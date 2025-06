Sandomierski o nowym trenerze Legii: Dla niego najważniejsze są zwycięstwa i tytuły

- Trener Iordanescu stawiał na doświadczonych piłkarzy, którzy gwarantowali mu jakość i wyniki. Jeśli chodzi o młodszych zawodników, to nie wprowadzał ich jakoś szczególnie mocno. Całą rozmowę możecie przeczytać na pilkanozna.pl .

Phoenix(L)k - 30 minut temu, *.play.pl "Dla niego najważniejsze są zwycięstwa i tytuły, czyli realizacja celów."



Jakiś dziwny - dla innych przecież najważniejsze są noty za styl lub odpowiedni ciuch... odpowiedz

Znawca - 28 minut temu, *.orange.pl @Phoenix(L)k: Lepiej wygrywać 1 na 5 spotkań jak Radnicki, ale mieć więcej posiadania piłki niż je oddać i wygrywać 4/5 meczów. Pozdro! 🤝 odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl Skoro stawia na doświadczonych zawodników, którzy gwarantują jakość to w końcu mamy trenera, który da prawdziwą szansę Nsame. Liczę, że z tej współpracy będą same korzyści! odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Jak młodych nie wprowadza do pierwszej 11,to lipa. Michał inaczej obiecywał. odpowiedz

