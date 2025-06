Młodzież: mecze weekendowe

Poniedziałek, 16 czerwca 2025 r. 13:37 raffi, źródło: Legionisci.com

W cieniu rywalizacji o złoty medal MP U15 swoje mecze ligowe i sparingowe rozegrały także inne drużyny Akademii i LSS. Legia U16, która w środę zapewniła sobie mistrzostwo Mazowsza (4-0 z Wisłą w Płocku), na koniec pokonała 4-3 Drukarza Warszawa. Legia U14 wygrała 5-0 ze Zniczem Pruszków. Legia U12 dobrze zaprezentowała się w spotkaniu ligowym z trzecim w tabeli Dębem Wieliszew. Nieźle szło drużynom LSS - zespół U17 pokonał 12-1 GLKS Orzeł Nadarzyn, U16 wygrał 4-3 z liderującym AP Wilki, zaś U13 w pierwszym barażu o 1 ligę warszawską wygrał 6-4 z Okęciem. Więcej informacji wkrótce.



I liga mazowiecka U17 (2008 i mł.): Legia Soccer Schools U17 12-1 GLKS Orzeł Nadarzyn

Gole:

1-0 6 min. Jakub Drzazga (as. Lucjan Napieralski)

2-0 8 min. Jakub Drzazga (as. Franciszek Skorżyński)

3-0 14 min. Maximilian Partyka (as. Franciszek Skorżyński)

4-0 27 min. Jakub Drzazga as. Patryk Ciborowski)

4-1 31 min. Michał Sokolnicki

5-1 52 min. Jakub Drzazga(as. Franciszek Skorżyński)

6-1 53 min. Maximilian Partyka (as. Franciszek Skorżyński)

7-1 66 min. Patryk Ciborowski (rzut karny na Jakubie Drzazdze)

8-1 73 min. Franciszek Skorżyński (as. Patryk Ciborowski)

9-1 76 min. Yan Steshenko (as. Franciszek Skorżyński)

10-1 77 min. Dmytro Lytwinienko (as. Jakub Drzazga)

11-1 79 min. Jakub Drzazga (as. Kamil Więch)

12-1 89 min. Jakub Drzazga (as. Patryk Ciborowski z rogu)



Strzały (celne): LSS 30(17)- GLKS 8(5)



Legia LSS: Oliwier Ciuruk (Hubert Lomankiewicz [09] ng) - Patryk Ciborowski, Aleksander Dworski [09], Jakub Skonieczny (46' Fabian Radziński) - Kamil Więch, Yaroslav Kałuzhnyi [09](60' Yan Steshenko), Lucjan Napieralski (65' Dominik Rakowiecki Ż), Franciszek Skorżyński, Dmytro Lytwinienko - Maximilian Partyka (60' Jakub Rzępołuch), Jakub Drzazga (Kpt)

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Ekstraliga U16(2009 i mł.): Legia Warszawa 4-3 (3-1) Drukarz Warszawa

Gole:

0-1 21 min. Cezary Jagodziński

1-1 32 min. Vu Hoang Nguyen (as. Oliwier Pławiński)

2-1 41 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Vu Hoang Nguyen)

3-1 45 min. Fabian Mazur (as. Edo von Brandt-Etchemendigaray)

3-2 77 min. Mateusz Stępień

4-2 84 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Fabian Mazur)

4-3 89 min. Jan Ziemacki



Legia: Denys Stoliarenko (46' Błażej Ślazyk [10]) - Igor Owczarczyk (46' Wiktor Zugaj), Ksawery Kopeć, Oskar Krakowiak, Jakub Juszczak (75' Jan Rodak) - Piotr Bartnicki, Vu Hoang Nguyen, Oliwier Pławiński (46' Kazimierz Szydło) - Fabian Mazur, Dawid Mastalski, Edo von Brandt-Etchemendigaray

Trener: Roland Kowalczyk, II trener: Sebastian Kowalski, Paweł Przybył



II liga okr. U16: AP Wilki Warszawa '09 3-4 (1-3) Legia Soccer Schools 09/10



Ekstraliga U14(2011 i mł.): Legia 5-0(1-0) Znicz Pruszków 11

Gole:

1-0 40 min. Kacper Kwiatkowski (as. Bartosz Gawryś)

2-0 43 min. Kwiatkowski (as. Antoni Kośmider)

3-0 48 min. Fryderyk Paprocki (as. Wojciech Kuś)

4-0 60 min. Kacper Kwiatkowski (as. Szymon Wlazło)

5-0 63 min. Jan Kaczorowski (as. Tytus Mendakiewicz)



Strzały (celne): Legia 27(10) - Znicz 6(2)



Legia: Jan Nowicki, Antoni Dobrowolski - Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński, Tomasz Stefański, Filip Reszka, Stanisław Maisiuk, Wojciech Kuś, Aleksander Dąbrowski, Karol Konieczny, Kacper Kwiatkowski, Bartosz Gawryś - Stanisław Głębowski, Fryderyk Paprocki, Jan Kaczorowski, Marcin Kośmiński, Antoni Kośmider, Szymon Wlazło



Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk, Maciej Kokosza



Legia U13 - gra wewnętrzna



Tym razem legioniści, który zakończyli rozgrywki na drugim miejscu i awansowali do Ekstraligi U14, rozegrali grę wewnętrzną.



Baraż o 1. ligę okr. U14 (rocznik 2012 i mł.): Okęcie Warszawa '12 4-6 (1-4) Legia Soccer Schools U13



I liga U12: Dąb Wieliszew '13 - Legia U12



Legia: Jakub Tkaczyk - Julian Kusak [14], Michael Oyedele, Maksymilian Pająk (Kpt), Konstantsin Yushkavets [14], Oliwier Siuda, Piotr Nowotka, Szymon Chodkowski, Bronisław Partyka [14]

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki



Dobrą postawą w meczu z trzecim w tabeli Dębem Wieliszew legioniści zapewnili sobie triumf w rozgrywkach I ligi U12 (gr. II), ale oczywiście wynik końcowy był sprawą mocno drugorzędną. Wiosenna I liga była mimo wszystko niewystarczająco konkurencyjna, pomijając interesujące mecze z Escolą Varsovia. Można spodziewać się, że jesień będzie pod tym względem ciekawsza, choć pytanie, czy wystarczająco.



Liga U11: Delta Warszawa '14 - Legia U11



Strzały (celne) [10-60']: Delta 24 (15) - Legia 35 (25)



Legia: Antoni Okrzejski - Jan Golański, Bronisław Partyka, Filip Chaciński, Kacper Rainka, Jan Kordek, Aleks Nowak, Kacper Saczewski, Aleksander Kukla

Trener: Maciej Auguściński, Drużynę prowadzili dziś II trenerzy: Bartłomiej Frączek i Filip Jadacki



Legia U11 rozegrała całkiem ciekawe spotkanie na boisku Delty. Gospodarze wysoko pressowali i próbowali szybko rozgrywać, co najlepiej wychodziło im w 2. kwarcie. Poza tym okresem górą była zwykle Legia, ale gospodarze grali konsekwentnie i bywali groźni do końca meczu.



WARTA IV Memoriał im. Krystiana Popieli (rocznik 2015 i mł.)



W mocno obsadzonym turnieju w Skawinie legioniści zajęli drugie miejsce, ustępując jedynie drużynie Dynama Kijów. Wśród uczestników znajdowały się m.in. Wisła Kraków, Cracovia, Panathinaikos, Pogoń Szczecin, GKS Katowice i LKS Radziszowianka Radziszów (zwycięzca turnieju eliminacyjnego).