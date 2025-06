UEFA zmniejszyła karę Legii

Utrzymano także karę finansową w wysokości 80 tys. euro za użycie środków pirotechnicznych i 20 tys. euro za skandowanie niedozwolonych haseł. Na Legii ciąży także jeden zakaz wyjazdowy w zawieszeniu do 15 stycznia 2027.

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl Te kary to zwykły haracz jest na rzecz UEFA. 👎 Za przyzwoleniem Mioduskiego. 👎 CAS orzekła, że kary za okrzyki są bezprawne, bo naruszają wolność słowa. 💥 Dlaczego kara dla Legii zostaje zatem utrzymana? 🤔 Dlaczego Legia nie odwoła się wyżej za karę, która się nie należy? 🧐 Dlatego, że chce ten haracz płacić, bo woli utrzymywać dobre stosunki z UEFA niż zachować twarz. 👎 Wstyd! 👎👎👎 odpowiedz

