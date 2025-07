Terminy ewentualnych meczów z Banikiem

Czwartek, 10 lipca 2025 r. 09:26 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Ustalono termin pierwszego ewentualnego meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Europy pomiędzy FC Banik Ostrava i Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się 24 lipca o godzinie 19:00 w Ostrawie. Rewanż zaplanowany jest na 31 lipca w Warszawie, prawdopodobnie na godzinę 21. Wcześniej stołeczny zespół musi wyeliminować FK Aktobe, z którym zmierzy się 10 i 17 lipca.









Terminy najbliższych meczów Legii:

10.07. (CZ) g. 21:00 LE: Legia Warszawa - FK Aktobe

13.07. (ND) g. 18:00 SP: Lech Poznań - Legia Warszawa

17.07. (CZ) g. 18:00 LE: FK Aktobe - Legia Warszawa

24.07. (CZ) g. 19:00 LE: Banik Ostrava - Legia Warszawa

27.07. (ND) g. 20:15 Korona Kielce - Legia Warszawa

31.07. (CZ) LE: Legia Warszawa - Banik Ostrava

03.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - Arka Gdynia

07.08. (CZ) 3. runda el. LE

10.08. (ND) g. 20:15 Legia Warszawa - GKS Katowice

14.08. (CZ) 3. runda el. LE

17.08. Wisła Płock - Legia Warszawa



Terminarze w działach:

Terminarz Legii

Terminarz Ekstraklasy

Terminarz Pucharu Polski

Terminarz Ligi Europy

Relacje z meczów



W Kalendarzu Legionisty