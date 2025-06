LIVE!: Legia 2-3 Wisła P. (KONIEC)

Komentarze (22)

PiotrŻo(L)iborz - 2 minuty temu, *.cdn77.com To tylko pokazuje, że kupno karnetu mija się z celem, zbieranina patalachów, jeszcze niech sprzedadzą Ziółkowskiego oraz Oyadele to zostanie sam szrot🤬 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 10 minut temu, *.cdn77.com Nie wiem, ale obrona znowu z d...y, czy ktoś coś z tym zrobić, podobno trener umie ustawić defensywnie, e widać, zmniejsza naszych asów 😎 odpowiedz

e(L)zone - 32 minuty temu, *.interkam.pl Śmieszne jest to,że zamiast sparingu Legii oglądam Widzewa na YouTube. Brawo Legia!👎 odpowiedz

Guny - 35 minut temu, *.223.42 Haha, kopią sie po czole z beniaminkiem na przedsezonowym rozbieganiu, a konspira jakby przygotowywali sie do finału LM👏🤡💩 odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.86 Trenera bramkarzy już mamy !!!!!! Tu cytat:"Arkadiusz Malarz został pierwszym trenerem bramkarzy Legii Warszawa. [Legia.net] " https://transfery.info/aktualnosci/transfery-relacja-na-zywo-21062025/246123?page=2 kolejny cytat: " Krzysztof Dowhań, dotychczasowy pierwszy trener bramkarzy Legii Warszawa, nie poleci na zgrupowanie do Austrii. [Legia.net] https://transfery.info/aktualnosci/transfery-relacja-na-zywo-21062025/246123 Tyle i aż tyle ...........informacji !!! odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Redakcjo! Jak wam się udało przeniknąć przez blokujace zewnetrzne media zasieki mioduskiego....?? 🤔🧐👏👏👍😉😁 odpowiedz

Redakcja Legionisci.com - 1 godzinę temu, *.Legionisci.com @Ju(L)ius: Wczoraj późnym wieczorem otrzymaliśmy informację, że nastąpiła zmiana i jednak będziemy mogli obejrzeć sparing, ale możemy informować jedynie o podstawowych faktach, bez szczegółów taktycznych. odpowiedz

Ju(L)ius - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Redakcja Legionisci.com: wow!! Cóż za konspiracja.... 🤔 jak za starych dobrych czasów.....🙂 i cóż za łaskawość ze strony decydentów....

A jeżeli to decyzja sztabu...... to mam nadzieje, ze szykują jakąś bombę taktyczna, którą rozwalą cala europe i lige!!!

I liczę że mnie zadziwia!! 😉🙂 odpowiedz

Ju(L)ius - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Czyli będzie jednak relacja..?? 👍🙂 odpowiedz

Cezar. - 2 godziny temu, *.datapacket.com Szkoda, że pozbyli się trenera Feio. To był najlepszy trener jakiego mieliśmy od kilkunastu lat. Lepszy niż Czerczesow. Dawał jakość drużynie, wszystko było poukładane na boisku i kochał legie. Nie to co ten nowy który przyszedł tu dla pieniędzy. Przegramy dzisiaj i przegramy mistrzostwo w tym roku zobaczycie.

A Fejo pokaże klase w nowym klubie. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.78.183 @Cezar.:

Dzizas, ten trolling to już nawet nie jest śmieszny. Z wszystkiego można robić bekę, ale czasem warto już odpuścić bo robi się niesmacznie. odpowiedz

Luk - 2 godziny temu, *.mm.pl @Cezar.: klasę to pokazał w Legii gdzie macił w klubie gdzie naraził decyzją o Szczepańskim klub na straty finansowe gdzie nie potrafił wygrać z czołówką ligi gdzie koncertowo przegrał Mistrza Polski gdzie zdobył 5 miejsce !!! Więc idź płakać za kuwetą gdzie indziej odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Oby chociaż jeden z powracającyh zawodników odpalił.

Najbardziej liczę na Alfarelę, bo on się najlepiej pokazał na wypożyczeniu.

Gdyby dał radę, to rozwiązałby nam problem na tej pozycji w ataku/pomocy i można byłoby skupić siły na innych transferach. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl Najlepsze jest to, że zaraz Nsame postrzela w sparingach, pokaże się z dobrej strony Alfarela i trener stwierdzi, że niepotrzebny mu już napastnik

i skrzydłowy :) odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @L:



Oby tak się stało, bo wtedy faktycznie nie będzie nam już potrzebny kolejny napastnik.

Natomiast patrząc realnie, gdyby chociaż jeden z nich zaskoczył, to już będzie bardzo dobrze.

Do Nsame nie mam przekonania, ale Alfarela grał na wypożyczeniu na tyle dobrze, że zaczęły go obserwować całkiem mocne kluby. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.play.pl @Egon: a ja nie chce zeby tak sie stalo, bo sparingi to nie mecze. Potem sie znowu obudzimy, ze Nsame sie nie nadaje. Nie chce juz go, chce napastnika, ktory bedzie regularnie strzelal.



Alfareli nie ma gdzie postawic. Ani to napastnik ani skrzydlowy. On moze ewentualnie byc zmiennikiem dla Guala na podwieszonego pomocnika, ale tam akurat brakow nie mamy. Jak zaczely sie nim interesowac jakie sklubu to sprzedac go czym predzej, bedzie kasa na wzmocnienia tam gdzie naprawde potrzebujemy. Mamy braki na skrzydle i wolalbym tam typowego skrzydlowego a nie Alfarele. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl @L:



Może tak być, ale, jeżeli ściągniemy nowego napastnika, to może być dokładnie tak samo.

My nie ściągmy gwiazd, więc, jeżeli ktoś przyjdzie, to też będzie to wielka niewiadoma i oby się wtedy nie okazało, że mamy kolejnego jegomościa do wypożyczenia. odpowiedz

e(L)zone - 2 godziny temu, *.interkam.pl @L: problem w tym, że jakoś się na niego nie rzucają Grecy.Pod koniec okienka pewnie przyjdzie propozycja za 800 tys e i to będzie wszystko.Nie uważam, że się u nas teraz przebije. odpowiedz

Znawca - 1 godzinę temu, *.orange.pl @L: Alfarela to 10, czyli piłkarz na pozycję, która w Legii jest nieobsadzona. Być może nowy trener zacznie go tam ustawiać. odpowiedz

e(L)zone - 53 minuty temu, *.interkam.pl @Znawca: dla mnie może funkcjonować jedynie na lewym skrzydle,z dryblingiem i zejściem do środka na prawą nogę.Od teraz używam tego nicka.Szanuj nick,który przywłaszczyłeś i pisz mądre treści. odpowiedz

Znawca - 7 minut temu, *.orange.pl @e(L)zone: Jak sobie życzysz. A Alfarela sam niedawno powiedział, że optymalnie jest dziesiątką. odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.76.144 Nie no, oczywiście! Takich mamy asiorów i super taktykę po kilku treningach pod nich ustawioną, że trzeba trzymać to w tajemnicy 🤣🤣



Ale to dobrze. Runda wiosenna w lidze skutecznie obrzydziła chęć do patrzenia na nich...👏👏 odpowiedz

