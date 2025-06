Herra: Chcemy wrócić na nasze miejsce

Poniedziałek, 16 czerwca 2025 r. 13:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek odbyła się oficjalna prezentacja nowego trenera Legii Warszawa, Edwarda Iordanescu. W konferencji prasowej brali udział wiceprezes klubu, Marcin Herra oraz dyrektor sportowy klubu, Michał Żewłakow.









Marcin Herra: W nowy sezon trzeba wejść z pozytywnymi emocjami. Witam w klubie trenera Edwarda Iordanescu, który został zatrudniony w wyniku procesu wyboru przeprowadzonym przez Michała Żewłakowa. Witam trenera w Legii w imieniu naszym i właściciela. Liczymy na to, że będzie to dobra współpraca i skuteczne działanie. Dla nas poprzedni sezon kończy się 30 czerwca. To okres, kiedy w klubie i na boisku wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy. Mamy dużo większe aspiracje w lidze, to klucz do tego sezonu, ale poprzedni to był okres transformacji. Dziś jesteśmy w silniejszym składzie w obszarze sportu, w silniejszym składzie na kluczowych stanowiskach. Jest Fredi Bobic, Michał Żewłakow, dyrektor akademii. Chcemy dać kibicom satysfakcję, żeby znowu byli dumni z naszej pozycji w Ekstraklasie, żeby kontynuować lub poprawić wynik na arenie międzynarodowej. Wszyscy w klubie jesteśmy po to, żeby wspierać trenera i zespół, mamy świetne osoby do pracy w obszarze sportu i w klubie, musimy być zjednoczeni, współpracujący i wspierający w nadchodzącym sezonie. Nasze ambicje są zawsze najwyższe. Kluczowe jest wrócić na nasze miejsce.



O Goncalo Feio

Rozmawialiśmy z Michałem Żewłakowem, podjęliśmy wspólną decyzję, że będziemy rozmawiać z Goncalo Feio, że chcemy przedłużyć z nim umowę. Ja sam długo z nim pracowałem. Byliśmy w tej kwestii zgodni.



O postulatach kibiców

Mało kto ma w klubie prawo powiedzieć coś złego o tym, jaką uwagę przykładamy do tego, żeby każdego dnia tworzyć dla kibiców jak najlepsze warunki. Ponad 3 lata temu zacząłem swoją prezentację od zdania, że kibice zasługują na największy szacunek, że powinniśmy dbać o to każdego dnia. Dziś jest rozgoryczenie związane z brakiem mistrzostwa Polski. Jakiekolwiek rozmowy o tym, co dzieje się w klubie, nie mają znaczenia w kontekście braku mistrzostwa. Powiem otwarcie - nie będziemy zmieniać naszego nastawienia. Każdego dnia będziemy dbać o to, żeby od wejścia na stadion dzień meczowy był na najlepszym poziomie. W zakresie biznesowo-marketingowym zrobiliśmy bardzo duży postęp w ostatnich latach. Zawsze będę dziękował kibicom za to, że odpowiadają na to swoją obecnością na stadionie, dają swój czas i pieniądze. Zdaję sobie sprawę, że ten transparent na ostatnim meczu ma duże znaczenie, bo on jest poważnym zdaniem. Nikogo w klubie nie trzeba dopingować, żebyśmy robili najlepsze rzeczy. Każdy wyciągnął wnioski, żeby w każdym aspekcie osiągać sukces i chcemy to dziś razem robić.



O karnetach

Chcieliśmy rozpocząć sprzedaż karnetów od razu po zakończeniu poprzedniego sezonu. Po części z szacunku dla tego komunikatu kibiców poprosiłem, żebyśmy to przesunęli, żeby pojawiło się trochę informacji na temat tego, co będzie działo się w klubie. W środę pojawi się komunikat dotyczący karnetów, a ofertę uruchomimy w ostatnim tygodniu czerwca. Z nowości - będzie to ostatni sezon karnetów i będzie ich mniej niż poprzednio. Zaprosimy wszystkich, którzy będą chcieli mieć karnet, a jeśli nie i chcą zobaczyć rezultaty naszych działań, będzie można dołączyć, kiedy kto chce, w ramach subskrypcji półrocznej lub rocznej, np. w październiku. Niezależnie od wyników, dbamy o najwyższy poziom, chcemy to połączyć z wynikami na boisku w Ekstraklasie. Będziemy z pokorą zapraszać wszystkich, żeby byli z Legią w sezonie prowadzącym do 110-lecia klubu i żeby ją dopingowali. Wszyscy, którzy kupią karnet, dostaną specjalny certyfikat, że nabyły ostatni karnet w historii 110-lecia klubu.



O budżecie klubu

Szacujemy, że budżet klubu na przyszły sezon przekroczy 200 mln zł, będzie to ok. 220 mln. Oczywiście, to kompletny budżet, a koszty prawie równoważą przychody. Biorąc pod uwagę dwa scenariusze w europejskich pucharach - awans do fazy ligowej Ligi Europy lub Ligi Konferencji - jeden z nich jest bardzo, bardzo ważny w kontekście budżetu. Oznacza to, że jest uwzględniony w prognozach budżetu.





