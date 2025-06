Iordanescu: Przychodzę tu z sercem i pasją

+ dodaj komentarz

Znowu zadzwonił do mnie kolega, co prawda widziałem się z nim w sobotę na koszu,ale był jakiś nie swój, nie chciał gadać, więc nie drążyłem tematu. Dzisiaj się odezwał i mówi, że wziął tą beemke spod Lipska. Ubezpieczenie jednak wypłaciło za SsangYonga, udało się przekonać ojca do sprzedaży Corolki,dzieci też dorzuciły lokatę i jakoś się uzbierało. Trochę żałuje tej Corolki, sąsiad ją kupił,będzie miał z niej pocieche. Rozmarzył się,że może kiedyś jeszcze ją odkupi,dla Michaliny,żeby jednak została w rodzinie. Szwagier zajarany,szybko ogarnął temat i beemka w weekend już była w Warszawie. Kolega też wniebowzięty,tylko Michalina wkurzona. Wykrzyczała mu,że nie po to brała drugi etat(w telewizji jako sprzataczka),żeby on się tu beemkami woził. Szwagrowi też się oberwało. Cały tydzień struta chodziła, ani słowem się nie odezwała. W końcu zakomunikowała, że wychodzi z koleżankami na babski wieczór. Kolega nawet się ucieszył. Pójdzie,wygada się,wróci cyknięta to może jeszcze coś będzie wieczorem. No i wróciła faktycznie cyknięta,ale nie w głowie jej były amory. Postanowiła wykorzystać, że wszyscy śpią i wzięła beemke na testy. Ledwo wyjechała z osiedla i z całej pety załadowała w autobus. I bylo po testach. Beemka rozwalona, Michalina cała, nawet zadrapania nie miała, twarda z niej sztuka. Wyszła z beemki chwiejnym krokiem i się nawet usmiechnela pod nosem, bo nie ona ją wybierała i wcale jej się nie podobał ten samochód. Jakiś wielkich konsekwencji z tego nie miala, jedynie trochę żałowała, bo wyrzucili ją przez to z telewizji,a lubiła tą robotę( chyba w jakieś gazecie o tym napisali i się rozeszło po mieście). Kolega za to podłamany, z 5 elementów będzie w beemce do wymiany(Boże ile to siana), a zdążył już ogarnąć garaż i umówić przegląd. Na dodatek Michalina była cyknięta, to nici z ubezpieczenia. Ale od czego są szwagry. Z samego rana się zjawił. I jak to on.Nic się nie martw, będzie git. Damy radę. Faktycznie stanął na wysokości zadania, to trzeba mu przyznać. Wydzwonił saszke,swojego druha z Berlina I beemka już za 2 dni była za naszą wschodnią granicą. Nawet za bardzo na niej nie stracił dzięki szwagrowi, ale znowu bez fury został. Mówi mi,że ma już dosyć i bierze Scenika. Używany, ale z salonu. Miał namiary na jakiegoś sprzedawce i wszystko dogadali. Trochę się zdziwiłem, i mówię mu,że jakoś nie przepadam za francuskimi autami,a na dodatek teraz to chyba Renówki pod Bukaresztem składają, więc ciekawe jak z jakością,tym bardziej,że dosyć długo u nich stała. No i w szoku byłem po ile teraz latają używane Sceniki. On,że niby tak,ale już dogadał kredyt pół na pół i zobaczy co będzie po roku,a na dodatek w pakiecie przedłużyli mu gwarancję z 3 do 6 miesięcy,więc jest zdecydowany bo czas go nagli. Michalinie się podoba, a obiecał jej jeszcze na wakacje objazdówkę po Bałkanach, bo ona jest wielką miłośniczką i ZNAWCĄ tego regionu, ale nigdy jeszcze tam nie była. Auto jest przestronne to dodatkowo będzie mógł powywozić stary złom z działki. Tylko szwagier niepocieszony, inaczej wyobrażał sobie powrót do kraju. Powiedział, że na razie wraca do Rzeszy pozamykać stare tematy, ale wróci przed świętami, żeby zobaczyć co i jak. W razie potrzeby, jakiś części, niech wali jak w dym. Zna dobry szrot pod duselforfem, mają kozak części do wszystkich marek, to coś pomoże,w zasadzie po kosztach.Nie ma coś kolega szczęścia do tych samochodów. Tylko czy tyle nie trafionych decyzji nadal mozemy uznawać za brak szczęścia? Trochę głupio się przyznać,ale w pewnym momencie pomyślałem czy on na tych furach jakiś wałów nie robi?Nie wiem,wyłudza ubezpieczenia, czy jaki czort? No bo jak to wszystko wytłumaczyć? Niby nie głupi chłopak, zdał nawet maturę,a taki nieporadny.Ciężki temat z tym kolegą. Lubię go,ale powiedziałem mu,żeby na razie nie dzwonił bo już mnie rozbolała głowa od tej motoryzacji. Ja jestem normalny chłopak, co lubi pokrzyczeć na meczu,a nie o furach cały czas nawijać.

PS. Chętnych zapraszam do pierwszej części pod artykułem: "Legia złożyła ofertę byłemu selekcjonerowi reprezentacji Rumunii", a niechętnych serdecznie pozdrawiam:)

PS2. Będzie dobrze bracia. Czasami jak mam dobre momenty w życiu to sobie myślę, że jest coś aż za dobrze, żeby dobrze się to skończyło. A w Naszej kochanej Legii na odwrót. Jest coś aż za źle, żeby źle się to skończyło. Taką mam nadzieję,a wiadomo nadzieja matką głupich i umiera ostatnia:)LEGIA MISTRZ!!!

PS3. Opowiadanie zawierało LOKOWANIE produktu:)

