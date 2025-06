Legia zainteresowana Capitą

+ dodaj komentarz

35 minut temu

To nie jest zawodnik do stylu gry Legii.Drugi Makana Baku,jeździec bez głowy,bazujący na szybkości, kiedy ma dużo przestrzeni.Legia jednak będzie grała większość meczów w ataku pozycyjnym.Kolejny zawodnik mało przydatny,ograniczony jeśli chodzi o wizję gry, taktykę,ma braki techniczne ,w dodatku drogi.Coś na zasadzie:pokazał się z Legią to go bierzemy.Ten Akere,co poszedł do Łodzi jest dużo lepszy,był łączony z Legią zimą, ale niestety wolimy przepłacać przeciętniaków.Dla niego odpowiednie środowisko to Radomiak,nawet tam grywa tylko w taktyce na kontry,nie w każdym meczu.Sprzedamy młodego Zielińskiego za bańkę e i wydamy na gościa wartego max 300tys.Jeżeli to ma być ten transfer jakościowy,to kurtyna w dół.

