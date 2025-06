AC Sparta Praga ewentualnym rywalem Legii w 2. rundzie el. Ligi Konferencji

Komentarze (15)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Kibol w piżamie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pozamiatane, Darek pakuj mandżur odpowiedz

Polonista (ale nie z Konfidenckiej) - 3 godziny temu, *.orange.pl Tzn., że Sparta jest niżej notowana (nierozstawiona) niż Legia? Wydawało mi się, że w każdym z etapów eliminacji LE i LK jesteśmy uprzywilejowani? odpowiedz

Dan - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Polonista (ale nie z Konfidenckiej):

Odpadając z aktobe przejmujemy ich współczynnik odpowiedz

Zbycho(L) - 4 godziny temu, *.play.pl Nie myślałem, że tak szybko skupimy się na ligowych (dwóch) frontach.🥳 odpowiedz

Vuco - 4 godziny temu, *.virtuaoperator.pl Aktobe albo śmierć... odpowiedz

Henio - 4 godziny temu, *.netfala.pl No to pograne 😤 odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.orange.pl Kulki były odpowiednio podgrzane 😡, ale na szczęście pokonamy Aktobe 8-1 w dwumeczu 💪, cztery gole zdobędzie Nsame 🥇, dwa Alfarela 🥈 i po jednym Oyedele 🥉 oraz Szkurin 🥉. Pozdro! 🤝 odpowiedz

Drinkell - 4 godziny temu, *.play.pl podejrzewam że w ty sezonie Legia szybko wyskoczy z Pucharów; może i dobrze i skupi się na walce o tytuł

tak jak za Urbana w 2012 (odpadli z Rosenborgiem) odpowiedz

Ooooo - 4 godziny temu, *.centertel.pl 🧐🧐 to w drugiej rundzie najpierw Banik czy Sparta czy może 2 na jednego...? odpowiedz

Kim - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Ooooo:



Czytaj ze zrozumieniem człowieku:



Jak przejdziemy Actobe to gramy z Banikiem Ostrawa, a jak odpadniemy z Actobe to gramy ze Sparta Praga. odpowiedz

Momo - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Ooooo: CZEGO NIE ROZUMIESZ? Banik jeśli Legia wygra z Aktobe, jak przegra z Aktobe to Sparta. odpowiedz

Freddie - 4 godziny temu, *.play.pl Czesi dzisiaj lubią Legię - bardzo odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl No to teraz MUSIMY uporać się z Kazachami… odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @Wycior: a jakbysmy trafili na estonczykow a nie czechow to bysmy nie musieli? odpowiedz

Alojzy - 1 godzinę temu, *.play.pl @L: nie w tym rzecz Misiek.. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.