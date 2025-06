Opoku nie trafi do Legii

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Dimas - 35 minut temu, *.play-internet.pl Szybko poszło - bo rozumiem nie stać nas żeby na naszym podwórku szukać zawodników🤔 odpowiedz

dzyn dzyn - 2 godziny temu, *.net.pl chyba czekamy na odpadnięcie z pucharów, wtedy będzie wiadomo co z kadrą czy nie za duża. odpowiedz

wawiak - 3 godziny temu, *.plus.pl Urok bobica działa tylko w banku, do którego wpływa flota od L odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Szok i niedowierzanie odpowiedz

InPost - 3 godziny temu, *.play.pl Spoko takich ogórków jest mnóstwo, polonista napewno jakiegoś nowego znajdzie a i jakiś emeryt i rencista też będzie więc się nie martwcie odpowiedz

cieciu - 4 godziny temu, *.11.2 2 bramki w 12 meczach? niezły kocur odpowiedz

Rado - 4 godziny temu, *.play.pl A ktoś trafi? odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.centertel.pl Rozpoczynamy sezon z cyklu : ...... NIE DLA LEGII😁 odpowiedz

(L)eming - 4 godziny temu, *.vectranet.pl I bardzo dobrze, ogór aż furczy. odpowiedz

Tak tak. - 3 godziny temu, *.centertel.pl @(L)eming: oby nie taki jak Salah, Lewandowski i jeszcze paru... odpowiedz

Tony Adams - 4 godziny temu, *.amazonaws.com No to jest dopiero niespodzianka. Kto by pomyslal?🤔 odpowiedz

Miodulski musi odejść - 5 godzin temu, *.216.244 A kiedy usłyszymy Miodulski nie dla Legii? No kiedy? odpowiedz

Bardzo stary kibic - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Miodulski musi odejść: Właściciel odejdzie wtedy,gdy będzie chciał! A zechce wtedy,gdy pojawi się bogaty szejk,z milionami na zakup "zabawki"-ktorej sie pozbędzie,jak mu sie znudzi!A my zostaniemy z "ręką w nocniku"!

Obyśmy nie tęsknili za właścicielem ,który traktuje Legię, jak cel zycia ! odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Miodulski musi odejść: I co dalej? Rozumiem, że twój plan zakłada też nowego właściciela. A może ty masz odpowiednie środki i tylko czekasz na przejęcie klubu? Bo wiesz w innym wypadku czeka nas upadłość, wyprzedaż wszystkiego co tylko sprzedać się da a my zaczniemy od 4 ligi, jako Legion czy tam Wojskowi (herb i nazwa należą do Legii SSA) na stadionie Hutnika czy Gwardii (prawo najmu Ł3 ma Legia SSA)… A może masz jeszcze inny, genialny pomysł? odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.orange.pl @Wycior: Sprowadzać co sezon 7-8 młodych Serbów i na nich zarabiać! 👍 Wtedy każdy mógłby być właścicielem, bo nic nie trzeba byłoby do klubu dokładać! 👏 Podaję kolejne dwa gorące nazwiska: Reymontas Sienkievic 💥oraz Micky Slovackis 🔥- obaj do wyjęcia za 150 tys euro max i na sprzedaż 7-10 mln euro. 🍻 Pozdro! 🤝 odpowiedz

z takim zarządzaniem i tak wylądujemy w 4 lidze - 3 godziny temu, *.vodafone-ip.de @Wycior: ten wylokowany 💩przygłup objął Legię bez długów i z najsilniejszą kadrą w tym wieku po LM i tylko swoimi decyzjami doprowadził do obecnej sytuacji w której ogromny dług ma Legia a drużyna sportowo wypadła z czołówki



ze swoim rozumkiem ceniącym go 💩za to jak niszczy Legię i doprowadzi do upadłości nie będziesz jego ofiarą tylko jesteś jego wspólnikiem

ale nie żal mi toaletowego wyciora i podobnych bezkręgowców odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @z takim zarządzaniem i tak wylądujemy w 4 lidze: Co ty robisz w tych Niemczech, że twój post wręcz ocieka fekaliami? A co do tematu - nie jestem fanem Pudla i pewnie nigdy nie będę. Pytam tylko co dalej. Wygonić czy wyrzucić można każdego, ale w naszej sytuacji oznacza to samozniszczenie. Więc przemów znafco jaki masz plan i prowadź! odpowiedz

AntyMioduch - 2 godziny temu, *.81.11 @Wycior: Klakierzy Mioducha widzę aktywni od rana. To Dyzma Mioduch doprowadził swoim 💩💩💩 zarządzaniem do tego syfu co jest teraz. Więc robie nie z niego jakiegoś zbawcy co bohatersko ratuje Legię przed spadkiem w Niebylcu jest po prostu śmieszne.

Ps. Mioduch 💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩 odpowiedz

Znawca - 5 godzin temu, *.orange.pl Ustalił warunki indywidualnego kontraktu, więc byliśmy w połowie drogi. 🤔 Niestety, ustalił jest innym klubem. 🧐 Przy kolejnych transferach będzie warto postarać się o to, żeby zawodnik nie tylko negocjował kontrakt, ale negocjował go z Legią. 🤣 Pozdro! 🤝 odpowiedz

Obcy - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Znawca: Pistolet mu do głowy przystawisz? I powiesz negocjuj tylko z nami ok. odpowiedz

okienko_transferowe - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Zaczyna się... :( odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.