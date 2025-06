Legia rozpoczyna przygotowania - kadra zespołu

Kadra Legii Warszawa na start okresu przygotowawczego do sezonu 2025/26 (stan na 15 czerwca) Bramkarze: Marcel Mendes-Dudziński, Gabriel Kobylak, Kacper Tobiasz*, Jakub Zieliński* Obrońcy: Rafał Augustyniak, Sergio Barcia, Marco Burch, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi*, Patryk Kun, Jan Leszczyński, Oliwier Olewiński, Radovan Pankov, Ruben Vinagre, Jan Ziółkowski Pomocnicy: Jakub Adkonis, Wahan Biczachczjan, Kacper Chodyna, Bartłomiej Ciepiela, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Bartosz Kapustka, Ryoya Morishita*, Pascal Mozie, Maximillian Oyedele*, Igor Strzałek, Mateusz Szczepaniak, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Zbróg, Jakub Żewłakow Napastnicy: Migouel Alfarela, Marc Gual, Jordan Majchrzak, Jean-Pierre Nsame, Ilja Szkurin * - dołączy do drużyny później

Ze względu na udział w zgrupowaniach i meczach reprezentacji narodowych w późniejszym terminie pojawią się w Warszawie Kacper Tobiasz , Maximillian Oyedele , Steve Kapuadi i Ryoya Morishita . Z wypożyczeń wrócili do zespołu Migouel Alfarela , Jean-Pierre Nsame , Marco Burch , Jakub Adkonis , Igor Strzałek , Jordan Majchrzak i Bartłomiej Ciepiela . Z Akademii Legii do pierwszego zespołu dołączą do drużyny Jakub Zbróg oraz - wkrótce - jeden z bramkarzy. W poniedziałek o godz. 11 odbędzie się konferencja prasowa nowego trenera Legii Edwarda Iordanescu .

W poniedziałek Legia Warszawa rozpoczyna przygotowania do sezonu 2025/26. Od wczesnych godzin porannych rozpoczną się standardowe testy motoryczno-medyczne. Czterech zawodników dołączy do zespołu później, siedmiu wraca z wypożyczeń, dołączają dwaj gracze z akademii. Poniżej szczegóły:

Miodulski musi odejść - 32 minuty temu, *.101.180 Gdzie są transfery, Miodulski, gołodupcu konfabulancie oszuście? odpowiedz

Wojtuś - 42 minuty temu, *.supermedia.pl Skład szeroki tylko nie ma kim grać. odpowiedz

Znawca - 58 minut temu, *.interkam.pl Liczę,że może Strzałek będzie bonusem na przyszły sezon. odpowiedz

SEBO(L) - 1 godzinę temu, *.play.pl Ciekawe, kiedy dotrze do tego chłopa, co tu się dzieje w kwestii "budowania" drużyny. I że tutaj sprzedaje się każdego, kto dostanie ofertę, a pieniądze z transferów w zasadzie nie istnieją, bo tu zbiera się odpady z całego świata. odpowiedz

Zobaczymy czy stowarzyszenie dotrzyma słowa. - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Koszykarzy do kadry niech dołączą to będzie przynajmniej jakaś szansa na MISTRZOSTWO. Czekamy na zapowiedź działań przez stowarzyszenie kibiców , które zapowiadali wraz z nowym sezonem , chyba , że znów się to rozmyje jak i zapowiedzi zarządu i znów zakończy się kolejnym listem . odpowiedz

Luk - 1 godzinę temu, *.mm.pl Co Ciepiela serio ????!!!! Buhahaaaa odpowiedz

legialegiom - 1 godzinę temu, *.plus.pl a Urbański? odpowiedz

Woytek (Legionisci.com) - 1 godzinę temu, *.legionisci.com @legialegiom: celna uwaga. Już spytałem w klubie - przypadkowo uciekło to nazwisko na liście klubowej. Zaraz ma być dopisany. odpowiedz

Druzyna - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tak się zastanawiam, czy przy tak szerokiej kadrze, nie było by miejsca dla mnie jeszcze ? Kopie tylko prawą nogą z czuba, ale oczekiwania finansowe mam minimalne, tzn. nie więcej niż te 20 tys. €/mc. Brutto. odpowiedz

