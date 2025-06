Widzew Łódź twierdził transfer Macieja Kikolskiego. Bramkarz Legii, który ostatnio wypożyczony był do Radomiaka Radom, podpisał z łódzkim klubem 4-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

pio - 40 minut temu, *.play.pl a.my z Kacperkiem co z Portugalia zawalił praktycznie 5 goli odpowiedz

Ehhh - 2 godziny temu, *.supermedia.pl Tymczasem my kolejny sezon zaczynamy z Tobiaszem... odpowiedz

Fangus - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A u nas zostanie Kacperek, który w każdym sezonie prezentuje rywalom minimum 10 goli. odpowiedz

Soczeek23 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Brawo dobry wybór w Widzewie wskoczy na wyższy poziom. odpowiedz

G - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Jeśli tam nie ma klauzuli odkupu to jedyny komentarz jak można by napisać to 'Idiotycznych decyzji ciąg dalszy ' odpowiedz

Jaro - 3 godziny temu, *.alfanet24.pl Zastanawiam się czemu Legia oddaje lekką ręką zawodników którzy później wyróżniaja się w lidze odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl @Jaro: Przykład Kobylejaka pokazuje, że można się wyróżniać w innym klubie Ekstraklasy, ale nie dawać rady w Legii. 😐 To jest dobry transfer - jest konkretna i uczciwa kasa za gracza, którego trzeba byłoby promować w pierwszym zespole jako nr 1, by zarobić na nim więcej. 💪 Pozdro! 🤝 odpowiedz

ws - 2 godziny temu, *.play.pl @Jaro: bo wyróżniają się w innych zespołach a w Legii niestety nie tak jak Kobylak, Strzałek itp. odpowiedz

