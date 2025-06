Komentarze (12)

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl Dobre pytania do pana Herry,takie prosto z mostu,do Żewłaka również, niestety odpowiadał wymijająco.Trener chyba przeżył szok widząc i słysząc treść pytań i nastawienie dziennikarzy i kibiców.Mam nadzieję, że wszyscy wezmą się do roboty,w kwestii transferów,budowania drużyny,a Loko da konkretną sumę na wzmocnienia,nie czekając na kasę ze sprzedaży,bo będzie za późno.Niestety widać, że nie mają nawet przygotowanych piłkarzy na wzmocnienia. Nie było żadnego entuzjazmu na tej konferencji,a trzej panowie wili się jak piskorze odpowiadając na zagadnienia.Nie tak to powinno wyglądać.Co do trenera,to po zgrupowaniu będzie można wyciągnąć pierwsze wnioski odnośnie jego wizji futbolu.Oby pracą i wynikami się obronił.Raczej bez entuzjazmu został tu przyjęty,nie był pierwszym wyborem. odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jak zawsze pięknie mówią. Co to oni nie zrobią. Ja już w nic nie uwierzę.

Czyny nie słowa. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl Trener pozostawił dobre wrażenie na konferencji. Jedyny mankament jest taki, że przyznał, że on się dopiero Legii zaczyna uczyć - poznawać piłkarzy, identyfikować braki, itd. Nie jest to trener po słowie, który od miesięcy Legii się przyglądał jako potencjalny następca.



A co do słów Herry. Potwierdza się to, że Legia waży kroki, aby kibicom nie podpadać bardziej. Fajnie ostatnio wypowiedział się Tomasz Pekhart dla czeskich mediów - że oni jako piłkarze zawsze woleliby mieć dobrych piłkarzy i trenować na bocznym boisku niż przeciętną kadrę i LTC. I to samo można odnieść do słów Herry - on podkreśla całą otoczkę meczową, która jest na światowym poziomie. A kibice woleliby zamiast hot dogów po prostu porządną drużynę.



Jestem pozytywnie nastawiony do trenera po tej konferencji, ale nie zdziwię się, jeśli Legia pechowo odpadnie z eliminacji pucharów, bo nie zdąży odcisnąć swojego wpływu na drużynę. odpowiedz

doctor - 2 godziny temu, *.ukpaperrolls.com ten szczur herra bardzo sprytnie ominál pytanie o DZIADOSTWO... Czyli transferow i inwestycji w druzyne nie bedzie zapomnijcie !!!

KONIC MOZNA GASIC SWIATLO odpowiedz

BEMOWO - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @doctor: za to kiełby będą na meczach i certyfikaty na koniec kolejnego sezony pewnie bez mistrzostwa. odpowiedz

SłabyBrd - 2 godziny temu, *.213.127 Herra i jego korpogadka. Nie odpowiedział na pytanie i pier.... na okrągło.

Certyfikat wystawi, że miałem karnet :) w buty sobie wsadź. Jak tu ma być dobrze jak my mamy takich specy w zarządzie. A idź pan w ... odpowiedz

krzeszczu - 2 godziny temu, *.inetia.pl pierwsze wzmocnienie Jędza na dłużej tak trzymać 🤣 odpowiedz

Hycel - 3 godziny temu, *.137.123 Taki Alec Baldwin. Jakby jemu też zdarzył się nieszcześliwy wypadek np obok jakiegos psa rasy pudel, to bylby to udanek tranfer odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl Dziennikarze zaorają zarząd Legii, a trener zastanowi się "co ja tu robię?" - tak to dziś widzę. odpowiedz

Adolfik - 3 godziny temu, *.waw.pl @Znawca: to nie chłopi małorolni na wsi. nie ogarniesz tego odpowiedz

Kunta Kinte - 2 godziny temu, *.orange.pl @Znawca: Ci "Dziennikarze" zdania nie potrafią złożyć, jąkają się, stękają. Czy ktoś taki jest w stanie kogokolwiek zaorać ?! odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl @Kunta Kinte: Myślałem, że konferencja będzie okazją do storpedowania zarządu za działania ostatnich miesięcy, ale obyło się bardzo kulturalnie. 👏 odpowiedz

