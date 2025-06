Koszykówka

Bilety na piątkowy finał Legia - Start

Wtorek, 17 czerwca 2025 r. 14:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We wtorek, 17 czerwca o godzinie 15:00 rozpoczniemy przedsprzedaż biletów na szósty mecz finałowej serii play-off z udziałem Legii Warszawa - do środy do godziny 13:00 zakupić wejściówki będą mogli jedynie posiadacze karnetów. Spotkanie rozegrane zostanie w piątek, 20 czerwca o godzinie 17:30 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40. Sprzedaż prowadzona będzie TUTAJ.



Aktualnie w walce o mistrzostwo Polski (do czterech wygranych) pomiędzy Legią i Startem Lublin mamy remis 2:2. W środę piąte spotkanie odbędzie się w Lublinie.



Pierwszy etap sprzedaży, który prowadzony będzie do godziny 13:00 w środę, skierowany będzie do posiadaczy karnetów na mecze koszykarskiej Legii w sezonie 2024/25 (przy zakupie należy podać kod z karnetu). Karneciarze mają ponadto zapewnioną 20-procenową zniżkę (od poniższych cen) na zakup biletu. W środę, 18 czerwca o 13:00 rozpocznie się otwarta sprzedaż biletów na finałowy mecz nr 6 - ostatnie domowe spotkanie Legii Warszawa w obecnym sezonie.



Ceny biletów na szósty mecz finałowy (dla osób nieposiadających karnetów):

Kategoria Czarna: ulgowy - 55 zł/normalny - 65 zł

Kategoria Zielona: ulgowy - 80 zł /normalny - 90 zł

Kategoria Biała: ulgowy - 90 zł / normalny - 100 zł

Kategoria Czerwona: ulgowy - 100 zł / normalny - 110 zł

Kategoria Premium: ulgowy - 120 zł / normalny - 150 zł

Bilet VIP: ulgowy - 249 zł / normalny - 499 zł

Bilet VIP II: ulgowy - 189 zł / normalny - 350 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ