Pierwszy trening pod wodzą Iordanescu

Wtorek, 17 czerwca 2025 r. 19:04 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek o godz. 10:30 piłkarze Legii Warszawa odbyli pierwszy trening pod wodzą nowego trenera, Edwarda Iordanescu. W zajęciach uczestniczyło 26 zawodników z pola i 3 bramkarzy. Na boisku w Legia Training Center pojawiło się kilka nowych twarzy oraz kilka dawno niewidzianych. Z boku poczynaniom piłkarzy przyglądał się dyrektor sportowy, Michał Żewłakow.



Nieobecni, wypożyczeni i rekonwalescenci.



Pierwszy trening pod wodzą Iordanescu - Woytek / 49 zdjęć









W zajęciach nie wzięli udziału piłkarze, którzy po sezonie uczestniczyli w zgrupowaniach reprezentacji i do drużyny dołączą później. W tej grupie są: Steve Kapuadi, Ryoya Morishita, Maximillian Oyedele, Kacper Tobiasz i Jakub Zieliński. Na boisku zabrakło także Marca Guala (pracował w budynku LTC) oraz awizowanego wcześniej Igora Strzałka (pozostanie w Niecieczy).



Z wypożyczeń wrócili natomiast Jean-Pierre Nsame, Migouel Alfarela, Marco Burch, Bartłomiej Ciepiela, Jakub Adkonis i Jordan Majchrzak. Nie należy się spodziewać, że wszyscy z nich zostaną w drużynie na najbliższą rundę. Dobrą wiadomością jest to, że przygotowania na pełnych obrotach rozpoczęli Bartosz Kapustka, Kacper Chodyna i Wahan Biczachczjan, którzy końcówkę sezonu stracili z powodu urazów.









Nowe twarze w sztabie

Wraz z rumuńskim szkoleniowcem do sztabu pierwszej drużyny dołączyło trzech trenerów. Bogdan Merisanu będzie asystentem Iordanescu, Alexandru Radu będzie odpowiadał za przygotowanie fizyczne, a Michele Iannucci ma wzmocnić dział analizy, w którym jest również Maciej Krzymień. Z Legii odeszli natomiast Emanuel Ribeiro (asystent) i Jose Asian (przygotowanie fizyczne). Trenerami bramkarzy pozostaje duet Krzysztof Dowhań i Arkadiusz Malarz.



Młodzież

W drużynie jest kilku młodych zawodników z klubowej akademii, którzy już wcześniej zostali włączeni w proces treningowy "jedynki" (Pascal Mozie, Aleksander Wyganowski, Oliwier Olewiński, Mateusz Szczepaniak, Wojciech Urbański, Jan Ziółkowski). Jakub Żewłakow i Jan Leszczyński wracają do pełni zdrowia po urazach - we wtorek ćwiczyli nieco lżej. Obok Gabriela Kobylaka i Marcela Mendes-Dudzińskiego ćwiczył Wojciech Banasik. Jedyną nową twarzą jest Jakub Zbróg, który w poprzednim sezonie występował w trzecioligowych rezerwach. 17-latek pojedzie z zespołem na zgrupowanie.





Jakub Zbróg - fot. Woytek / Legionisci.com



Nowe otwarcie

Nowy trener to przede wszystkim nowe otwarcie dla piłkarzy, którzy muszą od zera zapracować na miejsce w składzie. To także szansa dla tych, którzy wcześniej byli skreśleni - Jean-Pierre Nsame, Migouela Alfareli, Marco Burcha i Sergio Barcii. Pierwszy trening przeprowadzony był bez żadnej taryfy ulgowej i trwał ok. 80 minut. Oprócz gierek na sporej intensywności zawodnicy biegali w grupach interwały. Po południu odbyła się druga jednostka treningowa. Do końca tygodnia zespół będzie ćwiczył w LTC - po dwa treningi w środę i piątek oraz jeden w czwartek.



Sparing i kierunek Austria

W sobotę legioniści rozegrają pierwszy letni sparing. O godz. 12 zmierzą się z Wisłą Płock, która awansowała do Ekstraklasy. W poniedziałek rano Legia wyruszy na zgrupowanie do Austrii, które potrwa do 2 lipca. Zespół będzie stacjonował w Leogangu, a podczas obozu rozegrane zostaną dwa spotkania sparingowe - z Łudogorcem Razgrad i FK Jablonec.