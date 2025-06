Hagi zdecydowany na transfer do Legii?

+ dodaj komentarz

- 59 minut temu, *.myvzw.com

Jeden Hagi to mało nawet gdyby to był Gheorge Hagi a nie jest. Praktycznie na każdej pozycji potrzebujemy wzmocnień. Osobiście proponuję od bramkarza i prawego obrońcy ale co ja tam wiem. Było dużo czasu bo w lidze graliśmy o pietruszkę i było wiadomo że z tym składem wyżej uja nie podskoczymy. Jeśli jeszcze odejdzie Kapuadi i Maxi to nawet 5 miejsce będzie poza zasięgiem. Nie jest dobrze a perspektyw na lepiej nie widać. Nie wiem za co brali pieniądze ci od skautingu skoro znowu jest łapanka. Dzisiejszy stan to efekt nie jednego nieudanego sezonu tylko sposobu zarządzania od kilku ładnych lat. Taki Josue chciał tu grać i był niewątpliwie o dwa poziomy wyżej od tego co mamy do zaoferowania na dzień dzisiejszy. Wystarczyło przedłużyć kontrakt i poszukać mu 2 kolesi co potrafią też prosto kopnąć piłkę. Nie ma co się łudzić że w tym stanie osobowym jesteśmy gotowi na rywalizacje o mistrzostwo. Słabo to wygląda na papierze a na boisku jeszcze gorzej.

Czas ucieka niemiłosiernie a my jesteśmy wiecie gdzie.

odpowiedz