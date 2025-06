Potencjalni rywale Legii w 2. rundzie el. Ligi Konferencji

Oto potencjalni rywale Legii w 2. rundzie el. LK: Drużyny rozstawione w grupie 5: Sparta Praga (Czechy) - 29.500 Royal Charleroi SC (Belgia) - 11.370 Riga FC (Łotwa) - 10.000 Silkeborg IF (Dania) - 6.796 wygrany z pary: JK Nomme Kalju (Estonia) - Partizani Tirana (Albania) - 6.500

We wtorek Legia Warszawa poznała swojego rywala w 1. rundzie Ligi Europy. Jest nim FK Aktobe . Jeśli legioniści pokonają Kazachów w dwumeczu, będą kontynuować rywalizację w eliminacjach Ligi Europy, a kolejnego rywala poznają w środę po godzinie 13 . W przypadku porażki z FK Aktobe, stołeczny zespół będzie grać dalej w eliminacjach Ligi Konferencji. Losowanie par 2. rundy eliminacyjnej LK odbędzie się o godzinie 14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zespoły spadające do niższych rozgrywek rozstawiane są na podstawie niższego współczynnika z pary, w której rywalizowały. Legia nie będzie więc rozstawiona, bowiem jej przeciwnik z Ligi Europy, FK Aktobe, ma współczynnik 3.000.

siara - 1 godzinę temu, *.cyfrowypolsat.pl i jak znam życie trafimy na Sparte Praga odpowiedz

L - 55 minut temu, *.play.pl @siara: Ale rozumiesz, że to sa nasi rywale GDY ODPADNIEMY Z AKTOBE?! odpowiedz

EP - 4 godziny temu, *.orange.pl LEGIA. kontra FC Riga odpowiedz

1410 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyli tak naprawdę, mecz z Kazachami jest meczem o wszystko, jeśli chodzi o dalsza karierę w europucharach. Wygrywając gramy dalej, przegrywając spadamy do LK, przejmujemy współczynnik Aktobe i znając nasze szczęście, trafiamy na Spartę odpowiedz

L - 53 minuty temu, *.play.pl @1410: ale my poznamy tego ewentualnego rywala dzisiaj o 14 wiec jak mozesz napsiac, ze mecz o wszystko jak za godzine bedzie wiadomo na kogo trafimy. Jak trafimy na Estonczykow to mecz z Aktobe bedzie o wszystko? :d



Poza tym rok i 2 lata temu kazdy mecz byl o wszystko gdy gralismy w Lidze Konferencji i wygralismy 8 dwumeczów na 8. odpowiedz

