Koszykówka

Mistrz Polski zagra w kwalifikacjach BCL

Czwartek, 12 czerwca 2025 r. 15:52 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Według najnowszych informacji, koszykarski mistrz Polski w sezonie 2024/25 otrzyma prawo gry w kwalifikacjach do Basketball Champions League, a w przypadku niepowodzenia, będzie miał miejsce w fazie grupowej FIBA Europe Cup. Kwalifikacje BCL rozgrywane będą w formie kilkudniowego turnieju i prawdopodobnie, aby awansować do grupy, konieczne będzie wyeliminowanie trzech przeciwników.



Legia już dwukrotnie grała w kwalifikacjach BCL - ostatnio w sezonie 2023/24, kiedy legioniści po pokonaniu Fribourg Olympic ze Szwajcarii, odpadli w półfinale z hiszpańskim Obradoiro CAB, a następnie z powodzeniem grali w FIBA Europe Cup, będąc o krok od awansu do półfinału tych rozgrywek (po nieznacznie przegranym dwumeczu z Bilbao Basket). Legioniści do 1/4 finału FIBA Europe Cup dotarli także dwa lata wcześniej, tj. w sezonie 2021/22, kiedy walkę o półfinał przegrali dopiero po dogrywce rewanżowego meczu (w Bolonii) z Unahotels Reggio Emilia.



Pierwsze kwalifikacje do BCL z udziałem Legii miały miejsce na starcie sezonu 2019/20, kiedy legioniści po wygranym dwumeczu z KB Prisztina (rewanż po dogrywce w Arenie Ursynów), przegrali w II rundzie eliminacyjnej z BK Niżnij Nowgorodem.



W fazie grupowej BCL, Legia wystąpiła w sezonie 2021/22, jako wicemistrz Polski. Wówczas w grupie z Galatasaray Stambuł, Hapoelem Holon i BC Oostende, legioniści zanotowali bilans 1-5. Wszystkie domowe mecze grupowe legioniści musieli rozgrywać w hali Torwar, bo jedyny stołeczny obiekt, spełniający wymogi tych rozgrywek.



Wicemistrz Polski z obecnego sezonu, będzie miał zagwarantowany udział w fazie grupowej FIBA Europe Cup w rozgrywkach 2025/26.



Przed rokiem losowanie rund kwalifikacyjnych BCL odbyło się 26 czerwca, a same turnieje kwalifikacyjne od 17 września w tureckiej Antalyi. Losowanie grup FIBA Europe Cup odbyło się 19 lipca, początek fazy grupowej FIBA Europe Cup miał miejsce 9 października.



Aktualnie koszykarze Legii walczą w finale play-off o mistrzostwo Polski ze Startem Lublin. W serii do czterech wygranych, po dwóch spotkaniach w Lublinie, mamy remis 1:1. W sobotę i poniedziałek legionistów czekają mecze na Bemowie (transmisja w Polsacie Sport 1). Koszykarska Legia ma na swoim koncie 7 tytułów mistrza Polski, z tym, że ostatni zdobyty został w 1969 roku. W ostatnich latach nasz zespół co roku rywalizował w europejskich pucharach. W sezonie 2024/25, jako, że nasz klub odpadł w I rundzie play-off w poprzednich rozgrywkach, Legia grała w mniej prestiżowych rozgrywkach ENBL (Europejska Liga Północna), w których dotarła do 1/4 finału. Lepszy na tym etapie okazał się rumuński zespół CSO Voluntari.