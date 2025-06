Legia mistrzem Polski 2024/25!

Komentarze (118)

Koneser polskiej piłki klubowej - 3 minuty temu, *.plus.pl Teraz wam się zachciało jeździć na wyjazdy i zapełniać halę, a w sezonie zasadniczym gdzie byliście? Na hali pustki, na wyjazdach raptem kilka osób, kibice sukcesu!!! odpowiedz

Mario jns - 20 minut temu, *.t-mobile.pl 😁😁😁😁😁 mistrzem Polski jest .brawo panowie za wysiłek walkę za serca



💚💚💪💪 odpowiedz

Maverick - 38 minut temu, *.play-internet.pl Czemu mistrz Polski nie gra w Eurolidze?? odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.platkom.pl BRAWO!! BRAWO!!! BRAWO!!!

ZIŚCIŁO SIĘ TO CO NAPISAŁEM PRZED SIÓDMYM MECZEM!! DO LUBLINA PO MISTRZA!!!

BRAWO CHŁOPAKI!!!!

MISTRZEM POLSKI JEST, UKOCHANA MA....

🇭🇺👑👋 odpowiedz

56 - 1 godzinę temu, *.play.pl Super!!!! McGusty i Vucic dzisiaj klasa!!! odpowiedz

Wołomin NR - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Szacunek się należy!!! odpowiedz

ws - 1 godzinę temu, *.play.pl Gratulacje. Wielki sukces sekcji i całego klubu. Po pucharze przyszedł czas na mistrza. Przypomnieliśmy Polsce co znaczy Legia. Oby nie zmarnować potencjału także kibiców. Oby to miało wpływ na szybką decyzję o budowie hali. Kameron prawdziwy MVP zrobił dla nas więcej niż Trice dla Śląska kilka lat temu. Największy szacunek dla trenera za pokazanie jak powinien być wykorzystany środkowy. Przy tym stylu gry Groselle i Bogucki też by się odnaleźli. Mam nadzieję że władze miasta uhonorują drużynę, zorganizują mała fetę w mieście i przyspieszą budowę hali . odpowiedz

hajdukL - 1 godzinę temu, *.orange.pl 🏀Jestem przepełniony szczęściem i piwem..i niespotykaną ilością komentarzy...więc ode mnie coś później🏀 odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Po rundzie zasadniczej miałem cichą nadzieję na 3 miejsce. A tu taka niespodzianka. Z Anwilem zagraliśmy po mistrzowsku. To było coś pięknego! odpowiedz

arkadioso2812 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl .....do działaczy: Pomyślcie dlaczego się udało koszykarzom a kopaczom - NIE? odpowiedz

Na żywo - 2 godziny temu, *.play.pl Dziękujemy wszystkim za gratulacje . Do kibiców Legii, którzy się dziś uaktywnili mam pytanie: gdzie k byliście od początku sezonu? Brawo Rannula jesteś wielki!!! Brawo koszykarze bez tego trenera sezon skończyłby się w maju. Gratulacje!!!🏆🏆🏆 odpowiedz

arkadioso2812 - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jak to jest że koszykarze🏀 potrafią a piłkarze⚽️ - NIE? Gratulacje.....KAWAŁ DOBEJ ROBOTY!!!!! Chociaż Wy przynieśliście kibicowskiej Legii wiele radości.... Dzięki Wojownicy!!!👍.... odpowiedz

Adrenalina - 2 godziny temu, *.centertel.pl Słowa uznania to super wyczyn szkoda że kopacze tak nie potrafią i psują renomę naszego klubu. Szacun. odpowiedz

Kg 1916 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje Panowie!!!

SZACUNEK... odpowiedz

Ochota (L) - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Panowie! Dziękujemy! odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl A jednak się udało.

Po 56 latach !

Niesamowite ! odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl 😃

KTO MA MISTRZOSTWO HEJ KAMINSKI KTO MA MISTRZOSTWO!!!

KTOOOOO MA MISTRZOSTWOOOOO KAMINSKI KTO MA MISTRZOSTWOOOO!!!!

😎 odpowiedz

Tomek - 2 godziny temu, *.play.pl @grzesiek: Gablota pusta ... 🙃 odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.platkom.pl @grzesiek: Nie czepiają się Kamińskiego... Kawał dobrej roboty zrobił u nas... Kiedy poprzednim razem grał o mistrza to wszyscy życzyliśmy mu jego zdobycia!!! Szacun dla Kamińskiego!!! Ale....

MISTRZEM POLSKI JEST, UKOCHANA MA... odpowiedz

Mati - 2 godziny temu, *.proneteus.pl Wspaniała Rzecz !!! Gratulacje za Walkę !! Jesteście Wielcy !¡ Dziękujemy!! odpowiedz

Żałosne - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Gdyby Piłkarze zdobyli Mistrzostwo Polski za chwilę by był honorowy wjazd autokarem pod pomnik Zygmunta , a że to tylko Koszykarze Legii to skończymy na wpisach z gratulacjami tutaj odpowiedz

Hanys (L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Żałosne: jaka dyscyplina sportowa takie swietowanie odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Żałosne: No bo widzisz Kolego najpopularniejsza w Polsce jest piłka nożna, dalej masz skoki, siatkę, tenis czy żużel (tego nie potrafię pojąć). Koszykówka czy piłka ręczna, mimo klubowych sukcesów tej drugiej, to sporty de facto niszowe. Kto zatem miałby przyjść na fetę - ten tysiąc z hali na Bemowie? odpowiedz

Odp - 48 minut temu, *.lunet.eu @Żałosne: do kogo te pretensje? odpowiedz

CWKSiak - 3 godziny temu, *.play.pl Wzór!💪 odpowiedz

Wojtek - 3 godziny temu, *.orange.pl Mi się już rzygać chcę jak patrzę i słucham piłkarzy Legii jak to oni mają ciężko i muszą grać dwa mecze w tygodniu przez większość sezonu (o ile zakwalifikują się do pucharów) i ligę olewają, trenerów zwalniają bo im się nie podobają, a zapewne (bo nie wiem ile koszykarze Legii zarabiają) zarabiają nieporównywalnie lepiej. Koszykarze grają podobną pewnie ilość meczy, a w fazie play-off niemal co dwa dni i nie narzekają tylko zap...lają aż miło. Chodzę na kosza od jakichś 10 lat ale tylko na Bemowo, na piłkę nożną całe życie i na wyjazdy, ale nie wiem już czy nie przerzucić się na kosza mocniej. odpowiedz

Samozwańczy dwugodzinny prezydent - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Zapraszam do ratusza na mistrzowski melanz🏆🍻 odpowiedz

Ryj - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl 🥳 odpowiedz

Stary - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Do Prince polo

Ty bo nie rozumiem albo ty zerowe pojęcie o naszym klubie. Mioduski z sekcja koszykówki to ma tyle wspólnego co ja z Wieczysta Krakow. Czyli wiem że istnieje. To są dwie oddzielne sekcje inni prezesi. odpowiedz

VictorioEmpiorio84 - 3 godziny temu, *.188.232 Wielki szacunek. Brawo🏆🍺🍻 odpowiedz

Kataniasz - 3 godziny temu, *.50.46 Pięknie Miodek objaśnił hejterów i inne jęczybuły. I tak samo będzie na piłce z karnetami i tym dętym protestem. Brawo Darek! odpowiedz

Rysio - 28 minut temu, *.play-internet.pl @Kataniasz: mioduski nie ma nic wspólnego z sekcją koszykówki. odpowiedz

RobL - 3 godziny temu, *.play.pl Trenowałem jeszcze na 29 listopada w starej hali także wspomnień czar!Brawo💪 odpowiedz

Ryszard - 3 godziny temu, *.orange.pl Gratuluje 🙂 odpowiedz

Robson - 3 godziny temu, *.play.pl Brawo Legia ! brawo druzyna !



Mistrz Mistrz Legia Mistrz !🏀🏀🥇🥇 odpowiedz

L fan - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Brawo drużyna jestescie Wielcy nie to co Ci pozerzy kopacze z Mioduskim klaunem odpowiedz

Sevastano - 3 godziny temu, *.plus.pl Legii DZIĘKUJEMY 🏀🏀🏀🏆🏆🏆🥇🥇🥇 odpowiedz

Stary - 3 godziny temu, *.play-internet.pl No i gitara. PANOWIE mega gratulacje. Niech się piłkarze uczą. Tylko proszę bez rewolucji kadrowej bo jest fajnie ale żeby się nie zesralo. Powodzenia w LM. odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze dla koszykówki, że nie wygrała Kamykowa gra. Tylko prawdziwa koszykówka. Rannulla w końcu użył Vucicia do punktowania jak należy, Kameron MVP , Pluta z asystami i wsparcie reszty kiedy trzeba.



Czekałem na taki mecz z ponad 20 punktami Mate pamiętając, że jak Kamyk był u nas trenerem to nawet Bogucki dał radę wbić okolo 30tu.



Na BCL jednak z taką szerokością składu i gra w Radomiu nie mamy co szukać. Mimo najlepszego trenera w lidze może skończyć się 1-5.



Oby Heiko doczekał u nas wybudowania nowej hali i nie został ściągnięty przez mocne ligi. Bo na nim można opierać budowę mocnego składu na 12tu graczy. I ten spokój. Jakby nie to nas inny klub by czy to Lublin dziś, czy Anwil lub Wałbrzych złamali. I przepraszam za plucie na Cela, bo ściągnięcie McGustego i Rannuli zrobiło robotę



Legia MISTRZ🏅 odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl @p10: tak wszyscy pluliśmy ma cela. A dziś trzeba nazwać go ojcem sukcesu.

W BCL ciezko wyjsc z grupy, ale kto wie czy sie nie wzmocnimy. No i ciekawe czy cameron odejdzie. Jak dla mnie i tak celem nadrzednym powinna byc obrona mistrza, a BCL to taki dodatek do wsYstkiego odpowiedz

Piotr - 3 godziny temu, *.orange.pl Budową hali będzie zajmowała się Aktywna Wąrszawa to ci którzy zarządzają stadionem na Konfidenckiej - stadion jest w ruinie i wszystko robią aby go zaorać , a w to miejsce wybudować bloki.

Zobaczymy co wywiną na ternach Skry. A tak przy okazji trochę historii -Skra to stadion żużlowy, pierwsza bieżnia tartanowa w Polsce, wielki kompleks basenów otwartych a później upadek giełda na koronie stadiony przeniesiona później na Stadion X-lecia odpowiedz

żeromak - 4 godziny temu, *.play.pl Gratulacje❤️🤍💚!!! odpowiedz

Żałosne - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Piłkarze gdyby zdobyli Mistrzostwo Polski to byłaby Feta przy pomniku Zygmunta , a że to jednak tylko koszykarze Legii to wystarczy na gratulacyjnym wpisie na stronie i tyle . odpowiedz

PLK - 1 godzinę temu, *.platkom.pl @Żałosne: To prawda... SMUTNE TO.. odpowiedz

Adam - 4 godziny temu, *.plus.pl A nie mówiłem? Jeszcze będzie przepięknie... Gratulacje dla trenera i chłopaków, a także naszej legendy prezesa Roberta Chabelskiego! Kiedy jeszcze graliśmy w III lidze, tylko on wierzył w tę drużynę i o nią walczył. Dziś jest jego wielki dzień. Mistrz, mistrz, Legia Mistrz! 😃😃😃 odpowiedz

Filip - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Dziękuję, że będąc zaproszeni pojawiliście się na Muranowskim dniu dziecka i cale te mistrzostwo psu w du... odpowiedz

Elo - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Brawo Legia !!! odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Gratulacje. Legia mistrz. odpowiedz

grzesiek - 4 godziny temu, *.centertel.pl a w pucharach zagramy od razu od fazy grupowej bez kwalifikacji co oznacza spory zastrzyk gotówki dla klubu!!!!❤️⭐️💚 odpowiedz

p10 - 3 godziny temu, *.centertel.pl @grzesiek: Będziemy musieli dokładać, bo musimy grac w Radomiu ... Bemowo nie spełnia wymagań a Torwar zajety odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl @p10: e tam 3 mecze najprawdopdobniej tylko zagramy w tym BCL i odpadniemy odpowiedz

Fan.Grotynskiego - 4 godziny temu, *.play.pl Legia walczyła i wyszarpała,po dobrym mecz Mistrza Brawo! odpowiedz

zorba - 4 godziny temu, *.play-internet.pl męskie sporty drużynowe mają Mistrza Polski 2025 z:



Warszawa - koszykówka

Lublin - siatkówka

Lublin - żużel

Płock - ręczna

Poznań - nożna

Poznań - hokej na trawie

Tychy - hokej na lodzie

Siedlce - rugby



Czyli najbliżej potrójnej korony w drużynowych grach męskich był Lublin, ale gratulacje dla Wszystkich miast odpowiedz

Brygada Prince Polo - 4 godziny temu, *.play.pl i co krytycy Mioduskiego??? Gdzie jesteście teraz?? odpowiedz

@krytyk Mioduskiego - 3 godziny temu, *.play.pl @Brygada Prince Polo: Gdybyś miał co nieco pojęcia to byś wiedział że Mioduski nie przyłożył do tego ręki, Jankowski rządzi koszem. Legia Kosz obsadziła kluczowe stanowiska profesjonalistami, Prezes, Trener, Dyrektor Sportowy, w konsekwencji pojawiła się Mistrzowska Drużyna. Mioduski ma przykład pod nosem jak odnieść sukces, nie ma się co łudzić, że skorzysta z tych doświadczeń. odpowiedz

Wojtek - 3 godziny temu, *.orange.pl @Brygada Prince Polo: A co tu Mioduski ma wspólnego? Z tego co wiem to jest właścicielem czy współwłaścicielem sekcji koszykówki, ale poza tym się nią nie interesuje. Tam gdzie Mioduski się nie wpie...la to wszystko dobrze gra. odpowiedz

Brygada Prince Polo - 2 godziny temu, *.play.pl @Wojtek: łykneli scie to jak Trzaskowski swoją prezydenture odpowiedz

Pajączek - 4 godziny temu, *.play.pl Czekałem 56 lat.

Coś niesamowitego!!!

Mistrz,mistrz,Legia mistrz!!! odpowiedz

ŻRDW - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Świetnie Legia na tronie 🏀🔥🔥💪🏆 odpowiedz

huragan1410 - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Przegrywali w serii 2:3, wyszli na 4:3 co za mental. Brawo Drużyna!!!! Dziękuję za to mistrzostwo, zrobiliście historie. Każdy kibic jest z Was dumny.



Pan Trener Heiko Rannula

Kameron MVP McGusty

Mate MONSTER Vucić



Absolutny TOP i ojcowie tego sukcesu.



Trzeba oddać Startowi, byli piekielnie mocnym rywalem. Gratulacje dla lublinian, dla Was to też ogromny sukces i należy się Wam ogromne uznanie. odpowiedz

Elf - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @huragan1410: Otoz to, charakter i ambicja...bo pilkarze by sie zesrali gdyby taki sam format ich obowiazywal i przegrywali by 3:2. Brawo Koszykarze, czapki z glow panowie !!! A gamonie-pilkarze niech sie ucza i ogladaja podczas przygotowan do nowego sezonu wszystkie mecze finalowej serii w kosza,aby zobaczyc co to jest wola walki, ambicja nawet gdy wczesniejszy mecz przegrywasz. Do piet nie dorastacie koszykarzom odpowiedz

L fan - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @huragan1410: Brawo Legia brawo kibice

Gratulacje dla Wojtka Kaminskiego naszego bylego trenera Start to dobra druzyna 👍🏻 odpowiedz

Michał - 4 godziny temu, *.plus.pl Legia to zawsze Legia! Kto by nie był mistrzem Polski to wspaniałe uczucie. Gratulacje chłopaki i jazda! Mistrzem Polski jest Legia...Legia najlepsza jest! LEGIA to jest potęga! LEGIA CWKS! Pozdrawiam mistrzowską drużynę koszykówki. Nie mylić z piłkarzami. Bawcie się dobrze odpowiedz

Cezar. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Nie wierzyłem ,że to się uda,a tutaj taka wspaniała gra i mistrzostwo zdobyte na parkiecie najgroźniejszego rywala,teraz trzeba to odpowiednio fetować i celebrować ❤️🤍💚😊 odpowiedz

MKS - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Gratulacje dla Was i Waszego prezesa za opłacenie tytułu Mistrza Polski. Pan Mioduski jak widać finansuje nie tylko arbitrów w lidze piłkarskiej ale i koszykarskiej. Wyimaginowane faule naszych zawodników i pomijanie fauli koszykarzy Legii było dzisiaj w ilościach hurtowych na porządku dziennym. Przy normalnym sędziowaniu Start pewnie by ten mecz wygrał kilkoma punktami. Jeszcze raz gratulacje za "obrotność handlową, Legia była lepsza...finansowo. odpowiedz

Ghostwriter - 4 godziny temu, *.play.pl @MKS: nie ośmieszaj się!! Przegrać też trzeba umieć. W 3 kwarcie Legia miała więcej fauli niż Start!!Nawet tego nie potrafili scie wykorzystać. A trzy Trójki w czwartej to sędziowie dla Legii trafili😂 Nie udowadniaj że Lublin to taki sam zakompleksiony na punkcie Legii gród jak Poznań. Zresztą i tak rozwalił mnie Wasz kibic który śmiał się że koszykarska Legia nie jest z Warszawy tylko z ....podwarszawskiego Bemowa. 😂🤣🤣🤣

Gratuluję srebra, byliście godnym przeciwnikiem. odpowiedz

Warszawa - 4 godziny temu, *.centertel.pl @MKS: nie nasza wina że jesteście biedakami 😂 Nie płacz. To nie koniec świata. odpowiedz

Na żywo - 2 godziny temu, *.play.pl @Ghostwriter: obejrzyj w tv powtórkę. Sędziowie a nawet komentatorzy z Forsajtu byli przeciwko Legii. Tak na marginesie. Jaka była pula w zbiórce dla drukarzy? odpowiedz

p10 - 4 godziny temu, *.centertel.pl Pelczar to faja z biletami zrobił wała ! odpowiedz

WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO - 4 godziny temu, *.99.201 Brawo Legia, brawo Prezes Darek Mioduski. Gdzie jesteście hejterzy? odpowiedz

Phoenix(L)k - 4 godziny temu, *.play.pl @WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO:

... Co ma wspólnego z koszykówką? odpowiedz

Rysio - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @WIELKA LEGIA PREZESA DARKA MIODUSKIEGO: raczej brawo Prezes Chabelski i brawo szef rady nadzorczej Jankowski💪👍👏🥇🏀 odpowiedz

ZenekL3 - 4 godziny temu, *.play.pl Na początku sezonu nie postawiłbym na ten tytuł złotówki. Uwierzyłem dopiero po meczach z Anwilem. Okazało się, że sprawdził się trener, który uważa koszykówkę za prosty sport w przeciwieństwie do nowatorskiego cudaka. Brawo Gustlik, brawo drużyna, brawo prezes, brawo Cel. odpowiedz

LosPud(L) os - 4 godziny temu, *.plus.pl 💪❤️🤍💚🏀🏆🥇👏🍻 😎 odpowiedz

Kajtus Czarodziej - 4 godziny temu, *.co.uk Brawo!!!!! Dlugo czekalismy ale sie udalo! :o) Gratulacje dla calej Druzyny! Piekna sprawa!!!!! :o) odpowiedz

Brawo - 5 godzin temu, *.play.pl Gratulacje dla drużyny i sztabu, brawo!

I oczywiście gratulacje i wielkie pozdro dla ekipy kibicowskiej, która od lat angażuje się w życie sekcji. To też Wasz sukces odpowiedz

Tommek - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Gratulacie z Wloclawka brawo 🖐👍 odpowiedz

FETA NA PLACU ZAMKOWYM ? CZY KOSZYKARZE SĄ NIE GODNI ? - 5 godzin temu, *.play-internet.pl JAKAŚ FETA W WARSZAWIE ? odpowiedz

Szpic - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo panowie!!! To był majstersztyk, a McGusty i Vucic dzisiaj brylowali. odpowiedz

Dimas - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo Panowie 👏👏👏Takie mistrzostwo smakuje najbardziej 🥇Mam nadzieję że ten sukces przyśpieszy budowę Hali z prawdziwego zdarzenia 💪 odpowiedz

mexx - 5 godzin temu, *.play.pl Różowe czapeczki - symbol Legii Mioduskiego 🙂🙂🙂 odpowiedz

Ops2 - 5 godzin temu, *.centertel.pl BRAWO 😇🥳💪. Kibicowałem ale (chyba przez naszych kopaczy”” przyznam że miałem wielkie obawy). Duma 😍 odpowiedz

Syrenka - 5 godzin temu, *.centertel.pl Gratulacje! Mistrzem Polski jest Legia! odpowiedz

Sobal 74 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl GRATULACJE DLA CAŁEJ DRUZYNY I SZTABU TRENERSKIEGO👍👍💪💪❤️🤍🟢 odpowiedz

tomiacab - 5 godzin temu, *.centertel.pl 🏀 (L) 🟢 🥇🥇🥇 odpowiedz

Zimmi85 - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Gratulacje, dobry mecz i niesamowita odpowiedź na pierwsze prowadzenie rywala, które miało miejsce dopiero w ostatniej kwarcie.

Mistrz, Mistrz, Legia Mistrz !!!

❤️🤍💚 odpowiedz

Sober - 5 godzin temu, *.orange.pl Wielka sprawa !

Gratulacje dla całej drużyny koszykarskiej Legii !



Mam nadzieje ze na Polu Mokotowskim powstanie hala z prawdziwego zdarzenia w której koszykarska Legia czyli Mistrz Polski, będzie rozgrywała swoje mecze. odpowiedz

e(L)o - 5 godzin temu, *.plus.pl uczta się piłkarzyki pajacyki odpowiedz

Kafar - 5 godzin temu, *.play.pl I co taki Miodulski zly ??!!! odpowiedz

Lfan - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Kafar: 🤡🤡🤡 odpowiedz

Ja - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Kafar: Miodulski? a kto to? odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl Świetny mecz Vucicia, jego postawa zadecydowała. ❤️🤍💚🖤 odpowiedz

Jacol - 5 godzin temu, *.play.pl BRAWO KUR*A!!!!!!’💪💪💪💪💪❤️❤️❤️

DUMA I ŁZY!!! odpowiedz

Dariusz - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Brawo Legia! To był piękny sezon. Wielkim sukcesem był awans do samego finału. Raczej mało kto spodziewał się, że pokonamy Anwil. W finale to już była gra nerwów. Okazaliśmy się jednak lepsi! odpowiedz

Leo - 5 godzin temu, *.orange.pl BRAWO BRAWO BRAWO !!! MC GUSTY MVP FINAŁU odpowiedz

Jakąś Mistrzowska Feta na Placu Zamkowym ? - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Czy Koszykarze są mniej godni do tego by tak samo świętować niż przepłacone piłkarzyki ? odpowiedz

Startowiec - 5 godzin temu, *.orange.pl Gratulacje z Lublina. Byliście lepsi sportowo i o kilka poziomów kibicowsko. Dla Startu to dalej historyczny sezon. odpowiedz

p10 - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Startowiec: Ekipa wasza wyjazdowa dopingu nie ma co się wstydzić. Na Bemowie dawaliście naprawdę solidnie, bo były osoby które wiedziały po co przyjechały odpowiedz

Draper - 5 godzin temu, *.play.pl pierwszy mistrzostwo koszykarskie za mojego życia ( a mam już 50 lat na karku)

gratulacje panowie; piłkarze dzisiejsi niech się uczą jak trzeba grac o tytuł odpowiedz

FI(L)IP - 5 godzin temu, *.voo.be Mistrz, mistrz! Legia mistrz!

Odrodzenie potęgi. odpowiedz

Remino - 5 godzin temu, *.orange.pl Rany boskie- JEST !🥇. Miałem 14 lat, gdy zdobyto mistrza ostatni raz. Dziękuję WAM ! odpowiedz

moniek LPU - 5 godzin temu, *.centertel.pl Szacunek za walkę i gratulacje💪💪 odpowiedz

Start Lublin - 5 godzin temu, *.52.80 Gratulacje odpowiedz

huragan1410 - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Start Lublin: Gratulacje też dla Was byliście godnym przeciwnikiem. odpowiedz

robal - 5 godzin temu, *.centertel.pl @Start Lublin: Dziekujemy🏀 odpowiedz

grzesiek - 5 godzin temu, *.centertel.pl gratulacje dla całej druzyny i trenera, jestescie wspaniali👏👏👏🎉🎉🎉🥇🏆🏀 odpowiedz

L - 5 godzin temu, *.play.pl Niesamowite! Brawo. Czlowiek zapomnial po 4 latach, że Mistrzem Polski jest Legia to nie tylko przyśpiewka! odpowiedz

e(L)zone - 5 godzin temu, *.interkam.pl GRATULACJE!!!👏👏👏 odpowiedz

kuman - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl brawo chłopaki , szacun wielki odpowiedz

Raf - 5 godzin temu, *.vectranet.pl MISTRZ! MISTRZ! LEGIA MISTRZ!!!👏👏👏 odpowiedz

Dens - 5 godzin temu, *.orange.pl Mistrzem Polski jest Legia, Legia najlepsza jest...💪🏆 odpowiedz

👀 Legia to my - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Brawo Panowie. Przyznam,że nie wierzyłem po środowym 3-2 dla Startu. Mcgusty poza zasięgiem,gość jest kosmiczny 🏆🏆🏆❤️🤍🖤 odpowiedz

Wielki Sponsor dla Koszykarskiej Legii ❗❗❗ - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Gdyby to Piłkarze zdobyli Mistrzostwo Polski to byłaby defilada na Rynku . Wspólne świętowanie, a Koszykarze na nic od kibiców nie zasłużyli ? odpowiedz

S - 5 godzin temu, *.play.pl Gratulacje! Świetny mecz, świetny sezon 🏆 odpowiedz

Piotr - 5 godzin temu, *.orange.pl Brawo 👏👏Mistrz mistrz Legia mistrz odpowiedz

Andrzej z Raciąża - 5 godzin temu, *.128.45 Mamy to 😎 odpowiedz

wwwojtecky (L) - 5 godzin temu, *.netfala.pl Brawo! Wielki mecz! Brawo koszykarze odpowiedz

Wwa - 5 godzin temu, *.orange.pl Super odpowiedz

