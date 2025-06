Mioduski na finiszu włączył się w szukanie trenera?

Dziennikarz Meczyki.pl dodał, że: "w pewnym momencie numerem jeden z Polaków, by zatrudnić go na Łazienkowskiej był Robert Kolendowicz. Gdyby został zwolniony z Pogonią to z pewnym prawdopodobieństwem mógłby zostać trenerem Legii. To dziś już tylko ciekawostka."

Po zatrudnieniu Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii, nie brakuje wielu komentarzy dziennikarzy na temat kulisów procesu zatrudniania, który trwał 18 dni. Najnowsze światło rzuca Tomasz Włodarczyk z meczyki.pl, który powiedział: "Rozmawiałem w ostatnich godzinach i trudno nie uznać, że Iordanescu był opcją mocno rezerwową. To nie był trener numer 1, 2 czy 3 z listy. Po prostu zaczęło się tak palić, że z tego co słyszałem, to Dariusz Mioduski włączył się na finiszu w te poszukiwania. Około poniedziałku uruchomił swoje kontakty w Rumunii - ma bardzo dobre relacje z prezesem rumuńskiej federacji. No i wypłynęło nazwisko Edwarda Iordanescu, z którym nota bene Legia była blisko porozumienia jesienią. Wówczas, gdy na włosku wisiała posada Goncalo Feio, a te rozmowy prowadził jeszcze Radosław Mozyrko."

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Nenad Bjelica - 1 godzinę temu, *.74.35 To je cirkus i skandaloza. odpowiedz

Gregor - 1 godzinę temu, *.telefonica.de Niby jak? Obiecał, że będzie przelewał wypłatę? odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.02.net Burdel aż wstyd !

Ja to mam tak dość to już jest wstyd.... Nas po prostu upokorzono w momencie kiedy on przejął ten klub.

Robią sobie jaja z Legii Warszawa!

Miduski!! Ty wiesz co i w co tobie!!

Grabarzu!!

#mioduskiraklegii odpowiedz

Maik83 - 2 godziny temu, *.centertel.pl Musiał uruchomić kontakty w Rumunii żeby go zatrudnić latem ale był blisko Legii jesienią co to za popelina z tego włodara chyba jeszcze nie wyszedł z d..y Lewandowskiego co te pismaki pie....! to głowa mała😁 odpowiedz

geds - 2 godziny temu, *.play.pl Dajcie spokój droga redakcjo czy Mioduski włączył się w szukanie trenera czy nie, skoro już jest ten Iordanescu Teraz wszyscy czekamy na jakieś wiadomości nt. wzmocnieć. Za 3 dni start przygotowań. odpowiedz

Biała s. - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mieć takiego człowieka to skarb😂 odpowiedz

Wsciek(L) y - 2 godziny temu, *.orange.pl K.... jak Feio z bramkarzem 🤔🧐 odpowiedz

? - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Kto to Robert Kolendowicz? 😐 odpowiedz

Kompromitacja - 3 godziny temu, *.31.17 meczyki.pl co to k.... jest? Co napiszą, to większość łyknie. Jak w tvn i wyborczej, normalnie cuda. odpowiedz

marcelinho - 3 godziny temu, *.orange.pl Czyli ogólnie za wszystko odpowiada Mioduski.To na co mu pracownicy 🤣 odpowiedz

Zbycho(L) - 3 godziny temu, *.play.pl No to wiemy, kto za tym 💩 stoi.

🤝 zarząd Klubu. Wsiądź w 🚀 i po starcie ☠️.

🕯🕯🕯 na drogę.

pozdro 😎 odpowiedz

dziad bez grosza i honoru - 3 godziny temu, *.97.206 Ale dziadostwo ... Banda obsrańców ... Mioduski co? Weź stoperan odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl Dobrze, że wziął sprawy w swoje ręce, bo dalej nie mielibyśmy trenera. 👍 Jak widać jemu zależy najbardziej. 👏 Pytanie, po co ci wszyscy współpracownicy, skoro jak przychodzi co do czego to Mioduski musi znów ratować Legię? 🤔 odpowiedz

Legia - 3 godziny temu, *.31.17 @Znawca: Na to wygląda, niektórzy dziennikarze? piszą co chcą a reszta łyka i się zaczyna hejt. Brawo wy, komputerowe dzieciaki. odpowiedz

xxL - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Znawca: wydaje mi się że mioduski przejmował Legię w całkiem dobrej kondycji... Jakie sukcesy klub osiągnął za samodzielnej kadencji tego ratownika? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.