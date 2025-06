Za rok Legia rezygnuje z karnetów!

W środę będzie komunikat dotyczący karnetów, a ofertę uruchomimy w ostatnim tygodniu czerwca. Z nowości: będzie to ostatni sezon karnetów na Legii - to będzie pożegnanie karnetów. Będzie mniej karnetów dostępnych niż w poprzednich latach - poinformował wiceprezes zarządzający, Marcin Herra . - Zdaję sobie sprawę z tego, że ten transparent, który został wywieszony na ostatnim meczu, ma duże znaczenie. Jest dla nas poważnym zdaniem. Dziś każdy z nas wyciągnął wnioski w każdym aspekcie. Plan był taki, by rozpocząć sprzedaż karnetów pod koniec maja, poprosiłem jednak by tę sprzedaż przesunąć -dodał Herra. Więcej informacji wkrótce.

S3 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kibice którzy stwierdzili że nie kupią karnetu nagle płaczą że nie będą mogli kupić karnetu hajajahaha. odpowiedz

Kolko Powiśle - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Skandal! Niestety ale Ci ludzie myślą tylko i wyłącznie o kasie.. Powinni pracować w korporacji a nie w klubie sportowym z którym utożsamia się tysiące ludzi... odpowiedz

paw_pawela - 1 godzinę temu, *.tdt.pl idę o zakład, że chodzi o kasę, karnet jest na sezon wiec nie ma możliwości zmiany ceny a jak będą bilety na każdy mecz to i cena będzie dostosowana do wagi meczu - proste odpowiedz

kibic L - 1 godzinę temu, *.orange.pl Słabo z tym brakiem karnetu. Jako 70 letniemu człowiekowi ciężko jest ogarnąć ten nowy system. Wolę zapłacić z góry i mieć z głowy. Ale znając życie to i tak zmieni się to jeszcze kilka razy. odpowiedz

Szkielet - 1 godzinę temu, *.gov.pl Ha ha ha ... Kurde mol Legia gol !!! Paszła won mnie z naszego ukochanego klubu. odpowiedz

Typek - 1 godzinę temu, *.134.6 Czyli mamy wstęp do wymiany publiczności. Żyleta to były głownie karnety, a teraz będzie kto pierwszy ten lepszy. Jakieś pazie będą przyłazić odpowiedz

kibic L - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Typek: I TAK przychodzą odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.78.59 @Typek: to będzie sub ! i żadna zmiana nie nastąpi gamoniu odpowiedz

Stefan - 44 minuty temu, *.play-internet.pl @Typek: ale ja to mówiłem, byle jaki protest, brak kupna karnetów, "puste" trybuny i Darek wymieni publiczność czytaj Żyletę bez jednego "wystrzału". I tak sprzeda tam bilety/subskrypcje/karnety zwał jak zwał, ale już dla innego typu "kibica". Takiego co kupi 3 popcorny i 3 hot dogi na każdą połowę meczu. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Od 4 lat wyciągacie wnioski i jakoś efektów brak. Powiedzieć to można wszystko. odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl No to nam podziękowali za kupowanie karnetów. Hehe odpowiedz

Juri - 2 godziny temu, *.centertel.pl Idź pan w h..

Ostatni karnet,napewno nie będę koczował w systemie czy mi się uda bilet kupić. odpowiedz

zkr - 2 godziny temu, *.play.pl Za dużo tracą na karnetach. Sprzedadzą bilety za wyższą cenę niz karnety. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl dobre jaja odpowiedz

endrjuuu - 2 godziny temu, *.mediatelekom.pl Czyli teraz taktyka zarządu jest taka, żeby karnety zrobić towarem deficytowym i trudnodostępnym przez co chcą osiągnąć swój cel i sprzedać tyle karnetów ile planują.

Domyślam się, że dzięki temu zabiegowi podniosą ceny i karnety będą jeszcze droższe niż ma Motor Lublin (u nich najtańszy karnet niespełna 800zł). Czyli tradycyjnie bilety i karnety w całej ekstraklasie będą najdroższe na Legii.

Podsumowując - swoimi zabiegami taktycznymi przechytrzą kibiców (transparent) i swój cel osiągną i swoje zarobią (obym się mylił)..... odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @endrjuuu: bzdura. Juz przeciez rok temu zapowiadali, że chcą postawic bardziej na subskrypcje bo to lepsza forma. Zmieni sie tylko tyle, że bedziesz mial karnet o nazwie subskrypcja i bedziesz go płacil co miesiac a nie jednorazowo. To jak dla mnie lepsza opcja i dla klubu i dla ciebie. Klub sobie podwyzszy cene a ty tego nie odczujesz bo bedziesz sobie placil miesiecznie. Teraz subksrypcja wynosi 50 zł za miesiac na Zylete. Duzo? Zalozmy, ze podwyzsza do 70 zł. Co to za wydatek, 70 zł na miesiac placic? Zaden. odpowiedz

Łukasz - 1 godzinę temu, *.citystrada.pl @L: Za ostatni karnet płaciłem ok. 350 PLN. To też nie jest jakiś wielki wydatek raz w roku.. odpowiedz

TakaPrawda - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @L: tylko za subskrypcję płaci się więcej niż za karnet, więc nie wiem czemu miało być to lepsze rozwiązanie dla karnetowiczów… Jak do tej pory było kogoś stać, aby raz na rok kupić karnet to robił by to dalej. Wiadomo, że klub chce zarobić jak najwięcej i dlatego będzie ta zmiana. Nie ma co dorabiać do tego jakiejś ideologii. odpowiedz

karneciarz - 2 godziny temu, *.30.113 nie ściągneliście nikogo prócz trenera którego zna tylko żewłak, żadnego kupna karnetów póki co odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.play.pl @karneciarz: no trudno zeby kogos sciagneli jak dopiero sie przygotowania zaczynają. Widziales zeby inne nasze kluby (te powazne, nie Widzew) kogos sciagnely? Jak maja kogos sciagnac jak cala Europa pilkarska jest na wakacjach?



"prócz trenera ktorego zna tylko Zewlak"



Buahahaha, przeciez to znany trener, mogles podziwiac jego Rumunie na ostatnim Euro. Pamietam jak wtedy, nawet tutaj, na stronach Legii, Rumunia byla stawiana za wzor, bo oni wtedy grali twardo, z zaangazowaniem, w odroznieniu od naszych grajkow.



I typ ci powie, ze nikt go nie zna XDDDDDDDDDDDDDD odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl Bardzo dobra decyzja. Swiat idzie w subskrypcje, zdecydowanie lepsza forma. Placisz co miesiac, przez co mozna podwyzszyc ogolna kwote, klub zarobi wiecej a kibic nie odczuje placac w ratach. Mam tylko nadzieje, że w przypadku pierwszenstwa zakupu na puchary czy ew final PP bedzie dalej roznica w zaleznosci od liczby meczow, a nie, ze kazdy kto ma subskrypcje bedzie mial te same przywileje. odpowiedz

kibic - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L: Czyli kasy będą zdzierać więcej, ale jakości to nie zmieni. odpowiedz

Phoenix(L)k - 2 godziny temu, *.play.pl Zaraz... Czy oni z transparentu o treści (skrócona wersja) ruszcie d...y, albo nie kupimy karnetów zrozumieli, że w ogóle ich nie chcemy kupować?



Karnety mam od czasów, jak były jeszcze dziurkowane - teraz mam kupować bilet na każdy kolejny mecz? odpowiedz

Stefan - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Phoenix(L)k: kupisz subskrypcję płatną (w tamtym sezonie 49 zł co miesiąc na Żylete) i będziesz wybierał czy chcesz bilet, czy nie. Ergo zapłacisz za 12 miesięcy 588 zł w sumie, a nie 390 teraz za karnet na cały rok.



Lepszy sposób na finansowanie dziadostwa! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @Phoenix(L)k: nic nie zrozumiales. Decyzja o wycofywaniu karnetow zapowiadana jest przeciez od roku. Bedziesz mial karnet ale o nazwie subskrypcja (która już masz od 2 sezonow) i bedziesz co miesiac placil subsprypcje, tak jak placisz za telewizje internetową, a nie jednorazowo za karnet.



Mowiac w skrocie: bedziesz mial (już masz) karnet na raty, oplacany co miesiac o nazwie dopasowanej do obecnych czasow, czyli subsprypcją, w skrocie: subem. odpowiedz

jaro - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L: zapomniałeś dopisać, że kasy ściągną więcej, a na jakość grania to nie wpłynie odpowiedz

Lukasz_Legia - 2 godziny temu, *.starlinkisp.net Będzie walka o bilety na lepsze mecze 😁 odpowiedz

[L] - 2 godziny temu, *.elartnet.pl "Terroryści" z SKLW nie będą szantażowali "strajkami". odpowiedz

Patryk (L) - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @[L]: Czyje to słowa ? odpowiedz

