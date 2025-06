PLB: KB Legia 14-4 Pomorzanin Boxing Team Toruń

Dziś w hali CRS Bielany przy ulicy Lindego w Warszawie odbyło się spotkanie 6. kolejki Polskiej Ligi Boksu pomiędzy niepokonanym dotąd Klubem Bokserskim Legia Warszawa i Pomorzaninem Toruń. Legia od początku kontrolowała przebieg spotkania, pewnie zwyciężając 14-4. Tym samym nasz zespół nadal jako jedyny jest niepokonany. Swoje walki wygrali Nikolas Pawlik, Bartłomiej Rośkowicz, Mateusz Grejber, Rami Kiwan, Nikodem Kozak, Jakub Straszewski i Adam Tutak. Za tydzień Legię czeka wyjazdowy mecz z ekipą z Nowego Sącza - będzie to ostatnie spotkanie I rundy sezonu 2025 PLB. KB Legia Warszawa 14-4 Pomorzanin Boxing Team Toruń kat. -55kg: Nikolas Pawlik - Olivier Rogiewicz 2:0 kat. -60kg: Elvir Karimov - Serhii Sydorenko 0:2 kat. -65kg: Bartłomiej Rośkowicz - Adam Wąsowski 2:0 kat. -70kg: Mateusz Grejber - Dominik Kondrat 2:0 kat. -75kg: Rami Kiwan - Bartłomiej Włodarczyk 2:0 kat. -80kg: Nikodem Kozak - Jakub Rutkowski 2:0 kat. -85kg: Jakub Straszewski - Michał Wiktorowski 2:0 kat. -90kg: Adam Tutak - Krzysztof Ogłoza 2:0 kat. +90kg: Oskar Kopera - Vitalii Burlak 0:2

