W sobotę zamknięty sparing z Wisłą Płock

Niedziela będzie dniem wolnym dla piłkarzy, a w poniedziałek rano drużyna wyruszy do Austrii, gdzie odbędzie się 10-dniowe zgrupowanie, podczas którego zostaną rozegrane dwa mecze sparingowe.

W sobotę o godz. 12:00 Legia Warszawa rozegra pierwsze spotkanie sparingowe tego lata. Rywalem "Wojskowych" będzie Wisła Płock, która awansowała do Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w Legia Training Center. Jak zawsze zamierzaliśmy przeprowadzić dla was tekstową relację live, ale w piątek Legia poinformowała, że mecz będzie zamknięty dla kibiców oraz dla mediów innych niż oficjalna strona klubowa.

FWWM - 18 minut temu, *.orange.pl Najbardziej medialny klub w Polsce w końcu wraca na właściwe tory. Wielkie "brawa" dla nowego trenera za taką decyzję na samym starcie pracy... odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.orange.pl no brawo. juz sie zaczynaja tajemnice, ukrywanie przed kibicami, zamykanie, a potem i tak w d...e z ogorkami. juz to przerabialismy. dobry poczatek, szkoda gadac odpowiedz

