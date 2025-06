Zapraszamy do obejrzenia skrótu i zdjęć z sobotniego sparingu Legii Warszawa z Wisłą Płock: Sparing: Legia Warszawa 2-3 Wisła Płock - Woytek / 54 zdjęcia

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

e(L)zone - 1 godzinę temu, *.interkam.pl Oglądając ten skrót już widzę zupełnie inny sposób grania,raczej wariant 1-4-1-4-1,ze sporą wymiennością pozycji i grą skrzydłami,oraz krótką wymianą podań.Myślę,że Iordanescu uwolni ich z tej zniewolonej taktyki i mechanizmów antyfutbolu,jednocześnie cały czas potrzeba jakości,bo ten zespół nie da rady walczyć o MP.Nsame od razu widać,że odpada z tą swoją slamazarnością,Biczu też się nie nadaje na skrzydło.Tu musi być zupełnie inna jakość. odpowiedz

Chudy Grubas - 50 minut temu, *.78.183 @e(L)zone:

Byłbym ostrożny w wyciąganiu wniosków po trzyminutowym skrócie.

Myślę że pierwsze oceny i spostrzeżenia można będzie dać po trzecim meczu o jakieś punkty. Na razie to pewnie sam trener nie za bardzo wie ile może mu dać poszczególny zawodnik. odpowiedz

Chudy Grubas - 2 godziny temu, *.78.183 No, Marcel to tam dwa razy mocno się postarał aby rywale strzelili. odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.