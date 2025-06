Beşiktaş JK chce wymienić Muciego na Oyedele?

Ernest Muci trafił do tureckiego zespołu z Legii w zimowym oknie transferowym sezonu 2023/24 za około 10 milionów euro. Przez półtora sezonu rozegrał w Beşiktaşie JK 55 meczów, zdobywając 11 bramek i 4 asysty. W poprzednim sezonie zagrał 37-krotnie (2022 minuty), strzelając 7 goli i notując 4 asysty. Z tureckim klubem sięgnął po Puchar i Superpuchar kraju. Umowa napastnika jest ważna do 30 czerwca 2027 roku. W Warszawie Albańczyk przebywał wcześniej przez 3 lata, występując w barwach Legii 114 razy i notując 21 bramek oraz 10 asyst. Maximillian Oyedele latem podpisał z Legią 3-letni kontrakt. W sezonie 2024/25 zagrał w 24 spotkaniach (1523 minut), notując 1 asystę i stając się jednym z kluczowych zawodników defensywnych. W jego umowie zapisana jest klauzula wykupu w kwocie 6 milionów euro, a 40% tej sumy ma trafić do jego byłego klubu - Manchesteru United. Poza tureckim zespołem zainteresowane jego usługami są m.in. belgijski Anderlecht i Club Brugge, niemiecki Werder Brema, holenderski PSV Eindhoven oraz dwie drużyny z angielskiej Championship.

- Beşiktaş JK jest zainteresowany sprowadzeniem w swoje szeregi defensywnego pomocnika Legii Warszawa, Maximilliana Oyedele . Turecki zespół jest w stanie aktywować klauzulę zapisaną w jego kontrakcie, która oscyluje na 6 milionów euro. "Czarno-biali" są gotowi rozważyć wypożyczenie do warszawskiego klubu Ernesta Muciego , by pozyskać byłego piłkarza Manchesteru United - informuje turecki fotospor.com.

Komentarze (13)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Stary - 12 minut temu, *.78.66 Tylko qwa u nas można zapisać 6 mln odstępnego za perspektywicznego piłkarza i jeszcze 40%oddać M.U. czyli 3,6 mln dla nas. Przecież Janczyk więcej kosztował i to niekoniecznie trzeźwy. Powodzenia. odpowiedz

Marcin77 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Wieszczu wróć, czeka... odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl a Tobiasza i Guala nie chcą? odpowiedz

13 - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Muci... Ja pie... Ku de mą!🤣🤣😐😐 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nie rozumiem. 😢 Wszyscy chcą tego Oyedele, a on moim zdaniem nie potrafi grać w piłkę. 😤 Jak to jest? 🧐 On jest rzeczywiście słaby, czy ja się nie znam? 🤔 odpowiedz

NAS - 56 minut temu, *.net.pl @Znawca: nie znasz się odpowiedz

Ju(L)ius - 56 minut temu, *.t-mobile.pl @Znawca: proste!! nie znasz sie.... odpowiedz

Ro - 43 minuty temu, *.telkab.pl @Znawca: Być może nie znasz się... odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.183 W opcję wchodzi tylko Gual. odpowiedz

robochłop - 1 godzinę temu, *.orange.pl A co ma jedno z drugim??? odpowiedz

Kriss - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Skoro i tak nie uda się go zatrzymać to wypożyczenie mucciego było by fajnym krokiem ale na dwa lata i to oni płacą 50% pensji . Było by spoko odpowiedz

Znawca - 48 minut temu, *.interkam.pl @Kriss: zdaje się,że mamy 10% procent,od następnej sprzedaży,więc w naszym interesie byłoby go promować,a przy okazji zyskalibyśmy dobrego skrzydłowego do ofensywy.Myślę,że to byłby dobry deal,i korzyść dla nas. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl Muci wracaj do nas chłopaku!🙂🙏💪 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.