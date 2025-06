Lewczuk: Dostaliśmy najpoważniejszego przeciwnika

- Od razu zapoznałem się ze składem Legii. Widziałem, że gra tam białoruski piłkarz Ilja Szkurin. Kadra jest bardzo szeroka. Jest też nowy trener, dlatego jeszcze nie wiadomo, w jakim kluczu taktycznym będzie grała drużyna. Według informacji, które mam z rumuńskich i mołdawskich źródeł, to bardzo dobry i bardzo ambitny trener, więc łatwo nie będzie. - Nasz klub planuje wzmocnić skład nie tylko przed Ligą Europy, ale z myślą o drugiej rundzie Priemjer Ligasy. Będą wzmocnienia. Są pewne kwestie prawne, z powodu których nie mogę teraz podać żadnego nazwiska, ale do klubu przyjdzie wielu znanych zawodników.

10 i 17 lipca Legia Warszawa zmierzy się z ramach 1. rundy el. Ligi Europy z FK Aktobe. - Biorąc pod uwagę, do której grupy trafiło, dostaliśmy najbardziej doświadczonego i najpoważniejszego przeciwnika. Ale ta konfrontacja będzie jeszcze ciekawsza. Powiedziałbym nawet, że ze wszystkich kazachskich drużyn mamy najpoważniejszego rywala - ocenia losowanie trener kazachskiego zespołu, Wiaczesław Lewczuk.

