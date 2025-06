Duże imprezy na stadionie Legii Będzie wymiana murawy?

Murawa osłonięta została specjalnymi panelami, ale niewykluczone, że lada dzień - po ocenie jej stanu - odbędzie się wymiana. Klub pierwotnie zakładał dwie opcje - albo wymiana w czerwcu, albo w październiku, co zostało nawet uwzględnione w terminarzu przygotowanym przez Ekstraklasę. fot. Mishka / Legionisci.com

W ostatnich dniach stadion Legii Warszawa gościł dwie duże imprezy, podczas których wykorzystana była powierzchnia murawy. Najpierw, 7 czerwca, odbyło się spotkanie rekolekcyjne - Jezus na stadionie Legii. Z kolei w sobotę, 14 czerwca, przy Łazienkowskiej stawiło się ok. 25 000 osób na festiwal Upperground Poland, którego gwiazdami byli DJ Armin van Buuren i grupa Artbat.

LUKASz Bielany - 1 godzinę temu, *.waw.pl Może sprzedaz murawy? odpowiedz

