20-22.06: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek o 17:30 w hali na Bemowie koszykarze Legii zagrają szósty mecz finałowy ze Startem Lublin. Transmisja w Polsacie Sport 1. Wygrana sprawi, że decydujące spotkanie odbędzie się w niedzielę o 17:30 w Lublinie (hala Globus). W Sobótce odbędą się mistrzostwa Polski seniorów w podnoszeniu ciężarów. Na Polanie Jakuszyckiej rozegrane zostaną Uliczne Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na rolkach. W piątek w Nowym Sączu odbędzie się mecz 7. kolejki Polskiej Ligi Boksu pomiędzy Golden Team Nowy Sącz i Klubem Bokserskim Legia Warszawa. Początek o 20:00, transmisja na Youtube. Spotkanie odbędzie się w hali MOSiR przy ul. Nadbrzeżnej 34 w Nowym Sączu. Na stadionie Prądniczanki Kraków rozegrany zostanie turniej amp futbol ekstraklasy. W sobotę w Łowiczu zespół Legii walczyć będzie w mistrzostwach Polski do lat 17 w koszykówce 3x3. Rozkład jazdy: 20.06 g. 17:30 Legia Warszawa - Start Lublin [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] 21.06 g. 10:45 Stal Rzeszów - Legia Warszawa [amp futbol, Prądniczanka Kraków] 21.06 g. 13:30 Zawisza Bydgoszcz - Legia Warszawa [amp futbol, Prądniczanka Kraków] 22.06 g. 11:10 Wisła Kraków - Legia Warszawa [amp futbol, Prądniczanka Kraków] Rozkład jazdy: 20.06 g. 13:00 Pogoń Siedlce 08 - Legia LSS U17 [Siedlce, ul. Jana Pawła II 6] 21.06 g. 11:00 Legia U8 - MKS Otwock 17 [ul. Łazienkowska 3] 21.06 g. 13:00 Legia LSS U12 - Juventus Academy II 13 [ul. Łazienkowska 3] 22.06 g. 10:00 Legia U13 - FC Lesznowola 12 (sparing) [LTC] 22.06 g. 16:30 Legia LSS U16 - Victoria Zerzeń 09 [ul. Łazienkowska 3] 22.06 g. 18:30 Legia LSS U14 - Olimpia Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] Legia U11 w sobotę i niedzielę zaprezentuje się na Turnieju Piłki Nożnej APN Cup 2025 w Ostrołęce. Legia U12 zagra od piątku na Europejskim Festiwalu Piłki Nożnej Purple Cup 2025 w Zielonej Górze. Uczestnicy: Akademia Piłkarska Macieja Murawskiego, Legia Warszawa, KKS Lech Poznań, Chrobry Głogów, Pogoń Szczecin, Zagłębie Lubin, SCP Sporting (Portugalia), AC Monza (Włochy), FK Jablonec (Czechy), Dynamo Berlin (Niemcy), FC Volendam (Holandia), Slovan Liberec (Czechy), FC Torino (Włochy), FC Groningen (Holandia), Stilon Gorzów Wlkp.

