NS: Kibicu, nie finansuj dziadostwa!

"Drodzy Kibice! Ze zdumieniem i zażenowaniem oglądamy ostatnie działania klubu. Karnety, subskrypcje, bilety to temat, do którego klub przywiązuje niesamowitą uwagę. Żebyście je kupili, nasmarowali tekst na milion linijek, co praktycznie nigdy im się nie zdarza. Powstała jakaś abstrakcyjna „wypowiedź” nowego trenera (któremu szczerze życzymy powodzenia i cierpliwości...) o „wierności, która jest dziedzictwem”. Klub robi wszystko, żebyście musieli po raz kolejny, pod płaszczykiem miłości do Legii - KUPIĆ, ZAPŁACIĆ, KONIECZNIE. Klub chce od Was więcej pieniędzy. W zamian nie daje wiele. Proces wyboru trenera, który wygląda kompromitująco i żenująco jak na tak wielki klub. Do teraz, na mniej niż miesiąc do pierwszego meczu, nie zrobiono ANI JEDNEGO TRANSFERU do klubu, w którym drużyna pilnie potrzebuje podniesienia jakości. Drużyna znowu będzie składana na szybko, w trybie awaryjnym i najlepiej tak, by nie wydać ani złotówki, bo nikt nie wpadł na to, aby przygotować sobie plan B i C na wypadek, gdyby z przedłużeniem kontraktu poprzedniego trenera coś poszło nie tak. Proces decyzyjny, który miał się zmienić, znowu wygląda jak w spółdzielni mieszkaniowej w Koninie za komuny. Niby za sprawy sportowe miał odpowiadać dyrektor sportowy, ale, jak się okazuje, ma na głowie jeszcze nowego przybysza z Niemiec. W obliczu tych wszystkich wydarzeń jeszcze raz apelujemy! Kibicu, nie finansuj dziadostwa. Nie kupuj na razie pół karnetu ani subskrypcji. Twoje pieniądze trafiają nie wiadomo dokąd. Nie są wydawane na to, co powinny. Mimo świetnej frekwencji w zeszłym sezonie, wygranej w PP i milionów euro z Ligi Konferencji, pieniędzy na transfery nie ma. To gdzie są? My coraz poważniej zmierzamy do decyzji o zawieszeniu dopingu i opraw w nadchodzącym sezonie. Nie dlatego, że obrażamy się na wyniki, ale na indolencję, popełnianie tych samych błędów n-ty raz i mentalność pijaka, który obiecuje, że teraz to już będzie inaczej. Można nie zdobyć mistrzostwa, można nawet spaść z ligi i nie stracić wsparcia kibiców. Ale nie można ich traktować na zasadzie "nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?". Ta januszada biznesu i wieczne podcieranie szkłem d...y bardzo źle się skończy. Klub wiecznie bawi się w kramik z piłkarzami, a nie w budowę klubu piłkarskiego. Raz jeszcze: nie finansujmy dziadostwa. Najpierw, po latach bez mistrzostwa, zobaczmy zmiany, które pozwolą Legii odzyskać należne jej miejsce. Bez tego będziemy nadal tylko klientami, mającymi zapłacić za kiepskiej jakości kabaret."

Byku - 17 minut temu, *.play.pl Dla Dariusza Mioduskiego najważniejsze nie jest mistrzostwo Polski tylko jego zakichane EGO. Dopóki ma dosyć sławny klub, bywa na piłkarskich salonach, ma mecze w europejskich pucharach gdzie w loży może sobie teraz stać obok Freddiego Bobica, dopóty będzie miał wywalone. Nie przejmuje się sportową przeciętnością, gość wcale nie ma ambicji, ma ego. Czekałem na sygnał od NSów inie będę kłamał-czuję smutek, bo na mecze chodzić kocham... Ale jednocześnie czuję wielką ulgę, bo nie chcę finansować zabawy niedojrzałego i niezrównoważonego biznesmena kolejny rok. odpowiedz

Wyrwikufel - 17 minut temu, *.193.185 Popieram. Nie będę finansował tego kabaretu. odpowiedz

Kiwi 🥝 - 18 minut temu, *.t-mobile.pl Ja uważam, że z drużyną jest się na dobre i na złe. Nie podobają mi się działania Klubu ale wasze kumaci również! Dlatego tradycyjnie kupię karnet i w kwestii obecności na stadionie będę myślał samodzielnie… odpowiedz

Karol - 25 minut temu, *.centertel.pl Ostatni mecz przegranego sezonu, zamiast pokazc ... JAJA, to była napina na pełen stadion. A jeszcze te polityczne napinki..

A ja SE kupie karnet i ...uja w

WAM do tego. odpowiedz

Kibic - 29 minut temu, *.t-mobile.pl Czyli co lepiej żebyśmy kupowali bilety które wychodzą ok 20% drożej? I dla kogo to ma być lepiej ? Nie kupujecie narazie ? A kiedy? Kto kogo poinformuje kiedy mamy kupić i czy w ogóle zdążymy ? Bo bo domyślam się, że NS w każdym momencie sobie załatwią. Aż w końcu się okaże , że połowa Żylety to Ukraińcy, tylko nie mówcie, że ich tam nie ma. odpowiedz

Motyl RKS - 30 minut temu, *.t-mobile.pl Nie ma biletów, nie ma dochodu, nie ma Pudla.

Proste. odpowiedz

Maik83 - 37 minut temu, *.centertel.pl 100% racji jak to nie pomoże to bojkot dopóki pudel 🐩 będzie włascicielem💪 odpowiedz

Misha75 - 42 minuty temu, *.plus.pl 👍 odpowiedz

Leon - 42 minuty temu, *.centertel.pl Nie będzie NS na meczach to nie będzie kar od UEFA kasa będzie się zgadzać odpowiedz

Neon - 20 minut temu, *.play.pl @Leon: Nie będzie kar bo z Aktobe czeka nas kompromitacja, a potem pożegnanie z pucharami ze Spartą... kasa nie bedzie sie zgadzać. odpowiedz

Znawca - 49 minut temu, *.orange.pl Przybysz z Niemiec to miał zdaje się ostatnio jakieś sprawy pozasportowe, że się wyłączył z procesów rekrutacyjnych na jakiś czas, ale już jest z powrotem. 🧐Teraz ma wszystko ruszyć, ale jak się słyszy o takich nazwiskach jak Fryzjero to jeśli są one prawdziwe to nic się w tym okienku względem poprzednich rzeczywiście nie zmieni. 👎 Smutne pozdro! 😢🤝 odpowiedz

tobiasz out - 54 minuty temu, *.play-internet.pl jeszcze raz zapytam jak to jest,że była kasa z meczów w europie+transfery jak Muci itd a mówią,że nie ma kasy na obecnie na jakieś ruchy ?



Kiedyś kasy nie było a byli piłkarze sprowadzani jak Ljuboja czy Ofoe za 600k...



Ktoś was tu chyba w ch8ja robi karneciarze :)



W pelni się zgadzam z tym tekstem, im więcej im dajecie tym mniej dostajecie. odpowiedz

Znawca - 45 minut temu, *.orange.pl @tobiasz out: Mówią wprost, że kasa z transferów nie idzie na kolejne transfery, bo klub się z tego finansuje, ale nie mówią o tym, że dzieje się tak, bo klub jest źle zarządzany, tylko że takie są realia. 👎 Wcale nie są. ☹️ odpowiedz

tobiasz out - 34 minuty temu, *.play-internet.pl @Znawca: to nie klub sie z tego finansuje tylko rodziny tych z zarządu. ;)😉 odpowiedz

Darek - 55 minut temu, *.t-mobile.pl Popieram.

Co roku góra dwa lata budowa drużyny od nowa. Zero stabilności.Kasa z biletów jest. Z gry w Europie jest. Z transferów jest. A do klubu tylko byle kogo by wypromować i sprzedać. Dość tego. odpowiedz

JacenDy - 1 godzinę temu, *.249.183 Trwają negocjacje procenta od zapiekanek. Zwykłego kibica każdy ma tu gdzieś. I jedna i druga strona. Myśleć samemu! odpowiedz

Oles - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Możecie pisać co chcecie...ale ja wam Realu i tego że po meczu Legii musiałem przed wami spi...lać nigdy nie daruję... Dawniej erzucałem do puszek na oprawę wiele... teraz bawcie się sami.... odpowiedz

Hmm - 1 godzinę temu, *.play.pl Nie ma co się łudzić , niejeden fraj…. Kupi odpowiedz

Trza męskich działań, a nie znów takich ślamazarnych ruchów prawie jak w samym Klubie . Coś się niby robi , ale jakieś to takie nijakie - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Znowu półśrodkiem NK bardziej znowu straszy niż faktycznie coś robi . Tu trzeba wstrząsu , a nie półstrachów poraz kolejny . odpowiedz

kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl A ja głupi myślałem, że my kibice Legii mamy być z drużyną na dobre i złe... a tu proszę ktoś mi mówi, że mam nie chodzić na mecze...

Jak to mawiał Siara: "Czy wam się przypadkiem sulfid nie spadł na głowę?" odpowiedz

czytanie ze zrozumieniem, myślenie, za trudne? - 52 minuty temu, *.vodafone-ip.de @kaktus: nikt nie obwinia słabej drużyny i krakersów ze śmietnika bo sami się nie zatrudnili tylko jełopa 💩który tym zarządza



poziom głupoty jest zatrważający, żeby nie można było połączyć dwóch kropek?



jak ty i tobie podobni dotrwaliście do tego momentu? odpowiedz

Szymon - 1 godzinę temu, *.play.pl Prawda jest taka że pieniądze są co roku przebimbane przez pudla na jego gówna warte zachciewajki i posrane pomysły. Brak stabilności, nawet kosztem kilku sezonów, Brak spójności, w kółko jakąś wypożyczalnia lub promocja poboru graczy którzy odcinają kupony, pseudokopaczy że stałym L4. Żaden trener nie ma spokoju, nawet jak wygrasz z Chelsea to i tak spodziewać się musi kopa w zad po sezonie. Widać jak na dłoni że pudel to nie ma zielonego pojęcia o klubie piłkarskim i jest uparty jak osioł w swych durnych pomysłach. Szczerze to za karnet zapłacił bym dwa i może trzy razy tyle gdyby był pomysł na prowadzenie klubu w oparciu o przemyślane ruchu na każdym polu. A niestety mamy prawdziwą partyzantkę , w sumie to i tak jwyniki są ponad miarę co prawda w pucharach ale w lidze to z każdą ekipą z czołówki do tyłu. Do tego wzmocnień nie ma, trener przyszedł dzięki znajomościom. Zastanawiające jest tylko dlaczego był bezrobotny po mimo przyzwoitych wyników reprezentacji Rumunii. Więc czas najwyższy aby pudel spier..... z prezesury.🤬 odpowiedz

Legion - 1 godzinę temu, *.play.pl Dorzuciłbym do tego bojkot meczu z Aktobe. odpowiedz

56 - 1 godzinę temu, *.play.pl Niestety. Żenada! Ani jednego transferu. Wszyscy się zbroją, a my szorujemy pupą po piasku. odpowiedz

MiszaPraga - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo, ja nie mam zamiaru sponsorować darmozjadów odpowiedz

Dramat - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Dowhań zostaje w Warszawie, a na obóz jedzie Malarz jako główny trener odpowiedz

Hiszpan - 1 godzinę temu, *.telnaptelecom.pl Popieram. Tylko pusty stadion może nauczyć tych naciągaczy ze klub to coś więcej niż kolejne zarobione miliony. odpowiedz

WWL - 1 godzinę temu, *.toneticgroup.pl Miodek powinien dawno odejść z Legii.

Tylko pp co jak można się bawić i udawać biznesmena , jest się tylko Dyzmą sportu.

Gościu weź oddaj klub komuś z pasją i pieniędzmi.

Na pewno ktoś do Legii by chętnie przyszedł bo Legia to najlepsza marka klubowa Polski.



W obecnej sytuacji ciężko będzie wejść nawet do LIgii Konferencji odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl no i dobrze. Ze swojej strony proponuję puste trybuny i dopiero jak wlasciciel zacznie doplacac po 2 zł do przyjscia na mecz to wtedy mozna zaczac przychodzic. 30 tys razy 2 to bedzie 60 tys wydane na jeden mecz. co to jest j odpowiedz

grzesiek - 28 minut temu, *.centertel.pl @grzesiek: co to jest dla wlasciciela. Pewnie znowu wslizgniemy sie do LK i wyjdziemy z grupy jakims fartem wiec znowu pare mln euro wpadnie. Także ja czekam na akcje klubu pt " +2 zł za przyjście na Ł3 i ogladanie dziadowskiej gry" odpowiedz

Faken - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Ten miodek to nic sie nie uczy. Jaknprzejął klub od leśnego za kasę z ligi mistrzów to zasponsorował kumatym wyjazd do madrytu i bylo cacy a teraz juz nie chce sponsorowac i sa krzyki gdzie kasa z pucharow. Jakby sie uczyl to znowu by sobie kupił kumatych i mial spokoj ale sie nie uczy odpowiedz

rob bandit - 1 godzinę temu, *.com.pl klub bawi się w kiosk ruchu z petami...bez ustnika... FORZA LEGIA 🔴⚪️🟢⚫️ odpowiedz

Wwa - 1 godzinę temu, *.centertel.pl 100procent racjii odpowiedz

