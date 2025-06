Koszykówka

Zapowiedź 6. finałowego meczu ze Startem

Piątek, 20 czerwca 2025 r. 08:49 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Zaledwie trzy minuty trwała sprzedaż biletów na szóste finałowe spotkanie Legii ze Startem, które rozegrane zostanie w hali na Bemowie w piątek, 20 czerwca o 17:30. Kibice Legii wierzyli z pewnością, że tego dnia będą mieli okazję świętować zdobycie przez nasz klub upragniony tytuł mistrzowski, ale zamiast tego, przyjdzie nam wspierać Legię o przedłużenie serii do siódmego meczu. Jedno jest pewne - musimy zagrać na pewno lepiej niż w środę w Lublinie i ograniczyć straty, które napędzały szybkie ataki lublinian.



W meczu nr5 legioniści mieli jeszcze bardziej ograniczoną rotację niż dotychczas, a wszystko z powodu urazu, którego w końcówce meczu czwartego nabawił się Keifer Sykes. Trudno wyrokować, czy amerykański rozgrywający z przeszłością w NBA (sezon 2021/22 w Indianie Pacers) zdoła wrócić do gry już na piątkowe spotkanie. Na pewno trenerzy rozważają także wersję, że będą musieli sobie radzić bez niego. Wtedy jeszcze więcej zależeć będzie od dyspozycji Andrzeja Pluty oraz Kamerona McGustiego. Kameron - MVP sezonu zasadniczego, a także gracz, który dotychczas w play-offach był jedną z najważniejszych postaci w naszej drużynie, w ostatnim meczu w Lublinie zagrał wyraźnie mniej (23,5 min.). Trener Rannula tłumaczył po spotkaniu, że wynikało to tylko i wyłącznie z dyspozycji McGustiego, z którym na parkiecie nasz zespół miał bilans -26.









O ile pierwsze minuty środowego spotkania mogły napawać optymizmem, bo legioniści potrafili wychodzić spod opresji, wyszarpywać piłkę, gdy akcję w ostatniej sekundzie kończył Andrzej Pluta. Zamiast jednak pójść za ciosem, nasi gracze popełniali straty podając piłkę po obwodzie tak nonszalancko, że kilka razy lublinianie zdobywali po nich punkty w kontrach 1:0. Zaczęło się od straty Kamerona przy podaniu do Silinsa, później zaś dwie identyczne straty popełnił Aleksa Radanov. Łącznie legioniści w ten sposób tracili piłkę aż 14 razy, a gracze Startu zdobyli w ten sposób aż 24 punkty. Niesamowicie dużo i to musiało podciąć skrzydła. Nawet jeśli Legia do końca drugiej kwarty wciąż była w grze. Wydawało się, że dobry początek drugiej części spotkania może odmienić losy meczu. Zamiast tego mieliśmy szybką serię 5:0 w wykonaniu gospodarzy, po kolejnych błędach legionistów... I potem zupełnie się posypało.



To co należy poprawić także względem ostatniego meczu to gra przeciwko podkoszowym Startu. Zarówno Tyran De Lattibeaudere, jak i Ousmane Drame zdobywali punkty w zbyt łatwy sposób. Jamajczyk zdobył ich 25 i zaliczył 10/12 za 2 punkty, a także 3 przechwyty, które kończył efektownymi wsadami po szybkich atakach. Drame, który oddał łącznie 10 rzutów z gry, zdobył 17 punktów, kolejny raz mając bardzo dużo miejsca na obwodzie (3/5 za 3), a ponadto zebrał aż 14 piłek. Nasi podkoszowi - Vucić, Silins (w ostatnim meczu tylko 2 pkt. i 2 zb. w 18,5 min.) oraz Onu muszą dać z siebie znacznie więcej. Jak wskazywał trener Heiko Rannula - we wcześniejszych spotkaniach nasz zespół potrafił sobie radzić z Tyranem, do czego potrzebne jest dobre czytanie gry, a także ew. faul w odpowiednim momencie. W tym meczu wspomniani Vucić, Silins i Onu łącznie mieli zaledwie... trzy przewinienia.



Pole do poprawy jest spore, bo każdy z legionistów pokazał w poprzednich spotkaniach, że może dać drużynie więcej. Jeśli "wojskowym" zależy na zdobyciu mistrzostwa, a co do tego nie mamy wątpliwości, musimy zobaczyć w piątkowe popołudnie legionistów zjednoczonych i zdeterminowanych, którzy fizycznością udowodnią swoją wyższość nad przeciwnikiem. Szczególnie mając za sobą wspaniałą warszawską publiczność, która będzie ich wspierać. Kibicom przypominamy - na mecz zakładamy białe koszulki, najlepiej z motywem "O mistrzostwo walcz", które były rozdawane przy okazji ostatniego domowego spotkania. Wspólnie stwórzmy atmosferę, która poprowadzi Legię do wygranej, a tym samym - przedłużenia serii do siódmego meczu. 56 lat czekania na tytuł mistrzowski to wystarczająco dużo...



Piątkowy mecz rozpocznie się o godzinie 17:30 w hali OSiR Bemowo przy ulicy Obrońców Tobruku 40, a obejrzy go komplet - blisko 2 tys. kibiców. W przerwie spotkanie po raz ostatni w tym sezonie odbędzie się Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będą 3 tysiące złotych. Zapraszamy także na zakupy do naszego sklepu klubowego, który znajduje się pod główną tablicą wyników. Transmisję meczu można będzie obejrzeć na żywo w Polsacie Sport 1.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 33-21

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-12

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,2 / 79,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 73,2%



Skład: Andrzej Pluta, Keifer Sykes (rozgrywający), Kameron McGusty, Bartosz Habiera (rzucający), Michał Kolenda, Aleksa Radanov, Dominik Grudziński, Maksymilian Wilczek, Ojars Silins, Wojciech Jasiewicz (skrzydłowi), E.J. Onu, Mate Vucić, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Kameron McGusty 784 (śr. 19,1), Andrzej Pluta 515 (12,3), Ojars Silins 427 (10,2), Michał Kolenda 397 (9,7), Mate Vucić 362 (9,3).



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Kameron McGusty, Michał Kolenda, Ojars Silins, Mate Vucić.



Wyniki: Śląsk Wrocław (w, 77:70), Fyllingen Lions (d, 102:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 68:77), Start Lublin (w, 78:89), Dinamo Bukareszt (w, 88:91), Zastal Zielona Góra (w, 84:94), Inter Bratysława (w, 89:83), Dziki Warszawa (d, 73:66), Bristol Flyers (w, 79:86), Czarni Słupsk (w, 83:60), Bakken Bears (d, 88:79), Spójnia Stargard (d, 88:84), Stal Ostrów (w, 75:90), Anwil Włocławek (d, 86:94), Twarde Pierniki Toruń (d, 82:77), Bamberg Baskets (d, 73:87), Trefl Sopot (w, 75:109), Górnik Wałbrzych (d, 81:91), GTK Gliwice (w, 88:85), AMW Arka Gdynia (d, 72:88), Śląsk Wrocław (w, 85:73), King Szczecin (d, 85:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 79:97), Basket Brno (w, 71:84), Start Lublin (d, 76:88), Keila Coobet (d, 80:72), Zastal Zielona Góra (d, 85:79), Górnik Wałbrzych (w, 73:72), Dziki Warszawa (w, 70:72), CSO Voluntari (d, 81:95), Czarni Słupsk (d, 56:70), Spójnia Stargard (w, 75:81), CSO Voluntari (w, 102:87), Stal Ostrów Wlkp. (d, 80:79), Anwil Włocławek (w, 77:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 85:93), Trefl Sopot (d, 70:99), Górnik Wałbrzych (w, 72:79), GTK Gliwice (d, 84:87), AMW Arka Gdynia (w, 56:97), Śląsk Wrocław (d, 88:79), King Szczecin (w, 81:84), Górnik Wałbrzych (d, 86:55), Górnik Wałbrzych (d, 59:62), Górnik Wałbrzych (w, 64:74), Górnik Wałbrzych (w, 84:95), Anwil Włocławek (w, 76:78), Anwil Włocławek (w, 83:89), Anwil Włocławek (d, 101:80), Start Lublin (w, 82:81), Start Lublin (w, 78:84), Start Lublin (d, 90:86), Start Lublin (d, 71:77), Start Lublin (w, 97:82).



Ostatnie mecze obu drużyn:

18.06.2025 Start Lublin 97:82 Legia Warszawa (finał play-off)

16.06.2025 Legia Warszawa 71:77 Start Lublin (finał play-off)

14.06.2025 Legia Warszawa 90:86 Start Lublin (finał play-off)

11.06.2025 Start Lublin 78:84 Legia Warszawa (finał play-off)

09.06.2025 Start Lublin 82:81 Legia Warszawa (finał play-off)

02.02.2025 Legia Warszawa 76:88 Start Lublin

11.10.2024 Start Lublin 78:89 Legia Warszawa

27.04.2024 Start Lublin 92:112 Legia Warszawa

15.02.2024 Start Lublin 83:112 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Sosnowcu)

30.12.2023 Legia Warszawa 75:92 Start Lublin

24.03.2023 Legia Warszawa 108:90 Start Lublin

16.02.2023 Start Lublin 87:86 Legia Warszawa (1/4 finału PP, w Lublinie)

27.11.2022 Start Lublin 76:103 Legia Warszawa

02.03.2022 Start Lublin d. 97:107 Legia Warszawa

07.10.2021 Legia Warszawa 69:60 Start Lublin

26.02.2021 Legia Warszawa 74:72 Start Lublin

31.10.2020 Start Lublin 79:82 Legia Warszawa

29.12.2019 Start Lublin 79:84 Legia Warszawa

19.01.2019 Legia Warszawa 83:78 TBV Start Lublin

07.10.2018 TBV Start Lublin 67:81 Legia Warszawa

27.01.2018 Legia Warszawa 71:83 TBV Start Lublin

15.10.2017 TBV Start Lublin 95:85 Legia Warszawa



PGE START LUBLIN

Liczba wygranych/porażek: 28-17

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 11-11

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86,4 / 84,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 35,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 56,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 77,5%



Skład: Emmanuel Lecomte, Courtney Ramey, Wiktor Kępka (rozgrywający), Tevin Brown, Jakub Karolak, Bartłomiej Pelczar (rzucający), Tyran De Lattibeaudiere, Cj Williams, Michał Krasuski, Filip Put (skrzydłowi), Ousmane Drame, Roman Szymański, Michał Turewicz (środkowi).

trener: Wojciech Kamiński, as. Michał Sikora



Najwięcej punktów: Tevin Brown 561 (śr. 15,6), Emmanuel Lecomte 562 (14,8), Tyran De Lattibeaudiere 623 (14,2), Courtney Ramey 575 (12,8).



Przewidywana wyjściowa piątka: Emmanuel Lecomte, Cj Williams, Michał Krasuski, Tyran De Lattibeaudiere, Ousmane Drame.



Wyniki: Twarde Pierniki (w, 90:96), Legia (d, 78:89), Górnik (d, 84:93), GTK (w, 110:105), Arka (d, 96:72), Śląsk (w, 87:77), King (w, 81:82), MKS (d, 95:81), Trefl (d, 122:121), Zastal (d, 91:82), Dziki (w, 75:63), Czarni (d, 83:77), Spójnia (w, 73:86), Stal (d, 105:90), Anwil (d, 83:95), Twarde Pierniki (d, 79:71), Legia (w, 76:88), Górnik (w, 87:72), GTK (d, 91:74), Arka (w, 102:92), Śląsk (d, 85:83), King (d, 77:82), MKS (w, 82:101), Trefl (w, 87:88), Zastal (w, 101:92), Dziki (d, 86:69), Czarni (w, 79:56), Spójnia (d, 85:75), Stal (w, 82:89), Anwil (w, 82:83), Czarni (d, 84:82), Czarni (d, 90:81), Czarni (w, 92:73), Czarni (w, 89:57), Czarni (d, 109:94), Trefl (w, 81:100), Trefl (w, 95:79), Trefl (d, 92:84), Trefl (d, 93:95), Trefl (w, 72:79), Legia (d, 82:81), Legia (d, 78:84), Legia (w, 90:86), Legia (w, 71:77), Legia (d, 97:82).



Termin meczu: piątek, 20 czerwca 2025 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Ceny biletów: wyprzedane

Pojemność hali: 1991 miejsc

Transmisja: Polsat Sport 1



Autor: Marcin Bodziachowski