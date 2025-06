Hiszpański napastnik rozmawia z Legią

Do klubu z Galicji Barbero trafił latem 2023 roku z CA Osasuny. Wcześniej grał również w takich klubach jak UD Almeria i AD Alcorcon. W swoim pierwszym sezonie w Deportivo, mimo kontuzji wykluczającego go z gry przez całą rundę jesienną, znacząco przyczynił się do awansu na zaplecze hiszpańskiej ekstraklasy. W poprzednich rozgrywkach La Liga2 Hiszpan zagrał w 37 meczach (1777 minut), w których zdobył 7 bramek i 5 asyst. Łącznie w barwach "Biało-niebieskich" wystąpił 60-krotnie, zdobywając 18 goli i 7 asyst. Jego kontrakt w Deportivo La Coruña obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Portal transfermarkt wycenia Barbero na 500 tysięcy euro.

Znawca - 18 minut temu, *.orange.pl Na papierze wygląda zupełnie niepoważnie. ☹️ Aż strach pomyśleć jak będzie wyglądał na boisku. 😢 Niestety, ale tacy piłkarze trafiają do polskiej drugiej ligi, a nie do Ekstraklasy. 😡 Fryzjero mógłby się co najwyżej przydać jakbyśmy mieli kasę na kupowanie meczów. 🧐 No chyba, że chodzi o nowy image dla naszych gwiazd. ⭐️ Jak nie to lepiej wziąć jakiegoś Serba. 👍 Pozdro! 👏 odpowiedz

