Amp futbol: Sensacyjna wygrana z Wisłą!

W 3. minucie doskonałym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się nowy zawodnik Legii, Zacarias Oualit Al Farfache, dając swojemu zespołowi prowadzenie 1-0. Legioniści doskonale się bronili, nie pozwalając Wiśle na zbyt wiele. Niestety, w 27. minucie gospodarze wykonywali rzut wolny, który na bramkę zamienił Krystian Kapłon. W 38. minucie arbiter podyktował rzut karny dla Legii po zagraniu ręką jednego z wiślaków. Do piłki podszedł Mohammed Aharchi i pewnie wykonał rzut karny, dając stołecznej drużynie prowadzenie 2-1. Wisła Kraków 1-2 (0-1) Legia Warszawa 0-1 - 02:37 Zacarias Oualit Al Farfache 1-1 - 26:48 Krystian Kapłon 1-2 - 38:45 Mohammed Aharchi (k) Legia: 22. Szymon Kiernoz, 4. Bamgbopa Abayomi, 7. Mohammed Aharchi, 8. Adrian Stanecki, 11. Zacarias Oualit Al Farfache, 21. Mariusz Adamczyk, 23. Adrian Bąk Wisła: 13. Igor Woźniak, 8. Przemysław Świercz, 10. Emanuele Padoan, 11. Kamil Grygiel, 16. Jakub Kożuch, 17. Harry Ash, 23. Krystian Kapłon

W niedzielnym meczu IV turnieju Amp futbol ekstraklasy Legia Warszawa niespodziewanie wygrała 2-1 z gospodarzami, Wisłą Kraków. Była to pierwsza porażka krakowskiego klubu w lidze od 6 września 2023 roku.

