Karnety i subskrypcje na sezon 2025/26

Środa, 18 czerwca 2025 r. 21:43 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa zaprezentowała cennik karnetów i subskrypcji na sezon 2025/2026. "Z pełną odpowiedzialnością – i z myślą o Was – zdecydowaliśmy się nie podnosić cen bazowych karnetów z sezonu 2024/2025. W czasach inflacji, rosnących kosztów życia i codziennych wyzwań wiemy, że każda decyzja zakupowa ma znaczenie. Wasza obecność, lojalność i zaangażowanie to nie coś, co bierzemy za pewnik. A nie ulega wątpliwości, że to fundament Legii. To dzięki Wam ten klub żyje i rośnie. Utrzymanie cen wyjściowych to świadoma decyzja, wyraz szacunku wobec kibiców, którzy są z nami od lat. To dług wdzięczności wobec tych, którzy byli z nami zawsze – niezależnie od wyników, pogody czy dnia tygodnia" - informuje klub.