Transfery

Kikolski odejdzie do Widzewa

Piątek, 13 czerwca 2025 r. 23:00 Mikołaj Ciura, źródło: Weszło.com / Legionisci.com

21-letni bramkarz Legii Warszawa, Maciej Kikolski, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Radomiaku Radom, finalizuje transfer do Widzewa Łódź. Transakcja jest na ostatniej prostej, a golkiperowi przed podpisaniem kontraktu zostały tylko testy medyczne - informuje portal Weszło.com.









- RTS zapłaci za piłkarza kilkaset tysięcy euro. Zapewne do końca tygodnia dojdzie do oficjalnego ogłoszenia (...) Ten ruch młodego golkipera to wynik nastawienia Legii, która chciała pozbyć się któregoś z bramkarzy. W klubie uznali, że akurat na tej pozycji jest za tłoczno, z czego oczywiście skorzystał Widzew - możemy przeczytać dalej w artykule.



Kikolski jest wychowankiem Escoli Varsovia, a do Legii na stałe trafił w 2020 roku z Miedzi Legnica. W warszawskiej drużynie występował jednak tylko w zespole juniorskim i III-ligowych rezerwach - poza sparingami, nigdy nie zadebiutował w "jedynce". W trzech ostatnich sezonach był wypożyczany kolejno do Pogoni Siedlce, GKS-u Tychy i Radomiaka Radom, w którym w zeszłym sezonie rozegrał 33 mecze, tracąc 47 bramek i zachowując 6 czystych kont. Tuż przed wypożyczeniem golkiper podpisał z "Wojskowymi" kontrakt do 30 czerwca 2028 roku.



- Kontrakt podpisany z Legią to dowód, że klub wiąże ze mną swoje plany i dotychczasowa przygoda przy Łazienkowskiej to nie koniec moich możliwości, tylko ich część. Cieszę się i jestem dumny, że otrzymałem takie zaufanie, ale to też powód, żeby coraz ciężej pracować. Dla każdego chłopaka z Warszawy gra w Legii to marzenie - mówił po podpisaniu nowego kontraktu Kikolski.