Legia nawiązała wieloletnią współpracę z Pogonią Grodzisk Mazowiecki

Środa, 18 czerwca 2025 r. 17:56 Woytek, źródło: Legionisci.com

W środę przy Łazienkowskiej doszło do podpisania umowy pomiędzy Legią Warszawa i Pogonią Grodzisk Mazowiecki, na mocy której pierwszoligowy klub został partnerem Legii. Umowę, która obowiązywać będzie przez kolejne 10 lat, podpisali: Marcin Herra (wiceprezes Legii), Marek Finkowski (prezes Pogoni) oraz Tomasz Krupski (burmistrz Grodziska Mazowieckiego).









W procesie wypracowania warunków współpracy brali udział Fredi Bobić (szef operacji sportowych), Jacek Zieliński (doradca zarządu ds. sportowych) i Marek Śledź (dyrektor akademii). W przyszłości Legia planuje pozyskać jeszcze kilka takich klubów partnerskich.



- To dla nas ważny krok w kierunku jeszcze lepszego wprowadzania młodych zawodników w świat profesjonalnego futbolu. W akademii Legii rośnie liczba utalentowanych graczy, więc naszym zadaniem jest odpowiedzialnie pokierowanie ich rozwojem. Chcemy również, by proces przejścia do seniorskiej piłki był możliwie najbardziej efektywny. Nie każdy od razu odnajdzie miejsce w pierwszej drużynie, dlatego musimy tworzyć jasne i konkretne ścieżki rozwoju – i ta współpraca właśnie temu służy - mówi Marcin Herra.



Współpraca będzie się opierać przede wszystkim na rozwijaniu zawodników, szkoleniu piłkarskim oraz realizacji różnorodnych przedsięwzięć sportowych. Młodzi zawodnicy z Łazienkowskiej, którzy grają w drużynach młodzieżowych lub w rezerwach, będą trafiali do Pogoni na zasadzie wypożyczeń lub transferów definitywnych. Z kolei Pogoń zobowiązała się do wzmacniania swojej struktury organizacyjnej w oparciu o wskazówki i wiedzę Legii. Dotyczy to także przestrzegania standardów szkoleniowych rekomendowanych przez Legię, szczególnie w odniesieniu do zawodników objętych współpracą.



- Chcemy Pogoni dać wsparcie marketingowe, prawne, skautingowe ale również oczekujemy, że będziemy ogrywać naszych zawodników. W każdym roczniku zdolnych zawodników jest bardzo dużo, więc taka współpraca wydaje się bardzo dłuszna. Plusem jest to, że klub jest naszym w bezpośrednim sąsiedztwie i od zawsze prolegijny. To ilu piłkarzy trafi do Pogoni zależy od dyrektorów sportowych Legii i Pogoni oraz od ścieżek rozwoju każdego zawodnika - mówi Jacek Zieliński i dodaje - Wybór sztabu szkoleniowego Pogoni to autonomiczny wybór prezesa Finkowskiego. Czy trener Stokowiec będzie stawiał na juniorów? Duża część jego kadry będzie składała się z młodzieżowców. Jest też szansa by zaimplementować w Pogoni legijną myśl szkoleniową i dać im jakiegoś asystenta, by nasi zawodnicy byli pod jeszcze lepszą opieką, ale o tym ostatecznie decydować będą władze Pogoni.