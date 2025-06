CLJ U-15: Legia mistrzem Polski!

Finał CLJ U15 (rocznik 2010 i młodsi): Pogoń Szczecin 2-4 (1-2) Legia Warszawa 1-0 - 7 min. Szymon Traczykowski 1-1 - 8 min. Adrian Pućka (as. Aleksy Rzepkowski) 1-2 - 32 min. Igor Brzeziński 1-3 - 45 min. Aleks Rzepkowski b.a. 2-3 - 69 min. Grzegorz Bakuła 2-4 - 78 min. Igor Brzeziński Legia: Stanisław Kwiatkowski – Mikołaj Maćkowiak, Marek Suchodół (80+2' Olivier Pruszyński), Adrian Siekaniec - Tymoteusz Leśniak (60' Igor Lechecki), Marcel Laszczyk, Franciszek Stępniewski Ż (80' Dawid Rodak), Aleks Rzepkowski (80+3' Jarosław Kuc) - Igor Brzeziński (79' Mateusz Pawłowski), Adrian Pućka Ż(64' Xavier Dąbkowski), Filip Kwiecień (80+3' Aleksander Badowski). Rezerwa: Franciszek Golański (br), Aleks Szybalski [11] Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki Strzały (celne): Pogoń 12 (4) - Legia 25 (13)

Dinar - 3 godziny temu, *.play.pl zabrakło tylko tytułu U17 ale to przegrali na własne życzenie

dobre jest tylko to że tytuł pozostał w Warszawie odpowiedz

oLaf - 4 godziny temu, *.orange.pl Zdecydowana większość to słoiki w tej drużynie, szkolenia w tej akademii praktycznie nie ma odpowiedz

Grodzisk Maz. - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Brawo Młodziki ! Tylko czy choć jeden z nich przebije się do 1 drużyny ? Szczecin od małego uczony że " Gablota pusta ... AU " ! odpowiedz

zamordyzm-mniejszosci - 5 godzin temu, *.play-internet.pl No b.a. odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.interkam.pl Brawo dla młodzieży! 👏Po 1 wygrali,po 2 odkręcili wynik,po 3 wbili cztery bramy,pokazali mental.Duza sztuka i nasza nadzieja na przyszłość.Oto chodzi. odpowiedz

Biały miś - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @Znawca:

Piasty, gorniki, pogonie i zaglebie juz na nich czekaja.

Bo przeciez tutaj szansy nie dostana😎 odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl @Znawca: odkrecili wynik, haha. Stary, stracili gola w 7 minucie, co to za sztuka "odkrecic" wynik od 0-1 w 7 minucie? Zwlaszcza z Pogonią? odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.interkam.pl @L: nie wiem jak gra Pogoń,ale nie zakładam,że są ogórkami,tymbardziej ze fajna mają akademię i finał to zawsze presja. Odkręcili wynik,bo po minucie wyrównali,co świadczy o fajnym mentalu.Oddali 25 strzałów,czyli widać,że ofensywa chodzi ładnie.Przy takiej grze wiadomo,że też się traci gole,ale na tym polega futbol.I co najważniejsze,żeby w ten sposób była szkolona ta młodzież.Kreatywna,progresywna i widowiskowa gra.Nie wiem z czego masz bekę? odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.interkam.pl @Biały miś: muszą przyjąć w koncu jakąś dobrą strategię,by w przyszłości ogrywać tych chłopaków na wyższym poziomie niż nasze rezerwy,i może kilku ciekawych zawodników uda się wychować i będą wzmocnieniem pierwszego zespołu.Czas pokaże.Narazie długa droga przed nimi. odpowiedz

Przemo - 5 godzin temu, *.play-internet.pl BRAWO!!! odpowiedz

To ja - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Gratulacje!!! odpowiedz

