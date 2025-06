Start Lublin 97-82 Legia Warszawa... Nóż na gardle

Komentarze (13)

Egon - 1 godzinę temu, *.waw.pl Wygląda na to, że Kamyk, który wydawał się za słaby na prowadzenie Legii rozwali w tym sezonie system.



Nie mamy kim grać.

Szóstką graczy raczej nie da się wygrać takiego maratonu.

Szkoda, że pozbyliśmy się De Lattibeaudierea, który się u nas dobrze sprawdzał, a zafundowaliśmy sobie w zamian dwa razy słabszego Onu. odpowiedz

lucho _83 - 1 godzinę temu, *.play.pl Przerażająca liczba strat... jeszcze wszystko możliwe. Legia Mistrz!! odpowiedz

Ops2 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Dzisiaj Start był niestety o klasę lepszy (. Nasze szanse na mistrzostwo ? …raczej małe ( odpowiedz

Mati - 1 godzinę temu, *.waw.pl Bardzo duże rozczarowanie prawdę mówiąc nie było kogo wyróżnić.Fatalna gra w ataku o o bronie zamilczę bo cisną się najgorsze określenia. Moim zdaniem Legia niestety nie zdobędzie mistrzostwa Polski .Przykre ale prawdziwe .Ławka Legii to dramat Cel powinien być rozliczony za Grudzińskiego Wilczka itp. Szkoda drugiego podejścia . odpowiedz

Filip - 1 godzinę temu, *.151.116 W przeciągu 2-3 lat Lublin stał się potęgą. Najpierw żużel teraz siatkówka i koszykówka, a niedługo motorek będzie grał w pucharach w nogę odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl sykes niby kontuzja, a komemtator mowi ze sykes kontuzji nie ma. W kazdym razie bez sykesa mozemy zapomniec o MP... odpowiedz

Andre as - 1 godzinę temu, *.play.pl Celność rzutów bardzo słaba. I za krótka ławka rezerwowych. Więcej indywidualności i jakości graczy u rywali. Będzie ciężko. Dzisiaj nie zagrał ani minuty Sykes? odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl czy to był pomysł aby zaskoczyć start i wyjść bez sykesa? jeśli tak to był zły pomysł bo brakowało spokojnego rozegrania sykesa. A jesli to była jakas awantura w druzynie to juz mamy po MP.... odpowiedz

Jordan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Ale lamusy 🤣 odpowiedz

Mateusz z Gór - 1 godzinę temu, *.orange.pl Start rośnie z każdym meczem, a Legia gra coraz słabiej. Jak indywidualności nie mają swojego dnia to nic kompletnie nie idzie. Mecz oddany nawet bez walki. Po prostu przepaść. odpowiedz

Pippen z Woli - 1 godzinę temu, *.85.18 Wstyd

Żenada

Kompromitacja

Hańba

Frajerstwo

Nie wracajcie do domu. odpowiedz

Ojciec Tedeusz - 1 godzinę temu, *.96.16 Tu nie trzeba kibicować, tu trzeba się modlić. odpowiedz

Radanov musi odejść - 1 godzinę temu, *.101.189 Radanov YOU CUCUMBER. GO HOME! Jesteś fatalny! odpowiedz

