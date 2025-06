Graffiti

Nowe legijne graffiti: Janusz Żmijewski. Legenda (493)

Niedziela, 15 czerwca 2025 r. 20:47 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dobrzy Ludzie wykonali w Otwocku graffiti poświęcone legendzie naszego klubu, który piłkarską karierę rozpoczynał w OKS-ie Otwock - Januszowi Żmijewskiemu. Praca przedstawia twarz napastnika Legii, Jego imię i nazwisko oraz napis "(L)egenda. Do 1960 OKS Otwock, 1960-72 Legia Warszawa".



Janusz Żmijewski w barwach Legii rozegrał 300 meczów, zdobywając 80 bramek. Dwa razy zdobywał tytuł mistrza Polski, dwukrotnie Puchar Polski, a także grał wielkie mecze w europejskich pucharach, docierając do półinału Pucharu Europy (dzisiejszej Ligi Mistrzów) w 1970 roku. W 2008 roku zawodnik został włączony do Galerii Sław Legii.