Michał Probierz podał się do dymisji

– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem – oświadczył Michał Probierz. – Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na Was liczyć. Dziękuję za zaufanie prezesowi i zarządowi PZPN. Dziękuję oczywiście wszystkim piłkarzom, z którymi miałem przyjemność spotkać się na tej drodze. Będę trzymał za Was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było Wasze wsparcie.

Komentarze (31)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Krzeszczu - 32 minuty temu, *.tele2.se Trener miernota ktory nigdy nic nie osiagnal i nigdy nie powinien byl zostac selekcjonerem kadry. Dostal te fuche tylko przez kolesiostwo.

Teraz w swym zadufanym ego zagral wabank i postawil wszystko na jedna karte bo we wlasnym mniemaniu jest bozyszczem trenerskim. A wyszla bedna wielka 💩.

Beton polskiej mysli dosrodkowan.

Oby tylko Fury Friz wraz z Zewlakiem teraz nie wpadli na taki jeden fenomenalny pomysl… odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 33 minuty temu, *.datapacket.com 🤔 mam nadzieję, że to nie telefon od Żewłakowa miał wpływ na te decyzję, obym sie mylił 🙏 odpowiedz

Krzeszczu - 44 minuty temu, *.99.241 Dawać go do Legii, taka okazja się nie powtórzy. Żeby nie przespali, jak z Papszunem! odpowiedz

Borsalino - 49 minut temu, *.orange.pl Wreszcie i oby jak najdalej od piłki, teraz jeszcze ten wsiowy prezesina. odpowiedz

hen ryk - 57 minut temu, *.net.pl tak jest jak ogon rządzi koniem. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ma swój honor, w przeciwieństwie do tej gwiazdy, która zatraciła przez kasę, godność ludzką i wszelkie wartości jako człowiek. odpowiedz

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wyleczył kaca po Finlandii i rzucił fartuchem odpowiedz

Lewandowski to już dziad - 1 godzinę temu, *.96.16 Stawiać na młodych a nie na 40 letnich chodzących po boisku dziadów odpowiedz

Trener….? - 1 godzinę temu, *.129.35 A to napisał Cezary Kucharski;”Kadra🇵🇱⚽️straciła trenera, Legia podpisała trenera! cóż za dzień😉”. … odpowiedz

(L)eve(L)64 - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl Feio wolny. odpowiedz

rudy102204 - 1 godzinę temu, *.orange.pl Zestawiając ten komunikat z tym wtorkowym po meczu to obstawiam że było tak:

biorąc pod uwagę komunikat jego i w zestawieniu z komentarzem po meczu wtorkowym dochodzę do wniosku że Kulesza powiedział sorry Michał ale albo sam rezygnujesz i robisz z siebie błazna albo ja cię gnoje i niszcze ci karierę wyp...jac cię na zbity pysk, biznes is biznes, a wybory wyborami, znam 2 wersję i nastroje społeczne i sorry albo ja albo ty... Więc lepiej zrób to sam żebyś się nie zdziwił potem .... I probierz zachował się pod presją tak jak powinien zachować się we wtorek po północy odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.86 Co najmniej o pół roku za długo był trenerem Reprezentacji Polski. odpowiedz

roben66 - 1 godzinę temu, *.79.220 Probiesz i Lewy out z reprezentacji , trzeba nowej krwi , początku zbudowania reprezentacji od podstaw z nowym trenerem Lewandowski nie jest bogiem by miał zwalniać trenerów , skoro sam nic nie daje kadrze , jedynie co potrafi to narzekać odpowiedz

Odp - 1 godzinę temu, *.plus.pl zrobił to, na co nie pozwolił Lewandowskiemu. Co za tłumok. odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Odp:

Dokładnie, i właśnie to pokazuje jaki to człowiek bez klasy. Już mu nie chcę ubliżać, ale sam cwaniacko dogadał się z Kuleszą, bo pewnie decyzja już przez Kuleszę była podjęta wczoraj, aby to trener zrezygnował na własnych warunkach. Lewemu to odebrał. Fajny ten selekcjoner, taki mało ogarniający decyzje które mogą rozwalić atmosferę w kadrze na długie miesiące. odpowiedz

Roman - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Brać go do Legii! Legia z takim kocurem u sterów rozwali Ekstraklasę w pył. odpowiedz

wo(L)o - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Podał się do dymisji xdd po serii kompromitujących wydarzeń, wyników i dzień po spotkaniu z szefem gdzie był wezwany po porażce w niezwykle ważnym meczu z dużo niżej notowanym przeciwnikiem... oby już tylko Wieczysta go zatrudniała... choć boję się że trafi do nas odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.183 Odebrać Miodkowi na tydzień telefon, jeszcze mu jakieś głupstwo przyjdzie do głowy i będzie do Probierza dzwonił. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Prima aprilis w czerwcu???😁 Pewnie wczoraj dogadali się z Kuleszą,że sam zrezygnuje,żeby jakoś z twarzą wyjść. Podejrzewam,że za duże naciski były od sponsorów, żeby nie było w kadrze Lewego.Niestety Prodiż za bardzo wojował z naszą ikoną,ktora ma patenty na zwalnianie trenerów. No to Jasiu Urban, witamy w kadrze.😁 odpowiedz

Znawca - 56 minut temu, *.orange.pl A dopiero co mówiłem, że Probierz zachował się świetnie wobec Lewandowskiego. 🤡 Teraz tkam nową teorię, żeby nie wyjść na kompletnego durnia. 😂 odpowiedz

Leon - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Zaraz po meczu z Finlandią powinien to zrobić . Probierz= nieudacznik i narcyz. Pamiętacie jak powiedział że puchary to pocałunek śmierci ? . Kulesza i on to jeden wielki syf. odpowiedz

DonL - 1 godzinę temu, *.orange.pl 🤩🤩🤩🤩🤩🤩 i juz mam dzień...

ZAJEBISTY🤩🤩🤩🤩🤩🤩 odpowiedz

Yeti - 24 minuty temu, *.orange.pl @DonL: Będziesz miał gorszy jak okaże się że to nowy trener Legii odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.versanet.de Długo mu trwało dojście do tego wniosku. Całe 2 lata. odpowiedz

tomek - 1 godzinę temu, *.248.132 dawać go do nas, wybitny specjalista odpowiedz

M3 - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @tomek: Jesteś żałosny. odpowiedz

alfonso - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Witamy w Legii🔴⚪️🟢 odpowiedz

Lebaid - 2 godziny temu, *.plus.pl Cudnie! odpowiedz

Pawciu - 2 godziny temu, *.com.pl buuuuuuuuuuu odpowiedz

Woj - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Nawet o tym nie myślcie 😁 odpowiedz

Ja - 23 minuty temu, *.orange.pl @Woj: 🤣🤣🤣 odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.