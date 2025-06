Hagi zaoferowany Legii

Hagi od stycznia 2020 roku reprezentował barwy szkockiej drużyny. Wcześniej występował w m.in. w takich drużynach jak AC Fiorentina czy KRC Genk. W poprzednim sezonie ofensywny pomocnik wystąpił 32-krotnie, strzelając 5 goli i dokładając 7 asyst. Sporą część rundy jesiennej stracił z powodu kontuzji. Łącznie w zespole z Glasgow wystąpił w 130 meczach, zdobywając 20 bramek i 28 asyst. Zdobył z nim mistrzostwo i puchar kraju, a także wygrał puchar ligi szkockiej. Problemem mogą być jednak warunki finansowe - Hagi w Rangers FC zarabiał nieco ponad 1 milion euro rocznie. Pomocnik miał już otrzymać ofertę od mistrza Rumunii - FCSB - ale na razie odrzuca możliwość powrotu do ojczyzny i chce kontynuować swoją karierę za granicą. Zawodnika dobrze zna nowy trener "Wojskowych" - Edward Iordanescu - który pracował z nim w reprezentacji Rumunii. Po powrocie do zdrowia po poważnej kontuzji kolana był przez niego regularnie powoływany. Pod wodzą Iordanescu Hagi rozegrał w kadrze 15 meczów, zdobywając 3 gole i 3 asysty. Łącznie reprezentował swój kraj w 47 spotkaniach, trafiając do siatki 6 razy i dokładając 7 asyst. Hagi jest synem legendy rumuńskiej piłki - Gheorghe Hagiego.

Siwy - 32 minuty temu, *.180.171 Może osoba trenera go przekona i obniży wymagania finansowe. To by było wzmocnienie!👍 odpowiedz

Rysio - 33 minuty temu, *.play-internet.pl 💪💪 odpowiedz

Szantosz - 36 minut temu, *.play.pl Syn tego Hagiego. Jeśli Jordanescu da zielone światło to brać go odpowiedz

Znawca - 43 minuty temu, *.orange.pl No nie wiem. Chodyna to podobny piłkarz, a młodszy i Polak. Ten Hagi nie jest złym piłkarzem, ale bardziej buja się na nazwisku niż umiejętnościach. Poza tym nie jest Serbem, więc nie pasuje do Legii. odpowiedz

