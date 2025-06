Młodzież: mecze środowe

Czwartek, 19 czerwca 2025 r. 22:03 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W ostatnim meczu ligowym Legia U14, która już wcześniej zapewniła sobie mistrzostwo Mazowsza, po ciekawym meczu uległa 2-3 UKS Torpedo Mokotów. Zespół U13 LSS wyszedł zwycięsku z dwumeczu barażowego z Okęciem. Mecze sparingowe i ligowe grały też najmłodsze zespoły Akademii Legii.



Ekstraliga U14 (2011 i mł.):Torpedo Eskadra Mokotów 3-2(1-0) Legia Warszawa

Gole:

1-0 38 min. Kajetan Polszakiewicz

2-0 44 min. Kacper Kosowski

3-0 53 min. Kacper Kosowski

3-1 60 min. Cyprian Lipiński (as. Stanisław Głębowski)

3-2 69 min. Aleksander Dąbrowski b.a. (przewrotką)



Legia: Jan Nowiński - Tytus Mendakiewicz, Stanisław Głębowski, Cyprian Lipiński Ż, Jan Kaczorowski, Wojciech Kuś Ż, Antoni Kośmider, Karol Konieczny, Aleks Szybalski, Fryderyk Paprocki, Kacper Kwiatkowski, Szymon Piegat Ż, Oskar Majchrzak (br), Aleksander Dąbrowski, Tomasz Stefański, Filip Reszka, Marcin Kośmiński, Szymon Wlazło, Stanisław Maisiuk Ż

Trener: Damian Serwuszok, II trener: Wojciech Marczyk, Maciej Kokosza



Interesujący mecz na zakończenie sezonu między mistrzem a wicemistrzem Mazowsza na obiektach Eskadry. Od jesieni oba zespoły spotkają się w CLJ i ekipa z Mokotowa bez wątpienia daleka będzie od roli dostarczyciela punktów. Gospodarze zagrali aktywnie niż w pierwszym meczu i byli w stanie nierzadko przenieść grę bliżej bramki Legii. Legioniści zmarnowali kilka dogodnych okazji, oba zespoły nie wykorzystały też po jednym rzucie karnym. Legia zdołał przejść do wyraźniejszej ofensywy dopiero przy stanie 3-0 dla Torpedo, ale odrobić całość tych strat było trudno, tym bardziej ze i Jan Nowiński w bramce Legii parokrotnie był zatrudniany przez graczy Torpedo Eskadry Mokotów. Ciekawe spotkanie i można się cieszyć na kolejne takie mecze jesienią.



Sparing: Legia U13 - Znicz Pruszków 2012



Legioniści zakończyli już sezon ligowy, ale mają teraz okazję mierzyć się z rówieśnikami z innych klubów w meczach towarzyskich. Tym razem przeciwnikiem był Znicz Pruszków, który zajął 4. miejsce w równoległej grupie I ligi U13.



Rewanżowy baraż o 1 ligę okr. U14: Legia Soccer Schools U13 3-2 (0-1) - Okęcie Warszawa 2012



Strzały (celne): LSS 20(12) - Okęcie 29(13)



Legia Soccer Schools: Wojciech Kołodziej - Filip Bryja, Szymon Sawa, Mikołaj Dmitrowicz, Michał Wojcianiec, Kamil Kaczkowski (KpT), Hugo Tatarnikov, Daniił Laiushuk, Antoni Sałamacha, Paweł Pacuła,Jakub Opieczyński, Marcel Stępniak

Trener: Patryk Sadowski, II trener: Kamil Kaźmierski



Już pierwszy (toczony w dość nerwowej atmosferze) mecz, mimo dwubramkowego zapasu bramkowego zapowiadał kłopoty, także wobec sporych problemów ze składem na rewanż. I połowa była dla legionistów faktycznie bardzo trudna, grający w mocno osłabionym składzie (co wyraźnie odbiło się na możliwościach wyprowadzenia od tyłu i przytrzymania piłki z przodu) legioniści mieli spore problemy z oddaleniem gry od własnego pola karnego, a dobrze prezentujące Okęcie w 46' wyrównało stan dwumeczu. Na więcej nie pozwolił dobrze prezentujący się w bramce LSS Wojtek Kołodziej, co i rusz bombardowany strzałami z dystansu. Choć "lotnicy" mocno narzekali na ostrą grę legionistów w pierwszym meczu (po upadku w jednym ze starć pomocnik RKS złamał rękę), w rewanżu to oni prezentowali się bardziej agresywnie. Na szczęście arbiter meczu nie pozwalał na zbyt wiele (i nie pozwalał sobie wejść na głowę) i skończyło się tylko na jednej kontuzji. Dopiero jednak od 55. minuty legioniści zaczęli tworzyć nieco bardziej składne akcje ofensywne. Gościom prezentującym całkiem ładny futbol z kolei brakowało nieco atutów na pozycjach, które w LSS były akurat mocno obsadzone (bramka, atak). Legioniści, których mecz odwiedził po przerwie trener pierwszej drużyny Edi Iordanescu, uwierzyli w końcu w możliwość odwrócenia losów meczu - i był to klucz do sukcesu. Po rzucie wolnym Michała Wojciańca w 60' piłkę z bliska dobił Antoni Sałamacha, który mimo dużego zmęczenia zdołał pod koniec meczu jeszcze dwukrotnie oszukać w mało oczywistych sytuacjach obrońców Okęcia i zdobyć dwa kolejne gole. Mecz nie należał do najpiękniejszych widowisk, ale zawodnicy obu drużyn włożyli w grę tyle, serca i umiejętności, ile tego dnia byli w stanie.