Sparing: Legia Warszawa 2-3 Wisła Płock

Maverick - 44 minuty temu, *.play-internet.pl Hehe ten mecz tak naprawdę był w zasadzie dla trenera.Wynik nie miał znaczenia.Iordanescu mniej więcej wie z czym ma doczynienia.Absolutnie nie można traktować tego sparingu w kategorii kto do podstawowego składu a kto na ławkę.Bardziej można się zorientować kto w jakiej formie kto na jaką pozycję.

Sparingiem swego rodzaju będzie mecz o superpuchar Polski że zdechlakami odpowiedz

Zaraza musi odejść! - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl Nie kupować biletów, karnetów,pamiątek a zaraza sama odejście! Człowiek bez ambicji ,honoru, że taka zaraza musi zarządzać Legią ,skandal !! odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jest tylko jeden sposób i jedna recepta na poprawę sytuacji - więcej dyrektorów odpowiedz

wwL - 2 godziny temu, *.orange.pl Ludzie trochę lodu na głowę poniewaz to tylko sparing. Prawdopodobnie nigdy więcej nie zagrają tym samym składem, trener ich dopiero poznaje i sie uczy. Dajmy mu przynajmniej rozegrać kilka kolejek w lidze aby wyciągnąć jakieś wnioski odpowiedz

inka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl będziemy w lidze walczyć o utrzymanie... odpowiedz

go(L)op - 2 godziny temu, *.shlnet.pl amatorzy odpowiedz

Obcy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Mieli nosa, że ukryli sparing. Mniej oczu widziało te popisy. Jedziemy dalej z koksem. odpowiedz

gazza - 2 godziny temu, *.inetia.pl To jak stracili drugą bramkę to jakieś piłkarskie jaja...

Ten co zawalił już powinien pakować manatki i wyjazd z Legii - odpowiedz

Igi - 2 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma transferów nie ma zwycięstw odpowiedz

Kibol w piżamie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Kudłaty Dario nadeszła ta chwila aby pakować mandżur!!!!!!!!! odpowiedz

Igi - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie ma transferów nie ma zwycięstw odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl Pierwszy sparing za nami a Wszołek tradycyjnie: zrobił 2 gole i zawalił jednego. Co on musi zrobić żeby go wrócić na skrzydło i nie męczyć wszystkich Wszołkiem - obrońcą? Jednym ruchem 3 problemy rozwiązane. Raz, że Wszołek da nam więcej goli, 2 nie trzeba szukać skrzydłowego na siłę bo będzie 4+ młodzi, 3, można skupić się na napastniku i poszukać prawego obrońcy (który będzie tańszy niż skrzydłowy). To serio jest takie trudne? Wszołek jaki by nie był to w ofensywie robi liczby, w defensywie babol za babolem. Powrót na skrzydło i masz Morishita - Wszołek, dobrą parę skrzydłowych, na ławce akurat Biczachczjan i Chodyna i styka. Skupić się na napastnika i wyłożyć większą kasę. Do tego Bereś wolny, może by przyszedł, jeśli nie to poszukać przyzwoitego bocznego obrońcy. Obrona (boki) jest teraz wiekszym problemem niż skrzydłowi. odpowiedz

Znawca - 2 godziny temu, *.orange.pl @L: Bereszyński nie chce. 😢 odpowiedz

Phoenix(L)k - 2 godziny temu, *.play.pl @L: Pankov na bok? odpowiedz

e(L)o - 3 godziny temu, *.ksiezyc.pl Niby tylko sparing, a jednak chciałoby się żeby Miodek wypie****ł stąd odpowiedz

Syn Trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Rumunia z Rumuni nie doczeka listopada i to bynajmniej będzie tylko po części jego wina....reszta to robota właściciela i jego kliki klakierow....naiwnie myślałem że po zatrudnieniu Bobicia i Zewlakowa coś się zmieni....niestety chyba na gorsze....Dramat nawet w sparingu lanie z beniaminkiem to wstyd... odpowiedz

DanieLo - 3 godziny temu, *.comcast.net O matko, ale ciekawie się ten sezon zapowiada odpowiedz

Samo gadanie i zero konkretów identycznie jak we władzach klubu 🤮 - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Na razie same Listy i zero konkretów z bojkotowaniem naszych przepłaconych gwiazdeczek 🤮 odpowiedz

Remino - 3 godziny temu, *.orange.pl Dno a nie zespół odpowiedz

Władeczek od lcd 75’’ - 4 godziny temu, *.orange.pl Żan pier i akwarela nam zapewnią mistrzostwo. A marc 💩 będzie dżokerem odpowiedz

SEBO(L) - 4 godziny temu, *.plus.pl Warto jednak było ukryć to przed naszymi oczami 👏👏 odpowiedz

Dimas - 4 godziny temu, *.info.pl Przegląd kadry zrobiony, wynik jak wynik widzew też przegrał w sparingu więc zimny lòd na głowę, kadra do wzmocnienia Panie Michale, nie wyobrażam sobie obozu bez 2-3 nowych twarzy.



Wartowałoby się podzielić informacją jakim budzetem dysponujemy - chcecie szacunku od kibiców to zapracujcie na niego 🤝 odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl @Dimas: o budzet sie nie martw bo on tu nie ma nic do rzeczy. Mozna znalezc wartosciowych graczy za mniej, masz wiele przykladow z ostatniego sezonu.



2-3 twarze, tylko pytanie na jakie pozycje. Napastnik wiadomo, skrzydlowy wiadomo. I to tyle? Ewentualnie kto jeszcze bo ja widze, ze w obronie dziury, na bokach obrony dziury, w srodku pola dziury. Mamy grac tym drewnem Augustyniakiem? Obok niego tylko Elitim umie cos rozegrac czasem. odpowiedz

e(L)zone - 3 godziny temu, *.interkam.pl @L: potrzebą jest cała nowa ofensywą: dwóch skrzydłowych,napastnik,potem kreatywna 8-ka,przydałaby się również dobra 6-tka.No i zapomniałem,że chyba w pierwszej kolejności dobry bramkarz. odpowiedz

Dimas - 2 godziny temu, *.info.pl @L: Boczny obrońca, skrzydłowy i ktoś na środek pola i styka. Będę się upierał że Tobiasz starczy na ligę a w ataku mamy Afarele, Nsame plus Szkurin, cofnięty napastnik Gual albo skrzydłowy na pewno nie na szpicy. Ewentualnie jak z wyżej wymienionych odejdzie to ktoś w zamian i tyle. Tylko trafność transferów 100 % bo jak znów będą ściągać takich zawodników którymi się interesowaliśmy lata temu to znów maks 5 miejsce się szykuje. Trenera nie ma co oceniać póki co po sparingach bo musi sprawdzić czym dysponuje. Luqi odszedł więc czekam kto w zamian 😉 odpowiedz

Szemrany - 4 godziny temu, *.play.pl Zawsze jak przegrywaliśmy sparingi to później było mistrzostwo i odwrotnie🤔 odpowiedz

Stefan - 3 godziny temu, *.icpnet.pl @Szemrany:



Tym razem Legia zlamie schemat i przegra nie tylko sparingi...😎 odpowiedz

Huwdu - 4 godziny temu, *.88.103 Jak to mowi klasyka..."I NIE ZMIENIA SIENIC.."" odpowiedz

Piotrek - 1 godzinę temu, *.247.30 @Huwdu: Co to jest sienic? odpowiedz

Korda - 45 minut temu, *.centertel.pl @Piotrek: Może chodzi o sinnice , taki temat za miesiąc będzie już aktualny nad naszym morzem odpowiedz

wtf - 4 godziny temu, *.play.pl Wyraźna poprawa gry obronnej,tylko 3 stracone z szejkami z Płocka! odpowiedz

Mistrz! - 4 godziny temu, *.orange.pl Mamy dwóch Szkurinów od 69' i nie wygraliśmy? Skręcony mecz :-) odpowiedz

Znawca - 4 godziny temu, *.orange.pl Chciałbym tylko dyskretnie zaznaczyć, że prowadziliśmy w tym meczu aż do momentu zdjęcia Biczachczjana, Alfareli, Nsame i Kobylaka. 🧐 Jakie trener wyciągnie z tego wnioski? 🤔 Zobaczymy... 👀 Pozdro! 🤝 odpowiedz

G - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Znawca: takie że jest to spring i wynik nic tu nie znaczy, eksperymentować sobie można odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.play.pl @Znawca: tylko problem wyglada tak, że w 1 polowie Plock gral rezerwowym skladem i te Nsamy, Alfarele i Biczachczjany nie potrafily zdominowac rezerwowych Płocka. odpowiedz

Znawca - 3 godziny temu, *.orange.pl @L: Bo oczy naszych gwiazd były już skierowane na drugą połowę i braterski pojedynek pomiędzy Dominikiem i Patrykiem Kun, który miał być ozdobą tego spektaklu. 🤩 W takich warunkach trudno o koncentrację. 🧐 A mimo to pierwszą połówkę wygraliśmy! 💪 Pozdro! 🤝 odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl Ale ta obrona chodzi! odpowiedz

znawca. - 4 godziny temu, *.inetia.pl rumun do zwolnienia odpowiedz

Bemowo - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @znawca.: Cezar ty idioto sam się właśnie pod...ałeś, że podszywasz się pod Znawce 🤣🤣🤣🤣🤣 wiekszego głąba nie widzałem 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 odpowiedz

Korda - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nie ważne jak się zaczyna , ważne jak się kończy odpowiedz

Cyrk Monty Pythona - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Czas Pisać Listy otwarte z zastraszaniem klubu i na listach się zakończy . odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.play.pl @Cyrk Monty Pythona: jak mozna w ogole pisac takie rzeczy jak Legia jest autorem najdluzszego protestu w historii polskiej piłki? My nie Lech, że bedziemy rzucac na lewo i prawo bojkotami a po 3 kolejce, jak Lech, go zawiesimy. Bedzie bojkot jak juz nie bedzie wyjscia, na razie to 1 sparing nowego trenera. Lodu na głowę. odpowiedz

Darek - 5 godzin temu, *.play.pl No i fajnie to wygląda. Przegrana tylko jednym golem. Po co nam wzmocnienia?

W ostateczności można dokupić trzeciego dyrektora sportowego.

A teraz czas kupić karnet. odpowiedz

tobiasz out - 5 godzin temu, *.play-internet.pl zaczyna się pięknie :)) odpowiedz

Jano - 5 godzin temu, *.orange.pl buahahahahahaha czyli ciąg dalszy dziadostwa! odpowiedz

