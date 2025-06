21 czerwca Dzień Dziecka z Legią w Szczecinku

Organizatorzy przygotują konkursy z nagrodami, dmuchane zamki czy strefę Playstation. Będzie także malowanie twarzy, doczepianie kolorowych warkoczyków, malowanie włosów, festiwal baniek mydlanych oraz piana party. Pierwszych 500 dzieci otrzyma bon na kiełbaskę z grilla, frytki, lody, popcorn, gofry i napoje. Bon ponadto uprawnia do udziału w loterii z nagrodami. Wstęp na imprezę jest bezpłatny, a odbędzie się ona na terenie Ślusarni w godzinach 12:00 - 15:00. Zapraszamy!

W sobotę, 21 czerwca w godzinach 12:00 - 15:00 w Szczecinku odbędzie się VII Dzień Dziecka z Legią Warszawa. Jak co roku szczecineccy legioniści organizują piknik dla dzieciaków z wielkim rozmachem i serdecznie zapraszamy do zabawy całe legijne rodziny, nie tylko z zachodniopomorskiego.

Bsjsns - 26 minut temu, *.play-internet.pl Będą jacyś piłkarze ? odpowiedz

