do futbolu. Iordânescu kładzie nacisk na kompleksową, zorganizowaną grę w niskim/średnim pressingu. Nie boi się wprowadzać założeń dotyczących oddania posiadania piłki rywalowi, ponieważ jego zespoły świetnie potrafią bronić pola karnego, a duża liczba zawodników zaangażowana jest w grę defensywną.



Formacje, którymi posługuje się Iordânescu to 4-3-3 i 4-2-3-1, co wkomponowuje się w system, na którym jeszcze bazował Goñcalo Feio. Jego zespoły preferują bezpośredni styl będąc przy piłce. Jeżeli po przejęciu futbolówki rywale spowolnią szybki atak i nie uda się zakończyć kontrataku groźną sytuacja bramkową, następuje przegrupowanie do ataku pozycyjnego opartego na szukanie swoich szans w bocznych strefach boiska. Najjaśniejszymi postaciami zarówno w CFR Cluj jak i reprezentacji Rumunii byli skrzydłowi, którzy korzystają na specyfice gry opartej o bardzo dużą liczbę dośrodkowań i podań prostopadłych. Z kolei napastnik w idealnym świecie Edwarda Iordânescu powinien być zawodnikiem wszechstronnym, potrafiącym wyciągnąć obrońcę z pola karnego i umiejącym dograć piłkę do wbiegającego skrzydłowego. Wydaje się, że ten sam schemat będzie odtworzony w Legii, w której to nacisk na grę skrzydłami i ofensywnie grających bocznych obrońców widzieliśmy już podczas kadencji niejednego ze wcześniejszych szkoleniowców.



Długi okres bezkrólewia w sztabie szkoleniowym warszawskiej Legii budził duże niepokoje w nas wszystkich. W końcu po ponad dwóch tygodniach za sterami tego statku staje rumuński szkoleniowiec Edward Iordânescu, który udowodnił już na arenie międzynarodowej, że wie o co w futbolu chodzi. Powinniśmy jak zwykle podejść do nowego rozdania z delikatną ostrożnością, chociaż pozytywnym aspektem wydaje się być pragmatyzm Iordânescu. Uważam, że w Legii od dawna brakuje dyscypliny boiskowej, taktycznej, a bez tych elementów nie jesteśmy w stanie nawet marzyć o tytule w naszej Ekstraklasie. Iordânescu zaznał również smak europejskich pucharów. Ciekawostką, którą warto przytoczyć jest to, że jedynym meczem Ligi Europy, w którym zasiadł na ławce CFR było spotkanie z Young Boys Berno. Szwajcarzy wyrzucili za burtę rozgrywek zespół z Rumunii, a katem Kolejarzy został Jean Pierre Nsame, który strzelił dwie bramki. Rumuński szkoleniowiec będzie miał wiele kadrowych kwestii do rozwiązania, a jedną z nich będzie określenie potencjalnej roli w zespole kameruńskiego napastnika.



Kariera trenerska:

2010 - marzec 2012 Steaua Bukareszt (asystent trenera, trener tymczasowy)

2012 - wrzesień 2012 FC Vaslui (asystent trenera, trener tymczasowy)

styczeń 2013 - czerwiec 2013 AFC Fortuna Poiana Câmpina

czerwiec 2013 - październik 2013 FCM Targu Mures - 6 meczów, 1,33 pkt. na mecz

grudzień 2014 - czerwiec 2016 Pandurii Targu Jiu - 59, 1,66

sierpień 2016 - listopad 2016 CSKA Sofia (Bułgaria) - 12, 1,50

czerwiec 2017 - kwiecień 2018 Astra Giurgiu - 35, 1,57

czerwiec 2018 - lipiec 2018 CFR Cluj - 3, 1,33

styczeń 2019 - czerwiec 2020 Gaz Metan Medias - 48, 1,65

grudzień 2020 - czerwiec 2021 CFR Cluj - 31, 2,19

sierpień 2021 - listopad 2021 FCSB - 12, 2,17

styczeń 2022 - lipiec 2024 Rumunia - 28, 1,43