Koszykówka

26 czerwca kluczowa sesja Rady Miasta pod kątem budowy hali

Piątek, 20 czerwca 2025 r. 12:51 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W przyszły czwartek, 26 czerwca odbędzie się sesja rady miasta st. Warszawa, podczas którego może zostać podjęta kluczowa decyzja ws. budowy hali koszykarskiej m.in. dla koszykarskiej Legii na terenach Skry, przy ulicy Wawelskiej. Wszystko jest gotowe, potrzebne jest tylko "wciśnięcie" odpowiedniego guzika przez prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego - chodzi o przekazaniu zarezerwowanych na ten cel środków miejskich do Aktywnej Warszawy - informuje Sport.pl.



Legia może w nadchodzącym sezonie zagrać w Koszykarskiej Lidze Mistrzów. Na tę chwilę, w trakcie finałów, ma gwarancję występu co najmniej w kwalifikacjach do BCL (te odbędą się w formie turnieju w Turcji). Niewykluczone, że legioniści domowe spotkania będą zmuszeni rozgrywać w... Radomiu. Ze względu na spore obłożenie hali Torwar - jedynego obiektu na terenie Warszawy, który spełnia wymogi gry w BCL (tj. obiekt na co najmniej 3000 miejsc siedzących), koszykarska Legia zgłosiła do rozgrywek nowoczesną, 5-tysięczną halę w Radomiu, znajdującą się przy samym stadionie Radomiaka.



Obietnica budowy hali dla koszykarskiej Legii na terenie Skry padła z ust Rafała Trzaskowskiego trzy lata temu - kiedy koszykarska Legia zdobyła wicemistrzostwo Polski. I zmagała się z takimi samymi jak obecnie problemami pod kątem występów w Lidze Mistrzów. Wówczas udało się zarezerować trzy terminy na Torwarze.



Obiekty sportowe na Skrze pięknieją - w kwietniu oddany został m.in. treningowy obiekt lekkoatletyczny. W drugim etapie ma powstać właśnie hala (na ponad 6 tys. widzów), a zaraz potem ma rozpocząć się budowa także głównego stadionu lekkoatletycznego z prawdziwego zdarzenia, z trybunami na 20 tys. osób, na którym można by rozgrywać największe światowe sportowe imprezy.



W grudniu zeszłego roku wydano prawomocne pozwolenie na budowę, gotowa jest także pełna dokumentacja wykonawcza - na to miasto wydało kilka milionów złotych. Kluczowa decyzja powinna zostać podjęta 26 czerwca b.r. na sesji Rady Miasta. "Jeśli tak się stanie, budowa hali może rozpocząć się jeszcze w 2025 r. Jeśli jednak temat hali zniknie z obrad, temat może przepaść na miesiące - o ile nie lata" - informuje Sport.pl.