Sezonowe podsumowanie transferów

Poniedziałek, 16 czerwca 2025 r. 10:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek Legia Warszawa rozpocznie przygotowania do sezonu 2025/26. Nowych twarzy w zespole próżno szukać, więc to dobry czas, by podsumować ruchy transferowe, jakie stołeczna drużyna przeprowadziła w poprzednich rozgrywkach. "Wojskowi" przeprowadzili łącznie 12 transferów do klubu, a wszystkie z nich ocenimy w skali szkolnej 1-6 i przedstawimy nasze rokowania.